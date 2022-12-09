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«Хороших мест в центре мало, а то, чего мало, всегда в цене»

«Хороших мест в центре мало, а то, чего мало, всегда в цене»
Иллюстрация: «УГМК-Застройщик»

«Элитной недвижимости в Екатеринбурге строится очень мало, а у инвесторов есть к ней особый интерес». Почему стоит вкладывать деньги в дорогое жилье и как это сделать на выгодных условиях?

#СПЕЦПРОЕКТЫ#УГМК#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Когда в мире становится неспокойно, люди зачастую начинают все больше ценить материальные активы. Неудивительно, ведь фондовые рынки и России, и США переживают непростые времена, и акции пока выглядят сомнительным вложением средств. Биткоин упал втрое с начала года. Покупка недвижимости за рубежом носит повышенные риски из-за возможного усиления антироссийских санкций. В таких условиях, возможно, есть смысл присмотреться к недвижимости в России, особенно в городах с таким удачным географическим положением в центре страны, как Екатеринбург. 

Россияне часто обращают внимание на недвижимость как на способ сохранить деньги в сложные времена — квартиры и земля считаются более консервативным вложением средств. Самые распространенные сценарии в таких случаях — покупка студии с последующей сдачей ее в аренду либо покупка недорогой квартиры на этапе котлована и ее продажа после ввода дома в эксплуатацию. Однако по каким-то причинам состоятельные люди редко рассматривают для инвестиций элитные объекты недвижимости. По мнению экспертов рынка, зря: такие квартиры могут дорожать значительно больше, чем объекты эконом-класса, а на рынке их очень мало.

«Хороших мест в центре мало, а то, чего мало, всегда в цене» 1

К тому же на рынке есть неудовлетворённый спрос на аренду премиального жилья с современным ремонтом, центральной локацией и качественным сервисом, так что элитную недвижимость стоит также рассматривать в качестве источника рентного дохода: при сдаче в аренду можно зарабатывать до 9% годовых. 

Валерия Козлова, директор компании «Априори-Недвижимость» и президент Уральской палаты недвижимости:

— Начнем с того, что хорошие качественные проекты всегда востребованы. При этом каждый новый проект по-своему уникален. Под уникальностью при этом следует понимать не только очевидные вещи, такие как архитектурные решения или инфраструктура пространства, но и инженерные решения, особенности конструктива и прочее.

Сложно выявить прямую зависимость по целям приобретения в этом сегменте. Здесь меньше инвестиций для быстрой перепродажи, что более характерно для жилья эконом-класса. Скорее речь идет об инвестиции в будущее и о сохранении капитала.

На текущий момент средняя цена 1 кв. м в классе «премиум» — около 200 тысяч рублей за квадратный метр, бизнес-класс — около 230 тысяч. В последние месяцы стоимость заметно не меняется. Но мы и не прогнозировали, что проекты элитного уровня будут подвержены резкой ценовой динамике. Это в целом достаточно консервативный сегмент, который повторюсь, традиционно пользуется большим спросом и здесь работают свои параметры ликвидности, в работе агентств недвижимости всегда есть запросы (неудовлетворенный спрос) на покупку квартир в жилых комплексах этого класса. 

Покупатели здесь априори имеют больше финансовых возможностей и не склонны к резким, спонтанным покупкам. Спокойствие, уверенность убежденность в правильном выборе — вот основные характеристики поведения потенциальных покупателей. 

Павел Боровиков, управляющий партнер агентства дорогой недвижимости «Кулиговская и партнеры»:

— Так сложилось, что в Екатеринбурге в основном покупают элитную недвижимость для себя, а не с целью инвестиций. Инвестируют чаще в жилье эконом- и комфорт-класса, что, я считаю, в корне неправильно, потому что элитной недвижимости в Екатеринбурге строится очень мало. А то, чего мало, всегда в цене. Наоборот, я бы рассматривал покупку элитной недвижимости не столько для себя, сколько в качестве варианта сохранения или преумножения денежных средств. Хороших мест в центре мало, видовых квартир в проектах еще меньше.

