Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 08.12
62,93
65,89
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Гигабайты на человека. Какие города региона используют больше всех интернет-трафика

Гигабайты на человека. Какие города региона используют больше всех интернет-трафика
Иллюстрация: freepik.com

Самыми качающими жителями Свердловской области в 2022 году стали кашинцы. В среднем на одного пользователя интернета здесь приходится свыше 42 гигабайт трафика.

#НОВОСТИ

Такого объема трафика хватит, чтобы почти целую неделю без остановки говорить по видеосвязи в Telegram. Эта цифра также в два раза выше среднего показателя по региону.

Согласно обезличенной статистике экспертов МегаФона, сразу 15 населенных пунктов обходят по любви к интернету Екатеринбург. К началу декабря топ по объемам трафика в среднем на пользователя выглядит следующим образом:

Кашино — 42 Гб;

Новокосулино — 34 Гб;

Красноуфимск — 26 Гб;

Ивдель — 24 Гб;

Новая Ляля — 23,7 Гб;

Арамиль — 23,6 Гб;

Верхняя Пышма — 22, 3 Гб.

Для сравнения обычно жители в Свердловской области прокачивают около 18 Гб. В прошлом году эта цифра была ниже на 20%. А вот меньше всего трафика на использование интернета со смартфона сегодня тратят в Кировграде, Лесном, Новоуральске и Качканаре.

Лидеры по числу звонков кардинально отличаются. Впереди с небольшим отрывом оказалась Талица, где горожанин в среднем беседует по телефону почти 8 часов в месяц. Екатеринбуржцы оказались на 10-ой строчке хит-парада самых говорящих мест.

Талица  — 479 минут;

Новокосулино — 465 минут;

Кашино — 428 минут;

Арамиль — 417 минут;

Нижний Тагил — 398 минут;

Среднеуральск — 396 минут;

Ревда — 391 минута.

«Свердловчане, как правило, возглавляют список самых общительных жителей Урала. Кто-то чаще пользуется традиционными звонким, другие — охотнее переводят решение вопросов в мессенджеры и соцсети. Но независимо от способа коммуникации, всем важно пользоваться качественными телеком-услугами. Именно на это мы направили наши силы. Мы расширили емкость сети в точках наибольшей мобильной активности, улучшения затронули свыше 100 мест региона — от крупных городов до небольших сел, поселков, деревень и даже трасс», — прокомментировала директор МегаФона в Свердловской области Инна Джур.

Автор: Гринина Ирина
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Высоцкий-2» обойдется Андрею Гавриловскому в $150 млн«Высоцкий-2» обойдется Андрею Гавриловскому в $150 млн
  • Как скажется на бизнесе переход на единый налоговый платеж — Роман РечкинКак скажется на бизнесе переход на единый налоговый платеж — Роман Речкин
  • Экономисты вновь прогнозируют обвал национальной валюты до 70–80 руб. за долларЭкономисты вновь прогнозируют обвал национальной валюты до 70–80 руб. за доллар
  • «Мы будем вынуждены пожертвовать доходностью. Но это плата за спокойный сон инвестора»«Мы будем вынуждены пожертвовать доходностью. Но это плата за спокойный сон инвестора»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.