Гигабайты на человека. Какие города региона используют больше всех интернет-трафика
Самыми качающими жителями Свердловской области в 2022 году стали кашинцы. В среднем на одного пользователя интернета здесь приходится свыше 42 гигабайт трафика.
Такого объема трафика хватит, чтобы почти целую неделю без остановки говорить по видеосвязи в Telegram. Эта цифра также в два раза выше среднего показателя по региону.
Согласно обезличенной статистике экспертов МегаФона, сразу 15 населенных пунктов обходят по любви к интернету Екатеринбург. К началу декабря топ по объемам трафика в среднем на пользователя выглядит следующим образом:
Кашино — 42 Гб;
Новокосулино — 34 Гб;
Красноуфимск — 26 Гб;
Ивдель — 24 Гб;
Новая Ляля — 23,7 Гб;
Арамиль — 23,6 Гб;
Верхняя Пышма — 22, 3 Гб.
Для сравнения обычно жители в Свердловской области прокачивают около 18 Гб. В прошлом году эта цифра была ниже на 20%. А вот меньше всего трафика на использование интернета со смартфона сегодня тратят в Кировграде, Лесном, Новоуральске и Качканаре.
Лидеры по числу звонков кардинально отличаются. Впереди с небольшим отрывом оказалась Талица, где горожанин в среднем беседует по телефону почти 8 часов в месяц. Екатеринбуржцы оказались на 10-ой строчке хит-парада самых говорящих мест.
Талица — 479 минут;
Новокосулино — 465 минут;
Кашино — 428 минут;
Арамиль — 417 минут;
Нижний Тагил — 398 минут;
Среднеуральск — 396 минут;
Ревда — 391 минута.
«Свердловчане, как правило, возглавляют список самых общительных жителей Урала. Кто-то чаще пользуется традиционными звонким, другие — охотнее переводят решение вопросов в мессенджеры и соцсети. Но независимо от способа коммуникации, всем важно пользоваться качественными телеком-услугами. Именно на это мы направили наши силы. Мы расширили емкость сети в точках наибольшей мобильной активности, улучшения затронули свыше 100 мест региона — от крупных городов до небольших сел, поселков, деревень и даже трасс», — прокомментировала директор МегаФона в Свердловской области Инна Джур.