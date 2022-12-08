Выжить, пока бизнес лихорадит: российские девелоперы нацелились на строительство в Дубае

Пока продажи жилья в столичном регионе падают, крупные девелоперы ищут площадки для строительства недвижимости в ОАЭ, где рынок недвижимости на подъеме. Однако начать работу там нелегко.

Крупные застройщики «Пионер» и «Самолет» ищут площадки в Дубае для строительства жилья, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. В первой компании подтвердили эту информацию, во второй не стали комментировать. Рынок недвижимости в Дубае сейчас на подъеме: за январь-ноябрь 2022 г. заключено 87,7 тыс. сделок с жильем — это на 44% больше показателя за весь прошлый год. 52% сделок приходится на первичный рынок, 48% — на вторичный, подсчитали в компании Kalinka.

При этом рынок недвижимости в Москве сейчас лихорадит, говорит гендиректор Kalinka Екатерина Румянцева. За январь-ноябрь 2022 г. в столице и Подмосковье продажи квартир упали на 24% год к году, а, по данным Dataflat.ru, общая выручка столичных застройщиков сократилась на 11%, до 1,47 трлн руб.

Запуск проектов на востребованном рынке Дубая позволит застройщикам выжить и расширить бизнес на зарубежные направления, считает глава зарубежных проектов Becar Asset Management Александр Пестряков. В ОАЭ сейчас довольно много российских клиентов, многие переводят туда бизнес, капиталы и семью, говорит г-жа Румянцева. Присутствие российских девелоперов в Дубае даст им важное конкурентное преимущество, а жилье там не дороже, чем в Москве, говорит председатель совета директоров «Бест-Новостроя» Ирина Доброхотова.

Среди российских клиентов 50% рассматривают вложения в недвижимость Дубая как инвестиции, 40% покупают жилье для жизни, еще 10% — это инвестиционный спрос на участки, девелоперские проекты и соинвестирование.

Хотя рынок недвижимости в ОАЭ привлекателен, но монополизирован, новые игроки без помощи местного партнера могут зайти туда только если у них есть административный ресурс. К тому же застройщику жилья нужно также перестраивать транспортные и инженерные сети. А проектного финансирования в ОАЭ нет, на рынок нужно заходить со своими средствами или финансовым партнером, отмечают эксперты. С учетом всех этих факторов создать прибыльный бизнес в ОАЭ смогут единицы зарубежных застройщиков. А более поздний выход на рынок потеряет смысл из-за усиливающейся конкуренции.

Опыт строительства жилья в Дубае уже есть у екатеринбургского девелопера Forum Group: компания еще в 2018 г. реализовала проект закрытой резиденции XXII Carat, состоящей из 22 особняков. Последняя вилла в резиденции была продана в 2021 г. за $32,5 млн, сообщал DK.RU.