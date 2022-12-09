Гигабайты на человека. Какие города региона используют больше всех интернет-трафика

Самыми качающими жителями Свердловской области в 2022 году стали кашинцы. В среднем на одного пользователя интернета здесь приходится свыше 42 гигабайт трафика.

Такого объема трафика хватит, чтобы почти целую неделю без остановки говорить по видеосвязи в Telegram. Эта цифра также в два раза выше среднего показателя по региону.

Согласно обезличенной статистике экспертов МегаФона, сразу 15 населенных пунктов обходят по любви к интернету Екатеринбург. К началу декабря топ по объемам трафика в среднем на пользователя выглядит следующим образом:

Кашино — 42 Гб;

Новокосулино — 34 Гб;

Красноуфимск — 26 Гб;

Ивдель — 24 Гб;

Новая Ляля — 23,7 Гб;

Арамиль — 23,6 Гб;

Верхняя Пышма — 22, 3 Гб.

Для сравнения обычно жители в Свердловской области прокачивают около 18 Гб. В прошлом году эта цифра была ниже на 20%. А вот меньше всего трафика на использование интернета со смартфона сегодня тратят в Кировграде, Лесном, Новоуральске и Качканаре.

Лидеры по числу звонков кардинально отличаются. Впереди с небольшим отрывом оказалась Талица, где горожанин в среднем беседует по телефону почти 8 часов в месяц. Екатеринбуржцы оказались на 10-ой строчке хит-парада самых говорящих мест.

Талица — 479 минут;

Новокосулино — 465 минут;

Кашино — 428 минут;

Арамиль — 417 минут;

Нижний Тагил — 398 минут;

Среднеуральск — 396 минут;

Ревда — 391 минута.