«Большинство людей лечат анализы, а не болезнь»

Они активны, много путешествуют, принимают участие в жизни детей. Люди в возрасте 50+ вступают в новую фазу жизни, и чтобы не терять энергию, нужно соблюдать простое правило — следить за здоровьем.

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Сегодня — о том, что такое правильный эндокринный чекап, какие анализы необходимо сдавать людям в возрасте от 50-ти лет, чтобы в динамике отслеживать состояние эндокринной системы и оставаться бодрыми и активными. Спойлер: сдавать кровь на миллион показателей не надо.

По данным Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения, за последние шесть лет в субъектах РФ на 26% выросла распространенность заболеваний эндокринной системы.

Самая распространенная проблема — сахарный диабет второго типа. Алексей Кияев, врач-эндокринолог медицинского центра «Кволити Мед», доктор медицинских наук, член Российской Ассоциации эндокринологов (РАЭ), отмечает: на текущий момент в мире сахарным диабетом болеют около 600 млн человек, из них — примерно половина пока недиагностированные случаи.

При этом, отмечает врач, многие считают: что лишний вес появляется из-за диабета. На самом деле все с точностью наоборот: сначала человек набирает вес, а уже на этом фоне развивается диабет. С возрастом риск развития сахарного диабета, равно как и других заболеваний эндокринной системы возрастает.

Подробнее о том, какие анализы необходимо сдавать в возрасте 50+, что такое грамотный чек-ап, и почему «болезнь» может быть вариантом нормы, Алексей Кияев рассказал DK.RU.

Алексей Васильевич, давайте начнем с того, что вообще представляет собой эндокринная система. Какие органы в нее входят?

— Самый главный орган эндокринной системы — гипофиз. Это мозговой придаток, который отвечает за выработку гормонов, регулирующих работу желез внутренней секреции. Кроме того, гормон роста, вырабатываемый непосредственно в гипофизе, отвечает за композиционный состав тела, т.е. регулирует соотношение жировой и мышечной ткани в организме. Еще одна важная задача гипофиза — выработка тиреотропного гормона или ТТГ. Сам по себе ТТГ не оказывает влияния на организм, но стимулирует в щитовидной железе выработку гормонов из йода. И вот уже они уже системно влияют на весь организм.

Рядом с щитовидной железой располагается околощитовидная железа. Она регулирует обмен кальция в организме. Если эта железа избыточно вырабатывает свой гормон (паратиреоидный или паратгормон), у человека развивается гиперпаратиреоз — что приводит к высокому уровню кальция в крови. Он мобилизуется из костей, повышается в крови и становится причиной таких заболеваний как, к примеру, остеопороз или мочекаменная болезнь. Вообще повышенный уровень кальция в организме плохо сказывается на работе центральной нервной системы и может привести, например, к ухудшению памяти, нарушению когнитивных функций.

Далее идут надпочечники. Гормоны надпочечников регулируют обмен веществ и отвечают за поведение организма в сложных условиях. Гипофиз регулирует корковый слой надпочечников, который вырабатывает кортизол. Избыточный уровень кортизола приводит к болезни Кушинга. Это редкое заболевание, характеризующееся распределением подкожной клетчатки по верхнему типу, т.е. утолщением лица и щек.

Наконец, после надпочечников идут гонады — это мужские и женские первичные репродуктивные органы: яичники у женщин и яички у мужчин. Гормоны гипофиза стимулируют выработку тестостерона, эстрогена и прогестерона. При тонких нарушениях функции гонад или надпочечников у женщин может развиваться, например, гиперандрогения – это излишняя выработка тестостерона. Мужчины при нарушении функции гонад чаще всего сталкиваются с возрастным андрогенным дефицитом или андропаузой.

Если подвести некую черту: с какими заболеваниями эндокринной системы чаще всего сталкиваются люди к 50-ти годам?

— Самые распространённые — это заболевания щитовидной железы. В основной массе они являются аутоиммунными, т.е. приобретенными. На втором месте — сахарный диабет. На третьем — патология паращитовидных желез.

Про заболевания щитовидной железы стоит сказать отдельно: нарушение ее функции, т.е. гипертиреоз (избыточная выработка гормонов) или гипотиреоз (недостаточная выработка гормонов) встречаются не так часто, как структурные изменения щитовидной железы. При таких изменениях у человека появляется узловой зоб. На работу щитовидной железы он, как правило, никак не влияет.

Единственная его опасность в том, что под маской зоба могут скрываться различные опухоли, в том числе и злокачественные. До 30% населения имеют те или иные узлы. В большинстве своем – это доброкачественные образования, за которыми надо просто наблюдать.

Давайте поговорим про сахарный диабет. Как он развивается?

