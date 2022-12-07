Российские банки за 11 месяцев выдали более 4,1 трлн руб. ипотечных кредитов

По итогам декабря будет выдано примерно 4,5 трлн руб. — с учетом обстоятельств этого года для рынка это высокий показатель, оценивают в ВТБ. Что ждать в 2023 г. — зависит от судьбы льготной ипотеки.

В ноябре 2022 г. российские банки выдали не менее 460 млрд руб. ипотечных займов, сообщил ВТБ. За январь-ноябрь показатель составил более 4,1 трлн руб., тогда как годом ранее он превысил 5 трлн руб.

При этом результаты ноября 2022 г. оказались лучше, чем в октябре: ВТБ выдал более 17,5 тыс. ипотечных кредитов на сумму порядка 81 млрд руб., это на 9% выше, чем месяцем ранее. Всего в этом году банк выдал жилищные займы более чем 183,5 тыс. клиентов, общая сумма сделок — более 834 млрд руб. Средняя сумма по выданной ипотеке составила 4,6 млн руб. Шесть сделок из 10 проводятся в сегменте вторичного жилья.

Наибольший рост показали продажи кредитов по государственным программам. Так, выдача льготных займов выросла на 17% до почти 37 млрд руб. Доля строящегося жилья в продажах составила 31%, увеличившись за месяц на 3 процентных пункта. По программе «Ипотека с господдержкой-2020» займы получили более 3,7 тыс. человек на общую сумму 22,8 млрд руб., по программе «Семейная ипотека» — 1,8 тыс. человек, общая сумма сделок — 10,7 млрд руб.

По нашей оценке, в декабре спрос ипотечных клиентов в стране будет не ниже, чем в последний месяц осени. Это поможет довести выдачи по итогам года до 4,5 трлн рублей, что станет крайне высоким результатом для рынка, с учетом тех вызовов, с которыми ему пришлось столкнуться. Динамика продаж следующего года во многом будет зависеть от решения по госпрограмме. Она оказывает существенную поддержку рынку новостроек. В настоящее время «первичка» стабилизировалась и достигла своего равновесного состояния по спросу и ценам, — сказал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Ставки ипотеки не по льготным программам в банке начинаются от 10,9% годовых, по ипотеке с господдержкой — от 6,7%, по семейной — от 5,7%, ИТ-ипотека выдается по ставке от 4,7%, Дальневосточная —от 1,7%.