«Хороших мест в центре мало, а то, чего мало, всегда в цене» 2

Сравнивать рост цен на элитную недвижимость и обычную — все равно что говорить про среднюю температуру по больнице. Есть проекты, которые называют элитными, бизнес-классом, но по факту это даже не «комфорт+». И есть реально хорошие проекты, которые выросли в цене в 2-2,5 раза за четыре года — то есть темпами, явно опережающими инфляцию.

Клубный дом подразумевает небольшое количество квартир: в Москве есть проекты на 10-12 квартир. Когда в доме более 100 квартир, говорить о какой-то клубности довольно тяжело — скорее это просто объект элитной недвижимости.

Прогнозировать, как подорожает объект с момента начала строительства к моменту сдачи дома, по-моему, невозможно — нужно смотреть на конкретный проект. Проект в интересном месте, от известного архитектора либо с интересной концептуальной архитектурой, с ограниченным количеством квартир, дизайнерской внутренней отделкой — такой вариант будет дорожать сильнее. В целом все зависит от проекта.

«Хороших мест в центре мало, а то, чего мало, всегда в цене» 3

Один из наиболее привлекательных объектов элитной недвижимости в Екатеринбурге — строящийся сейчас Клубный дом «На Хохрякова».

Чем примечателен элитный Клубный дом «На Хохрякова»

Во-первых — это локация. Клубный дом «На Хохрякова» от компании «УГМК-Застройщик», расположенный в историческом центре города, имеет богатую социальную, деловую и развлекательную инфраструктуру.

Во-вторых — исключительность. Количество строящихся объектов элитной недвижимости в Екатеринбурге можно пересчитать по пальцам.  

В-третьих — это камерность и статусность клубного дома. «На Хохрякова» — небольшой жилой комплекс, высотой от 3 до 13 этажей, в архитектуре которого сочетаются концептуальный авторский подход и историческое наследие Екатеринбурга. В рамках проекта «УГМК-Застройщик» реконструирует памятники архитектуры конца XIX-начала XX века «Дом Башуровой» и «Дом Медведева». Сейчас девелопер работает над концепцией их наполнения.

 

«Хороших мест в центре мало, а то, чего мало, всегда в цене» 4

Элитный статус дома подчеркивают клинкерные фасады, панорамное остекление и теплая архитектурная подсветка. На территории клубного дома будет закрытый двор-сад, а на крыше разместится лаунж-терраса с панорамным видом на центр города и ландшафтным оформлением с учетом всех сезонов. Холлы первых этажей дома будут обустроены по авторскому дизайн-проекту: там организуют зону ресепшн с лобби, мягкую зону отдыха с мебелью под заказ, комнаты для хранения велосипедов и колясок и другие важные для комфорта резидентов нюансы. За безопасностью, порядком и чистотой будет следить управляющая компания «УГМК-Застройщик», в составе которой есть консъерж-служба, помогающая резидентам решать разные бытовые вопросы.

Всего в доме «На Хохрякова» будет 123 эргономичных, просторных и продуманных квартиры. Причем на этапе строительства «УГМК-Застройщик» предлагает возможность бесплатной перепланировки, согласно пожеланиям будущих резидентов. Потолки высотой от 3 метров, увеличенные дверные проемы и теплые лоджии позволят каждому реализовать в своей квартире собственный дизайн-проект.

«Хороших мест в центре мало, а то, чего мало, всегда в цене» 5

Ввод клубного дома в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2024 года. Как и все объекты «УГМК-Застройщик», клубный дом «На Хохрякова» будет возводиться из монолита и экологически чистого полнотелого кирпича, а в квартирах девелопер использует высокотехнологичные и надежные инженерные системы. Дом предусматривает также двухуровневый подземный теплый паркинг.

Как выгодно купить элитную недвижимость

 
Перед Новым годом «УГМК-Застройщик» предлагает приобрести квартиры в центральных районах города приобрести с выгодой до 15%. Спецпредложение распространяется на клубный дом «На Хохрякова» и на вторую очередь ЖК «Нагорный». Специальные условия будут действовать до 31 декабря. Чтобы успеть выгодно приобрести недвижимость, нужно успеть заключить договор до конца этого года. 
 
Реклама. АО «Специализированный застройщик «УГМК-Макаровский» 
https://ugmk-stroy.ru/

 

Автор: Мария Смирнова
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