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Суровый приговор Яшину за «фейки о ВС РФ». Путин о длительности СВО. Главное 9 декабря

Илья Яшин
Илья Яшин. Иллюстрация: Личная страница на Facebook

Оппозиционера Илью Яшина приговорили к 8,5 годам лишения свободы за эфир о событиях в Буче. Президент объяснил свои слова о длительности спецоперации урегулированием процесса.

#НОВОСТИ

Мещанский суд Москвы приговорил оппозиционного политика Илью Яшина к 8,5 годам лишения свободы по обвинению в распространении «фейков» о вооруженных силах РФ. По версии следствия, в апреле 2022 года Илья Яшин в на своем YouTube-канале «распространил заведомо ложные сведения о совершении ВС РФ убийств мирных жителей в городе Буче». Сам Яшин не признал свою вину, он подчеркивал, что сопоставлял разные факты о событиях в Буче.

Путин объяснил свои слова о длительности СВО урегулированием конфликта

Президент России Владимир Путин, говоря о том, что появление результатов военной спецоперации в Украине может быть «длительным процессом», имел в виду длительность урегулирования конфликта. Об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Киргизии, пишет РБК.

Я имел в виду длительность процесса урегулирования. СВО идет своим чередом, все стабильно у нас. Никаких вопросов там и проблем сегодня нет, — заявил президент.

По его словам, процесс урегулирования будет непростым и потребует времени, но «всем участникам придется согласиться с реалиями, которые складываются «на земле».

 

 
Автор: Андрей Пермяков
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