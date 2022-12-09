«М.Видео-Эльдорадо» объединяет обе сети в одну. На рынке техники ожидают падение спроса

Сети бытовой техники и электроники «М.Видео» и «Эльдорадо», которые принадлежат одноименной группе Саида Гуцериева, будут объединены, объявила компания. Группа открыла первые девять кобрендиговых магазинов нового формата «Эльдорадо + М.Видео» в Тольятти и Рязани: в них объединены программы лояльности, товарные стоки, промо и сервисы доставки двух брендов. Торговые точки нового формата размещены как на небольших площадях до 600 кв. м, так и в более крупных помещениях, более 1000 кв. м.

В компании рассчитывают, что объединение сетей будет способствовать росту трафика на 10-15% и среднего чека в магазинах. По итогам эксперимента будет принято решение об открытии дальнейших точек.

Объединение силы двух брендов по ряду направлений, включая ИТ, бэк-офис, логистику и маркетинг, уже конвертировалось в рост экономической эффективности компании и оптимизацию инвестиций, а также в дополнительные преимущества для покупателей. Новый пилот, по нашим прогнозам, может вывести синергию М.Видео-Эльдорадо на новый уровень, и способен дать рознице более рациональное использование её возможностей и больше преимуществ для покупателей, — рассказал Сергей Ли, главный операционный директор Группы «М.Видео-Эльдорадо».

Всего у группы 601 магазин «М.Видео» и 647 магазинов «Эльдорадо» в 369 городах. «М.Видео» закрыла сделку по приобретению «Эльдорадо» в марте 2018 г. за 45,5 млрд руб., сообщал DK.RU. По мнению одного из топ-менеджеров крупного ритейлера, группе сразу стоило объединить обе сети, а не развивать два бренда параллельно. Но прежде сеть «Эльдорадо» специализировалась на более бюджетной технике, а «М.Видео» — на более дорогой, а сейчас из-за ухода многих западных брендов из России разница нивелировалась, сказал «Коммерсанту» гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Он считает, что компания может закрыть часть магазинов, если они представлены в одном торговом центре.

Ритейлеры БТиЭ в этом году сокращают число торговых точек и смещают вектор развития на онлайн-продажи. Так, сеть DNS, крупнейшая в России, закрыла около 150 точек в разных городах. Спрос на рынке потребительской электроники в 2022 г. снизится на треть, и это совсем скоро приведет к трансформации розницы, прогнозирует управляющий партнер ГК F+Tech Алексей Мельников.