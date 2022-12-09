«Сумма взысканий превысила прошлогоднюю в 4 раза». Таможня отчиталась по итогам года

В целом количество применимых форм контроля в этом году сократилось на 13%, а сумма, которую таможенные органы доначислили в бюджет, выросла более чем в два раза.

С начала года таможенники провели 622 формы контроля в отношении ранее выпущенных товаров. Основным поводом для проверок стала достоверность сведений при декларировании товаров и полнота уплаты таможенных платежей, сообщает отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления.

Другой мерой стало активное применение проверок документов и сведений, которые назначались таможенниками в 3,5 раза чаще. Самая «тяжелая» для бизнеса форма — выездная таможенная проверка — проводилась лишь 19 раз. В целом количество примененных форм контроля по сравнению с прошлым годом сократилось на 13%, преимущественно за счет «легких» форм контроля, проводимых на внутреннем рынке.

С начала года в результате 17 совместных проверок таможенные органы доначислили 122 млн руб. — в 2,6 раза больше, чем годом ранее. Сумма взысканий оказалась выше — 137 млн и превысила прошлогодний показатель в 4 раза, — прокомментировал заместитель начальника службы таможенного контроля после выпуска товаров Уральского таможенного управления Алексей Кравченко.

Чаще, по информации ведомства, под проверки попадают недобросовестные участники внешнеэкономической деятельности, которые с целью минимизации таможенных платежей «забывают» указывать дополнительные расходы на транспортировку и страховку товаров, лицензионные платежи и иные дополнительные платежи.

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