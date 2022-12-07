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В Екатеринбурге по частям распродают памятник архитектуры напротив вокзала

В Екатеринбурге по частям распродают памятник архитектуры напротив вокзала
Иллюстрация: Авито

На продажу выставили одно из зданий, входящих в ансамбль «Мельница Бочанинова-Первушина», а также три помещения свободного назначения. За здание просят 96,3 млн руб.

#НЕДВИЖИМОСТЬ#НОВОСТИ

Одно из зданий памятника архитектуры регионального значения, ансамбля «Мельница Борчанинова-Первушина», выставили на продажу на Авито. Этот корпус находится по адресу Азина, 22/5 между зданием мельница и жилым домом №1. Площадь двухэтажного здания с подвалом составляет 1,1 тыс. кв. м.

В объявлении указано, что помещение можно использовать под медицинский центр, детский клуб, картинную галерею, ивент-студию, офис или собственное производство одежды. Возможна как продажа, так и аренда здания. Можно приобрести как все помещения сразу, так и их часть. Заявленная стоимость объекта — 96,3 млн руб.

Также на Авито выставили три объявления о продаже отдельных помещений в этом здании. Площадь объектов — от 150 до 325 кв. м, стоимость — от 20,2 до 39,5 млн руб.

Ансамбль «Мельница Борчанинова-Первушина» был построен в 1906-1908 гг. Представляет собой образец промышленного зодчества начала XX века в стилевых формах эклектики с элементами «кирпичного» стиля.

Как ранее писал DK.RU, территорию, на которой находится этот памятник архитектуры и бывший Мукомольный завод, в 2016 г. решили вовлечь в проект редевелопмента. Эксперты разрешили снести целый ряд объектов на территории, не представляющие культурной ценности: три склада, убежище, мучной бункер, компрессорную, электроцех, пожарное депо, торговый павильон, трансформаторную подстанцию и будку охраны. Оставшуюся красную мельницу, столярные мастерские, силовой цех и проходную должны были превратить в офисно-гостинично-апартаментный комплекс, детский игровой клуб или фитнес-центр соответственно.

За реализацию проекта взялась компания «Проспект Девелопмент. Площадку мельницы застройщик приобрел весной 2014 г. у УГМК: в медной компании сочли ее неперспективной из-за пешеходной и транспортной недоступности. Реконструкцию здания мельницы завершили в 2021 г. Часть здания отдали под жилую недвижимость. Также застройщик возвел несколько новых жилых домов.

Автор: Елизавета Порошина
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