— Диабет — это хронически повышенный уровень сахара в крови. За выработку сахара отвечает гормон инсулин. Он вырабатывается в поджелудочной железе и влияет на обмен жиров, белков и углеводов. Когда человек ест продукты, содержащие углеводы, они расщепляются до глюкозы и всасываются в кровь. Чтобы организм усвоил глюкозу из крови, должен выброситься инсулин. Он открывает клетку, глюкоза заходит внутрь и дает энергию. Чаще всего у людей в возрасте 50+ наблюдается второй тип диабета, при котором у человека вырабатывается слишком много инсулина. Он перестает действовать на уровне клеток и открывать их для глюкозы. В итоге глюкоза просто повышается в крови, не усваивается и выводится с мочой.

Получается, что лишний вес — это один из симптомов диабета?

— Многие так думают, но на самом деле лишний вес — не симптом, а фактор риска. Сначала человек набирает вес, и уже на этом фоне у него развивается сахарный диабет. Бывает, что к нам приходят пациенты с лишним весом, показывают анализы и говорят, что у них повышенный инсулин. Это естественно, потому что чем больше человека, тем больше инсулина. Это не значит, что у него развивается диабет. Получается, что люди хотят лечить не болезнь, а анализы. Но вообще, конечно, проблема сахарного диабета второго типа стоит в обществе довольно остро. На текущий момент около 600 млн людей в мире страдают от этого заболевания. Кроме того, есть исследования, согласно которым 30% людей с избыточным весом точно заработают себе диабет, если не нормализуют вес.

Тогда какие эндокринные проблемы приводят к набору веса? Ведь довольно часто люди с избыточной массой тела обращаются именно к эндокринологу.

— Люди, начитавшись страстей в интернете, приходят с избыточным весом к эндокринологу для того, чтобы мы нашли у них эндокринную причину. Но эндокринная причина у лишнего веса одна — тот самый редкий синдром Кушинга. Все остальное — это просто образ жизни.

А как же гипотиреоз? Люди с этим диагнозом часто жалуются, что не могут похудеть.

— Гипотиреоз тоже не приводит к ожирению. К отечности — да.

Еще раз: есть вопрос болезни, а есть вопрос анализов. Чем больше человека, тем больше его организм напрягается, чтобы выработать гормоны. Поэтому у полных людей, ТТГ прямо пропорционален их индексу массы тела.

Это значит, что у большого человека ТТГ всегда будет выше тех нормативов, которые указывают в расшифровке анализов как референсные.

Какие параметры организма необходимо контролировать, чтобы не допустить или вовремя выявить эндокринное заболевание?

Чтобы чувствовать себя нормально в возрасте 50+, необходимо проверяться на три самых распространенных в этом возрасте заболевания: сахарный диабет, патологию щитовидной и околощитовидной желез. Для этого надо сделать скрининг на три основных параметра: гликированный гемоглобин, кальций и ТТГ. Это правильный чек-ап. Люди часто сдают лишние анализы, потому что приходят в лабораторию, а там акция: «Пять анализов по цене одного». Мы с командой «Кволити Мед» и хотим предложить людям такой вот правильный скрининг. Его можно сделать в Центре эндокринологии «Кволити Мед». После Нового года Центр переедет в отдельное здание, но прием эндокринологов и анализы со специальной ценой сейчас доступны в действующих медицинских центрах.

Мы видим свою задачу в повышении уровня грамотности людей в части эндокринных заболеваний и не хотим, чтобы люди сдавали массу бесполезных анализов. Врачи-эндокринологи высокого класса, которые работают в Центре эндокринологии, занимаются лечением болезней, а не расшифровкой анализов. Хороший врач с клиническим мышлением понимает, что каждая случайно выявленная «болезнь» может быть не болезнью, а вариантом нормы.

Все статьи в интернете, в которых говорится про заболевания щитовидной железы, украшены фотографиями женщин. Правда ли, что с отклонениями работы щитовидной железы женщины сталкиваются чаще?

— Болезнь щитовидной железы встречается у женщин в 10 раз чаще, чем у мужчин. Это связано с цикличностью выработки женский половых гормонов. Половое созревание, беременность, роды, послеродовой период, менопауза — в эти периоды и запускаются проблемы с щитовидкой. Мужчины тоже сталкиваются с заболеваниями щитовидной железы, но, как правило, это узловые образования, которые никак не влияют на функцию этого органа.

Что нужно делать в 30, чтобы к 50-ти не столкнуться с проблемами в эндокринной системе?

— Единственный управляемый фактор — поддержание нормального веса. Это не столько про питание, хотя оно, конечно, тоже очень важно, сколько про физическую активность. ВОЗ рекомендует давать детям не менее 60-ти минут в день аэробных нагрузок средней и высокой интенсивности. Взрослым надо 150 минут в неделю, т.е. три занятия по 40-50 минут. При непрерывной аэробной нагрузке мышцы активно утилизируют глюкозу. При снижении глюкозы в организм выбрасываются гормон роста, половые гормоны и кортизол, которые расщепляют жир и сдвигают баланс в сторону мышц.

Попрошу вас дать одну, но самую здоровую рекомендацию нашим читателям.

Следите за питанием и уровнем физической активности, контролируйте три параметра организма, о которых я говорил выше (ТТГ, уровень кальция и гликированного гемоглобина) и обращайтесь за правильным чекапом к профессионалам.

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