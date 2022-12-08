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Обмен Бута и Грайнер, Турция хочет от России большую скидку на газ. Главное 8 декабря

Обмен Бута и Грайнер, Турция хочет от России большую скидку на газ. Главное 8 декабря
Иллюстрация: Victorbout.ru

Американскую баскетболистку, арестованную в России по обвинению в контрабанде наркотиков, обменяли на предпринимателя Виктора Бута, обвиняемого в торговле оружием.

#НОВОСТИ

Баскетболистку сборной США и игрока уральского клуба УГМК Бриттни Грайнер, арестованную в феврале 2022 г. в России по обвинению в контрабанде наркотиков, обменяли на россиянина Виктора Бута, который с 2012 г. отбывал срок в американской тюрьме по обвинению в торговле оружием. Об обмене, который произошел в Абу-Даби, сообщил CNN.

Бритни Грайнер задержали в аэропорту Шереметьево, в ее багаже нашли картриджи для вейпа с гашишным маслом, против баскетболистки возбудили уголовное дело о хранении и контрабанде наркотиков и приговорили ее к девяти годам колонии. Сама Грайнер говорила, что использует марихуану из медицинских соображений и по разрешению врачей.

Виктор Бут, которого называли «торговцем смертью», в 2008 г. был задержан в Таиланде по запросу США, его обвиняли в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. В 2010 году Бута экстрадировали в США, а в 2012 г. приговорили к 25 годам лишения свободы.

Турция запросит у России скидку на газ в 25%

9 декабря в Анкаре пройдут турецко-российские переговоры, на которых Турция намерена запросить скидку на газ более чем в 25%, пишет Bloomberg. Страна хочет от России скидку и к платежам в 2023 г., и за уже прошедшие операции 2022 г. Если переговоры не увенчаются успехом, Турция намерена просить отсрочки платежей до начала 2024 г.

45% из 59 млрд кубометров газа, которые Турция импортировала в 2021 г., пришлись на долю России. В этом году стране предстоит заплатить за газ порядка $100 млрд. Сделка нужна Турции, чтобы ослабить давление на лиру и сократить рост цен на газ — это важно для президента страна Реджепа Эрдогана, который собирается на очередные выборы в 2023 г. 

Автор: Андрей Пермяков
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