Революционный продукт нового поколения: MAKFA выпустила на рынок новинку гранолу LIVINGOOD

MAKFA продолжает радовать покупателей полезными и вкусными новинками. В год 85-летия бренд вывел на рынок несколько новых видов продукции. Один из них гранола LIVINGOOD.

Вкусный, полезный и быстрый завтрак — вот мечта многих людей по утрам. Ведь не секрет, что завтрак является важнейшим приемом пищи, от которого зависит самочувствие в течение всего дня. Для тех, кто следит за своим питанием, мечтает жить в благополучии и равновесии, MAKFA выпустила новинку для идеального завтрака — гранолу LIVINGOOD.

Что такое гранола

Гранола — это аппетитная смесь хрустящих запеченных овсяных хлопьев с различными орехами, семенами, сушеными или сублимированными фруктами и ягодами. Это полностью готовый к употреблению продукт, который не требует дальнейшего приготовления.

Отцом гранолы считается диетолог Джеймс Джексон, впервые предложивший концепт готового завтрака в 19 веке. Идея хрустящих зерновых хлопьев моментально нашла отклик в сердцах покупателей, так как сочетала самое важное: вкус и удобство приготовления.

В современном мире требования к завтраку вышли на новый уровень. Грамотные покупатели хотят видеть на столах не только вкусные, но и полезные блюда, которые помогут сохранить здоровье на долгие годы. Именно поэтому бренд LIVINGOOD запустил в продажу революционную гранолу нового поколения.

Фото: LIVINGOOD — революционная гранола нового поколения

Из чего делают гранолу

Традиционный состав гранолы: злаки + сладкий топпинг + вкусовые добавки.

Подробное изучение состава и осознанный выбор ингредиентов способны повлиять на качество завтрака, и как следствие, на качество жизни. Ведь огромное значение имеют не только белки, жиры и углеводы, но и ключевые нутриенты: макро- микроэлементы, витамины, клетчатка и полезные вещества. LIVINGOOD поможет сделать правильный выбор в пользу современного, функционального и безопасного состава.

Злаки в граноле LIVINGOOD — это отборные цельные овсяные хлопья. Хлопья проходят деликатную бережную обработку, сохраняя всю силу природы. Основная цель гранолы, как продукта на завтрак — это дать организму энергию и насытить его. Овсяные хлопья содержат медленные углеводы, которые лучше всего заряжают организм силами на предстоящий день.

Сладкий топпинг в граноле LIVINGOOD — это олигофруктоза, 100% растительный сахарозаменитель с пребиотическими свойствами, один из передовых подсластителей на рынке здоровой еды. Олигофруктоза, в отличие от предшественников и аналогов, имеет рекордно низкую калорийность и гликемический индекс, положительно влияет на пищеварение, микрофлору и уровень сахара в крови.

Вкусовые добавки в граноле LIVINGOOD — это оригинальные и трендовые сочетания натуральных продуктов. Это всегда эксперимент-открытие, в результате которого рождается смесь с эксклюзивным и свежим вкусом:

— Благородство и изысканность «Груша-шоколад» с дробленым фундуком и мускатным орехом;

— Яркость и беззаботность «Клюква-вишня» с корицей и семенами тыквы;

— Экзотика и сочность «Манго-фисташка» с кардамоном и семенами льна;

— Стиль и лаконичность «Малина-миндаль» с семенами чиа и черной смородиной.

С чем есть гранолу

Фото: С чем есть гранолу? Выбор чрезвычайно разнообразен…

Пять причин выбрать на завтрак гранолу LIVINGOOD:

Потрясающий хруст, хлопья не размокают и не набухают в жидкости;

Четыре современных вкуса с суперфудами;

Полностью готовое блюдо, остается только добавить напиток;

Революционный полезный состав: меньше калорий — больше клетчатки;

Подсластитель нового поколения из группы пребиотиков.

Для тех, кто любит готовые завтраки, придерживается правильного питания и следит за своим здоровьем, гранола LIVINGOOD — это беспроигрышный вариант.

Фото: LIVINGOOD предлагает оптимальный выбор продуктов, чтобы изменить жизнь к лучшему прямо сейчас

Как жить в равновесии?

Для полноценной жизни важно разнообразно и сбалансировано питаться, вести активный образ жизни. Осознанный выбор питания — это первый и важнейший шаг на пути к гармонии, счастью и благополучию. LIVINGOOD предлагает оптимальный выбор продуктов, чтобы изменить жизнь к лучшему прямо сейчас.

Для российских потребителей такая концепция еды пока еще в новинку, но она быстро набирает известность среди тех, кто следит за трендами в отрасли продуктов питания и хочет быть здоровым. Присоединяйтесь!

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