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«Высоцкий-2» обойдется Андрею Гавриловскому в $150 млн

«Высоцкий-2» обойдется Андрею Гавриловскому в $150 млн
Иллюстрация: arenda.visotsky-e.ru

В новом небоскребе появятся офисы, апартаменты и рестораны. Девелопер объяснил, что уверен в успехе проекта: стройка еще не началась, а интерес к объекту уже есть.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Екатеринбургский девелопер Андрей Гавриловский прокомментировал планы по реализации проекта «Высоцкий-2». Как уже писал DK.RU, над проектом трудятся несколько архитектурных бюро — варианты внешнего вида небоскреба были представлены на Градсовете в рамках форума 100+ TechnoBuild.

Бизнесмен рассчитывает: несмотря на кризис, его проект будет востребован. Свои аргументы Андрей Гавриловский привел 66.ru. Во-первых, несмотря на то, что строительство еще не началось, к объекту уже есть интерес. Во-вторых, офисные помещения в Екатеринбурге востребованы — людям надоело сидеть на удаленке.

Помимо офисов Андрей Гавриловский планирует разместить в новом небоскребе рестораны и апартаменты. Причем он уверен, что апартаменты будут продаваться хорошо:

Для их владельцев мы готовы отдать две крыши: на «Антее», где когда-то проводились городские праздники, и паркинге. Там планируем обустроить общественные пространства с деревьями и качелями. Люди смогут выйти на детскую площадку, а потом через наружный лифт, который мы хотим поставить в «Антее», выйти на улицу, к парку у Оперного театра.

По предварительным оценкам, на реализацию проекта потребуется около $150 млн.

Банкиры рассматривают разные варианты [по финансированию]. Например, кредитовать инвесторов, которые захотят приобрести помещения. Есть местные бизнесмены, готовые вложить деньги в возведение башни. Я разговаривал с одним богатым и уважаемым в городе человеком, у которого офис находится далеко от центра города, и мы договорились, что он станет одним из инвесторов, — заявил Андрей Гавриловский.

Как ранее писал DK.RU, подготовка к возведению небоскреба около БЦ «Высоцкий» началась летом. Предполагается, что новое здание с севера будет примыкать к существующей многоуровневой парковке, по параметрам высотка будет на 40% меньше «Высоцкого». Приступить к реализации проекта планировали зимой.

Автор: Елизавета Порошина
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