«Нашему формату ничего не угрожает». Какой вид инвестиций принесет 20% годовых

Сегодня все, кто занимается стратегическим планированием, сходятся во мнении: горизонт планирования — не больше трех месяцев, и то — если ничего не случится экстраординарного.

Куда инвестировать при таком горизонте, чтобы получать заработок уже завтра, DK.RU рассказал директор департамента франшизы «Пив&Ко» Игорь Щедрин.

Давайте начнем с самого актуального вопроса: какие формы инвестирования сегодня наиболее актуальны?

— Я давно работаю во франшизе: интересно наблюдать, как трансформируется отношение предпринимателей к инвестициям в реальный бизнес. Мы раньше никогда не рассматривали франшизу как чисто инвестиционный проект, она всегда существовала как рабочая бизнес-модель. Как вид предпринимательства, а не инвестиций, потому что запрос был именно такой. К нам обращались предприниматели, которые хотели купить работающую модель бизнеса. Они ее покупали и сами строили свои магазины с помощью наших продуманных алгоритмов ведения розничного бизнеса, нашего подобранного ассортимента и т.д.

Примерно пару лет назад мы ощутили другой запрос — новый для рынка. К нам начали поступать вопросы от предпринимателей или топ-менеджеров, которые хотели инвестировать свободные деньги не в акции, банки или недвижимость, а в реальные магазины, но сами при этом не собирались заниматься управлением торговых точек. Вот отсюда и родился проект SMART, который сейчас активно набирает обороты.

Темп жизни и изменений в мире сильно ускорился. Люди не уверены в том, что будет завтра, поэтому все чаще от инвесторов поступает вопрос: «Сколько я буду зарабатывать на следующий месяц после открытия магазина?». Партнеры хотят видеть живую прибыль здесь и сейчас, потому что именно краткосрочный горизонт инвестирования сейчас как никогда актуален. И как раз вложения во франшизу розничного магазина с уникальной концепцией — то, что начнет окупаться и приносить деньги уже завтра.

Про какие суммы идет речь?

— Рентабельность магазина «Пив&Ко» — от 20%, это 1,2-1,5 млн рублей в год чистой прибыли. Первоначальные вложения в открытие магазина — порядка 4,8-5,2 млн рублей.

Давайте сравним проект SMART с другими видами инвестирования, чтобы понять разницу. Например, чтобы столько зарабатывать на бирже, в формирование портфелей надо вложить гораздо больше, чем 5 млн. Плюс — иметь глубокие знания о том, как устроен фондовый рынок, с умом подобрать акции на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный горизонты. Это сложный рынок, в котором надо вариться ежедневно. Можно довериться и брокеру, но тогда сумма входа еще на порядок увеличится, и, разумеется, он будет брать плату за каждую операцию.

Теперь про недвижимость. Здесь вариантов несколько. Первый — вложиться на стадии строительства и потом продать готовые квадратные метры. Вроде звучит неплохо, но есть риски: высокий уровень инфляции, завышенные цены на недвижимость и неуверенность в завтрашнем дне. Второй вариант — купить жилую недвижимость и сдавать. Для меня — это, скорее, ради сохранения капитала, а не заработка. И третий вариант — купить коммерческую недвижимость и сдавать в аренду. Минусы — сумма входа в бизнес высокая, инфляция работает против, арендная ставка уже многие годы стоит на месте, плюс есть большие риски купить неликвидное помещение. И рентабельность у инвестиций в недвижимость — всего 6-7% сейчас, что в два раза ниже инфляции.

Что еще осталось из форм инвестирования? Золото — больше подходит для долгосрочных инвестиций. Банки — тоже, скорее, про сбережения, чем про доход.

Если говорить в целом об инвестировании в реальный бизнес, на что нужно обращать внимание при выборе направления?

— Устойчивость рынка — вот от чего нужно сегодня плясать. Один мой знакомый давно занимается запчастями для иномарок. Прибыльный бизнес и вроде устойчивый — был. Сейчас ему пришлось переехать в Турцию, чтобы отладить новые пути логистики и не потерять компанию. Продуктовый магазин, тем более — интересный ритейл с уникальной ассортиментной матрицей — вечная тема.

Давайте вспомним последние кризисы. 2014 год: деньги обесценивались. У многих людей перестало хватать на рестораны и бары, а потребность в празднике в кризисные моменты становится еще более явной. Наш бизнес находится на границе продуктового ритейла и алкогольных маркетов, причем с натуральными и вкусными напитками. Мы востребованы со своей концепций для покупателей.

Пандемия 2020 года — мы очень быстро адаптировали свои полки под актуальный ассортимент, чтобы магазины оставались открытыми и нужными покупателю.

Ситуация 2022 года — снова вышли с профитом, потому что наши полки не зависят от иностранных брендов. Эта траектория была нами выбрана с самого начала: мы искали региональные заводы по полному циклу производству пива, чтобы покупатель получал тот настоящий и вкусный продукт. Затем уже сам потребитель подсказал нам путь с СТМ.

