Путин заявил, что в дополнительной мобилизации нет никакой необходимости

Президент назвал спецоперацию длительным процессом, а значимым результатом — появление новых территорий. Необходимость дополнительной мобилизации президент пока отвергает.

Президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ) высказался на некоторые актуальные вопросы специальной военной операции России в Украине. Он сказал, что нет никакой необходимости в дополнительной мобилизации, что угроза применения ядерного оружия нарастает, а сама спецоперация — длительный процесс.

По поводу дальнейшей мобилизации, слухов на этот счет. У нас из 300 тысяч мобилизованных <...> 150 тысяч находятся в зоне проведения операции <...>. Из этих 150 тысяч, находящихся в группировке, половина только — это 77 тысяч — находится непосредственно в боевых подразделениях. Остальные находятся на вторых, третьих рубежах, выполняя функции, по сути, войск теробороны, или проходят дополнительную подготовку в зоне проведения операции. Еще 150 тысяч <...> проходят дополнительную подготовку. <...> В этих условиях необходимости <...> для государства и для Министерства обороны в дополнительной мобилизации на сегодняшний день нет никакой, — сказал Путин, отвечая на вопрос уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой.

Президент также заявил, что угроза применения ядерного оружия нарастает, но Россия не собирается «размахивать этим оружием как бритвой», назвав его сдерживающим фактором. Он отказался говорить, что Россия ни при каких обстоятельствах не применит ядерное оружие первой — «если не применит первой, ни при каких обстоятельствах, значит и второй тоже не применит».

Путин также назвал спецоперацию длительным процессом, но он приносит результаты: «СВО, может, и длительный процесс, но появление новых территорий — значимый результат для России».

24 февраля, объявляя о начале специальной военной операции, Путин говорил, что «в наши планы не входит оккупация украинских территорий». Ее целью президент называл «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», для чего «мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сообщал DK.RU.