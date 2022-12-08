Игорь и Лев Ковпаки выиграли суд на 300 миллионов рублей

Арбитражный суд Свердловской области отказался привлечь их к субсидиарной ответственности по иску конкурсного управляющего ООО «Продовольственная компания».

Конкурсный управляющий ООО «Продовольственная компания» Константин Марков просил суд привлечь к субсидиарной ответственности основателя сети супермаркетов «Кировский» Игоря Ковпака, его сына — депутата Госдумы Льва Ковпака, Андрея Белкина, Ирину Денисову и ООО «ОЖК».

Его позиция: ответчики выступали контролирующими должника лицами и получили выгоду от утраты предмета залога — товаров на 300 млн руб.

Как пишет «Ъ-Урал», товары обеспечивали исполнение обязательства ООО «Продовольственная компания» по кредиту в банке «Зенит», полученному в 2014 г. Правопреемником по кредитному договору стало ООО «РНГО». Требование РНГО в размере 525,4 млн руб. включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Продовольственная компания». Из них 300 млн руб. — как обеспеченные залогом имущества (безалкогольные напитки, соки, питьевая вода, макаронные изделия, крупы, рыба, консервы, кондитерские изделия, детское питание, овощи).

В 2016 г. товары перевезли со склада в Сысертском районе на другой склад, после этого их количество и стоимость снизились. В феврале 2022 г. остатки утилизировали в связи с истечением срока годности.

В 2020 г. ООО «Продовольственная компания» стала банкротом. К этому времени на складе хранились товары на 11 млн руб.

Позиция суда: конкурсный управляющий не смог доказать, что ответчики являлись контролирующими должника лицами, и несут ответственность за убытки.

Напомним, что летом 2021 г. Арбитражный суд Свердловской области наложил в рамках этого дела арест на счета и имущество Льва Ковпака на сумму 1 млрд руб. Аналогичная мера была применена в отношении имущества Игоря Ковпака, а также на бывшую супругу Льва — Веронику Ковпак.

Ковпак Л. И. совершал недобросовестные действия по выводу денежных средств ООО «Продовольственная компания» в пользу непосредственно подконтрольных ему компаний (ООО «Продукт Ленд», ООО «ОЖК», ООО «Лев», ООО «Прометей» и др.) и иных компаний, входящих в ГК «Бест», находящихся под его контролем, а также в пользу компаний, подконтрольных его супруге (Ковпак В. А.) и отцу (Ковпак И. И.), систематически получал необоснованную выгоду, которая выразилась в получении от должника денежных средств в счет оплаты недействительных сделок в адрес подконтрольных Ковпаку Л. И. компаний, то есть фактически в пользу Ковпака Л. И. были выведены активы должника в общей сумме 658 265 627 руб. 90 коп., — было сказано в определении суда.

Однако Ковпаки оспорили это решение, суд встал на их сторону и арест был снят, сообщал DK.RU.