Издание NielsenIQ утверждает, что попытки покупателей оптимизировать бюджет и найти новые способы сокращения расходов привели к новой волне развития собственных торговых марок сетей. Это так?

— Да, мы видим этот тренд. Многие сети сейчас создают СТМ. Но здесь важна оговорка: из-за роста цен и снижения покупательской способности некоторые производители пытаются снизить себестоимость своих продуктов. Понятно, что это отражается на качестве. Мы решили не менять свою тактику по качеству СТМ, предлагая покупателю вкусный и максимально натуральный продукт. Адекватную цену на него нам удается получить благодаря внутренней организации подразделения в компании, которое этим занимается. У нас есть свои категорийные менеджеры, которые ищут топовые позиции и лучшие образцы среди них. Плюс имеются свои технологи, которые разрабатывают товары и общаются с заводами. Мы понимаем, каким, например, должен быть вкусный и качественный энергетик. Какие вкусы сегодня любят. Мы подбираем эталон — самый лучший продукт в этой категории, и по его образцу создаем рецептуру и ищем производителя. Объемы сети позволяют нам быть интересными даже крупным заводам и договариваться об интересной цене.

Кстати, мы в ноябре этого года взяли народную премию Е1 в номинации «Сделано на Урале». И когда нас поздравляли, то начали говорить про культуру потребления и здоровый образ жизни. Мы не дискаунтер, наши СТМ основаны на очень качественных товарах. Нам важно, что внутри продукта под маркой «Пив&Ко», из чего он сделан и в каких производственных условиях выпущен. Мы не гонимся за низкой ценой: сначала качество, а потом уже адекватная цена за это качество.

У меня супруга покупает сыр в «Пив&Ко», потому что мы знаем из чего он сделан. Дочь ест мороженое нашей СТМ, потому что я знаю из чего оно произведено.

Что еще определяет успешность розничного бизнеса?

— Конечно, локация. Правильное место гарантирует почти 80% успеха. Кстати, именно поэтому я говорил, что у тех, кто занимается арендным бизнесом велик риск купить неликвидное помещение, которое никому не будет нужно.

Еще весной мы презентовали свою разработку по поиску помещения с помощью технологий искусственного интеллекта. На конец 2022 г. мы увеличили процент попадания в прогнозируемую выручку нейросетью до 98%. Эту цифру мы перепроверили на всех действующих и закрытых точках «Пив&Ко» за последние несколько лет.

Напомню, в чем фишка нашего подхода к поиску помещения под будущий магазин. На первом этапе мы используем в работе программу геолокации, которая определяет самые удачные локации по десяткам параметров в конкретном городе. Второй этап — менеджер управляющей компании в заданных локациях «ногами» ищет конкретные помещения и определяет, какие подойдут лучше. Третий этап — в работу вступает искусственный интеллект, который уже в выбранном квадрате рассчитывает потенциальные выручки помещений, анализируя весь позитивный и негативный опыт сети. В итоге франчайзи получает не просто адрес точки, но и размер потенциальной выручки с вероятностью 98%. Насколько я знаю, ни одна розничная франшиза, тем более франшиза разливных напитков, не предлагает своим партнерам такого сервиса.

В этом году вы вообще много модернизировали бизнес-модель своей франшизы. Это же время и деньги компании, которые бы вы могли не тратить.

— Такое мнение фатально. Мы же с вами говорим о самых прибыльных формах инвестирования. Все наши усилия и завязаны на то, чтобы быть интересными, как начинающим предпринимателям, так и профессиональным инвесторам. Мы действительно за этот год сильно усовершенствовали бизнес-модель. Теперь мы точно понимаем, какой площадью должен быть магазин, сколько SKU должно стоять на полке, на какую выручку должна торговать точка, сколько будет затрат и какая рентабельность бизнеса в целом.

Рынок не стагнирует. С 2008 года наша страна и весь мир пережил несколько кризисов, о чем я упоминал выше. Рынок изменился, покупатель изменился, весь розничный бизнес изменился. Мы не можем жить вне рынка, поэтому бизнес-модель постоянно меняется и будет продолжать меняться. На данный момент и в нынешних условиях мы умеем хорошо зарабатывать — здорово. Но чтобы так оставалось и впредь — на это работает огромная команда и вся базовая сеть «Пив&Ко», на которой проводятся все тест-драйвы, прежде чем передать новшества во франшизу. Мы учим партнеров и передаем им только те инструменты и механики, которые точно принесут прибыль. Если рынок завтра изменится, то гарантированно партнер получит новые навыки и новые товары, которые сохранят устойчивую прибыль магазина.

Сеть «Пив&Ко» на конец 2022 года — 580-585 магазинов. Эти цифры придают устойчивости бизнесу?

— Разумеется. Федеральная сеть — это всегда узнаваемость. Открывая самостоятельно бизнес, особенно розничный, нужно сделать ряд обязательных шагов: формирование бренда, выявление и изучение аудитории, которую хочется привлечь, и задействование маркетинговых инструментов, которые эту аудиторию привлекут. Это долго, дорого и в одиночку сложно.

