«За смыслами, а не за поп-корном в кино сегодня идут единицы»

«Много авторов, которые снимают не первый фильм, а их показывают только фестивали. Это не потому, что они заумные, а потому, что нет денег». Кто и где смотрит документальное и авторское кино в России?

В Екатеринбурге с 1 по 5 декабря 2022 г. прошел 19-й фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба». Лилия Немченко, директор фестиваля, член правления Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов РФ, доцент УрФУ, рассказала DK.RU о том, что происходит в индустрии фестивального, авторского, анимационного кино России.

Больших экранов ждать не приходится

— Фестивальное кино остается фестивальным, за редким исключением. И это серьезная проблема, наш прокат, естественно, ориентирован на массовое кино и с опаской относится к не совсем массовому кино. Бывают исключения, например, фильм «Подельники» Евгения Григорьева, но в основном между массовой продукцией и продукцией «на подумать и получить удовольствие» — бездна. Это индустриальная проблема, прокатчики сами решают: «На это люди пойдут, а на это не пойдут». Но люди не пойдут никогда, если не начать пробовать, показывать, вести работу в этом направлении.

В этом году в первый день показов была очень интересная история: у нас в рамках фестиваля всегда проходят мемориальные программы. В этом году их три: к 100-летию Анатолия Папанова, к 85-летию Юлия Файта, а в день открытия провели сеанс, посвященный 80-летию Динары Асановой. В Дом кино пришли школьники, естественно, по предварительной договоренности. Был полный зал, что для нас огромная радость, дети с учителями пришли смотреть «Ключ без права передачи». И абсолютно все дети пришли с бочками поп-корна. Вы поймите, я не имею ничего против поп-корна, но культура прихода в кино, смотрения того, подо что жевать не очень-то и хочется — она утрачена абсолютно. И если поколение 40+ еще помнит, что в кино можно было ходить не за поп-корном, а за смыслами, то сегодня этого нет.

Я смотрела на этих замечательных детей и понимала, что все истории про умное кино вполне логично вызывают вопрос: а для кого? А если учесть, что российские зрители — это, как правило, тинейджеры, становится ясно, что в своем решении прокатчики правы.

Илья Марков, начальник Управления культуры администрации Екатеринбурга Фото: Павел Пушмин

Фильмов много, отличной анимации — огромное количество. Видят это единицы

— Я как эксперт разных премий смотрю очень много и понимаю, что в год в стране снимается более сотни фильмов. На большой экран выходит не больше 20%. Возникает вопрос: а почему?

Есть очень много авторов, которые снимают уже не первый фильм, а их работы не показывают нигде, кроме как на фестивалях. И это не потому, что они какие-то вымороченные, не потому, что они заумные, а потому, что у них, как правило, нет денег на прокат. Это малобюджетное либо независимое кино, а всем известно, что постпродакшн стоит дороже, чем производство фильма.

Конечно, эти проблемы решить на кинофестивале мы не можем, но часто он (фестиваль) дает единственную возможность увидеть то, чего нет в кинотеатрах. Особенно это касается анимационного кино. Авторская детская анимация в России просто прекрасная, у нас была и есть очень сильная школа, но люди этого не видят.

Ни телевидение, ни кинотеатры эти мультфильмы людям не показывают. Мы каждый год делаем программу нового, сделанного в «Союзмультфильме» — это не большие, а коротенькие мультфильмы. Но это все равно не тот формат для проката, этим нужно дополнительно заниматься. Во Франции телевидение регулярно показывает студенческую анимацию — и так решаются многие проблемы. Вот вам и патриотизм в действии. У нас столько делается замечательного, а в итоге видят это единицы.

В этом году «Суздальфест», крупнейший анимационный фестиваль в России, представил мультфильмы, разделенные на программы 0+, 6+, 12+, после чего две программы оттуда мы отдали в лицей им. Дягилева, там посмотрят 100%. Видимо, так и надо работать. Со студентами уже бесполезно, а школьников, если за ручку приведешь — сядут и посмотрят. Плевать, что они поп-корн купят, в конце концов.

Лилия Немченко и режиссер Алексей Федорченко. Фото: Михаил Морозов

Короткий прокат — враг современного кино

— У нас нередко если фильм и берут в прокат, то на очень небольшое время. Что такое ограниченный прокат? Люди сегодня много работают, жизнь интенсивна — а, значит, кино должно идти долго. Должен где-то быть такой зал, где кино будет идти именно долго. Французы, кстати, так и работают: у них есть массовые кинотеатры для блокбастеров и есть те, в которых занудно идет один фильм, неделя за неделей.

В советское время в Екатеринбурге был кинотеатр «Урал», в помещении нынешнего Дома музыки, он назывался кинотеатр повторного фильма. Такой вариант мог бы быть выходом из положения. Конечно, я понимаю, что сравнивать бесполезно, экономики разные, но другого выхода я не вижу. Если такого зала не будет — ничего не будет, потому что успеть посмотреть кино современному человеку зачастую невозможно.

С фестивальными фильмами хорошим выходом стало бы создание альманахов, но это большая работа: очистить права, сделать прокатное удостоверение. Вариант реальный, но этим должен кто-то заниматься. Официальное прокатное удостоверение, если автор подает заявку в минкульт, стоит 3500 руб., но там много подводных камней. На помощь приходит Festagent (festagent.com) из прайса которого видно, что само прокатное на игровой и анимационный фильм стоит 9500 руб., плюс госпошлина 3850 руб., документальный фильм — 10500 руб. плюс та же госпошлина. К этому прибавляются дополнительные услуги, необходимые для получения «прокатки», в размере около 8000 руб., монтажные листы и диалоговые листы оплачиваются поминутно (100 – 150 руб). Это, конечно, не запредельные суммы, но для молодого режиссера, для студента — они часто неподъемные.

За 19 лет работы нашего фестиваля были фильмы, которые вошли в альманахи, но эти сборники делали не мы. Кстати, к 20-летию фестиваля есть над чем подумать. Короткометражки в России сейчас совсем не раскручены, они не считаются полноценным кино, что не очень правильно. Опять же, повторюсь: чтобы что-то понравилось, нужно что-то попробовать.

Конечно, во всех странах коммерческая составляющая проката — самая главная. Но в других странах нет такой сильной заморочки с прокатными удостоверениями, у нас в этом плане очень строго, кинотеатр не имеет никакого права брать фильм без них. Во многих государствах центром проката таких фильмов становятся университеты. Там показывают очень разное кино, туда приезжают режиссеры — это политика университетов.

В России аналогичный пример есть только в Перми, где раз в год проводят фестиваль «Флаэртиана», который сотрудничает с университетами, где документальные фильмы входят в учебные программы спецкурсов, в итоге это принцип «не захочешь, но посмотришь» — потому что это твое задание. Конечно, это метод волюнтаристский, но ты понимаешь — это единственный способ.

Интернет — вариант, но не выход

— Можно, конечно, выкладывать фильмы в сеть, но тут другая проблема. Большинство фестивалей не берет кино, которое было выложено в интернет. Мы такие фильмы берем, но большинству фестивалей нужно, чтобы у них был именно первый показ фильма.

Еще одна проблема: кино, даже студенческое, все равно делается для большого экрана, потому что каждая киношкола хочет снимать для экрана. Это просто разные форматы. А вот большой экран предоставляет только кинофестиваль...

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