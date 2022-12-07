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ЦСР предложил ввести представителей государства в руководство ИТ-компаний

ЦСР предложил ввести представителей государства в руководство ИТ-компаний
Иллюстрация: Пресс-служба «Авито»

На интернет-компании предложили распространить действие закона, по которому иностранные инвестиции проводятся через правкомиссию. Контролировать предлагается и существенные корпоративные действия.

#ИТ#ИНОСТРАННЫЙ КАПИТАЛ#НОВОСТИ

Авторы доклада «Контроль иностранного влияния в IT-секторе на примере рынка классифайдов», подготовленного Центром стратегических разработок, предложили обязать согласовывать иностранные инвестиции в ИТ-компании и «значимые корпоративные действия», пишет «Коммерсантъ». В ЦСР считают, что такие меры позволят «сохранить инвестиционную привлекательность российского IT-сектора»: ограничение доли иностранного капитала в 20%, как в сфере СМИ, не соотносятся с природой интернет-компаний. 

Назначение представителей государства в совет директоров ИТ-компаний позволит сократить вероятность совершить действия, которые заблокированы правительственной комиссией. Предлагается также учреждать в компаниях комитеты для госконтроля или предоставлять государство право вето на решения иностранного акционера. Нарушения с их стороны предполагается наказывать заморозкой их право голоса, принудить к отчуждению активов или даже уголовной ответственностью. 

Идеи ЦСР появились в качестве альтернативы планам прямого ограничения иностранного участия в компаниях, которые «вызывают негативную реакцию и обеспокоенность у делового сообщества».

Намерения контролировать влияние иностранцев на интернет-компании «не обоснованы ничем, кроме абстрактных рисков», и только создают барьеры, полагает гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян. Сейчас правительственная комиссия тратит месяцы, чтобы выдать разрешения на сделки с организациями из «недружественных стран», и усиление ее роли в ИТ-секторе только ухудшит ситуацию. Но предложение ЦСР не так губительно, как инициативы депутата Антона Горелкина, который в 2022 г. предлагал законодательно ограничить долю иностранного капитала в интернет-классифайдах в 20% (а ранее — в онлайн-кинотеатрах и новостных агрегаторах), полагает Карен Казарян.

Инициатива Горелкина ударила, в частности, по стоимости «Авито». До начала военной спецоперации России на Украине бизнес компании мог стоить 500-600 млрд руб., после — 200–300 млрд, а с учетом законопроекта Горелкина — 100 млрд руб., оценивал аналитик Райффайзенбанка Сергея Либина. В итоге «Авито» за 151 млрд руб. купил бывший гендиректор «МегаФона», предпприниматель Иван Таврин.

Автор: Андрей Пермяков
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