Покупая франшизу, партнер получает готовый продукт, который узнаваем по всей стране. Продукт для широкой целевой аудитории, с которой мы знаем, как работать на привлечение и удержание. Кстати, помимо всех нововведений этого года могу отметить еще одно важное — в апреле мы выпустили мобильное приложение. Личная бонусная карта в телефоне, кэшбек до 8% с каждой покупки и повышенный кэшбэк до 50% на три категории товаров, которые можно самостоятельно изменять раз в месяц, связь со службой поддержки сети 24/7 и возможность оценивания товаров и сервиса за повышение статуса карты, игра «Колеса Удачи» и возможность выиграть призы и карта с магазинами с возможностью проложить маршрут до них — все это стимулы скачать приложение и начать пользоваться. А для нас и партнеров — отличный способ получения быстрой обратной связи и канал для общения с покупателями.

Сами же партнеры нам рассказывают еще об одном плюсе франшизы: «Мы стали знаменитыми». У нас есть масса франчайзи, которые открыли точки в небольших городах и даже поселках. Очень успешные точки несмотря на численность населения. Они для этих городков стали Лас-Вегасом — ярким центром притяжения, который круто выглядит, где можно купить разных «ништячков» и где всегда улыбаются при встрече, потому что стандарты сервиса, экстерьера и интерьера магазина едины для всей сети.

И если в Екатеринбурге или другом большом городе такие магазины — норма, то для маленьких городов — нечто эдакое. Собственники в таких городах становятся известными людьми, сразу появляются связи. Вот такой приятный бонус к эффективной бизнес-модели.

Давайте вернемся к разговору о разных вариантах франшизы. Есть классика, а есть SMART — в чем разница?

— В классическом варианте франшизы оперативным управлением бизнеса занимается сам партнер. Разумеется, ему оказывается любая консультативная поддержка, плюс передается все программы и IT-функционал сети, но управление магазином — на франчайзи. SMART — полностью инвестиционный проект. Партнер вкладывает деньги, является собственником бизнеса, но строит магазин, нанимает персонал, подбирает ассортиментную матрицу, ведет бухучет и управляет всей работой магазина — управляющая компания. У партнера на телефоне есть приложение, где в режиме реального времени он видит финансовые показатели по магазину, плюс раз в месяц вся отчетность высылается партнеру на e-mail.

У нас есть партнер, которая живет в Чите и владеет там двумя магазинами по классической франшизе. В этом году она решила, что хочет еще один магазин, но в Чите — уже не вариант. В итоге франчайзи купила магазин SMART в Сургуте, передав операционку управляющей компании «Пив&Ко». И это теперь доступно инвестору, находящемуся в любом уголке страны.

Есть спрос на такую франшизу?

— Да и не малый. Мы открыли уже 100 магазинов по SMART франшизе. В следующем году хотим открыть еще минимум столько же. Это хороший вид занятости для инвесторов. С одной стороны, ты владелец бизнеса, предприниматель, а с другой — ежедневную рабочие момент решает управляющая компания. Средняя рентабельность франшизы SMART — 30% годовых.

Сегодня говорить о будущем сложно. Тем не менее, ваш прогноз на 2023 год?

— Не возьмусь говорить за все рынки. Нашему формату ничего не угрожает — это точно. Мы заканчиваем год с профитом — плюс 23% в выручке, и это без новогодних продаж. Та же положительная динамика зафиксирована у всех крупных продовольственных сетей. Люди не перестали есть несмотря на волнения, инфляцию и прочие пертурбации этого года. Более того, сберегательная модель поведения, которая сегодня наметилась, ведет людей к нам. Люди отказались от смены машины, турпоездок, покупок бытовой техники и прочих ощутимых расходов. Но «вкусняшки» — это маленькая радость, которая во время тревоги очень нужна человеку. Цифры: мы всегда фиксируем рост выручки в летние месяцы, а в этом году пиковые значения по выручке приходились, когда людям было особенно тревожно: на февраль-апрель — рост 26-28%, июль (сезонный фактор) — 36% и сентябрь — 27%.

Уйдет с рынка вся мелкая розница — это да. Покупатель выбирает красивые, чистые, сервисные и с уникальным товаром магазины. Могу сказать по себе: я каждое воскресенье вожу дочку в компьютерный клуб, и на обратном пути мы заезжаем в «Пив&Ко. Дочь не просится в кафе, а едет в «Пив&Ко» за вкусняшками. Мороженое, печенье, орешки со сгущенкой. Жена покупает сыр и тоже что-нибудь к чаю. В итоге я поймал себя на мысли, что каждый раз оставляю в магазине по плюс-минус 1000 рублей. В наших магазинах покупатель становится частью его. Ему у нас приятно и вкусно. Ему хочется вернуться и позвать друзей. Это здорово. И у этого есть будущее, а значит движемся в 2023 год смело и на позитиве.

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