Скончался один из собственников ГК «Автоплюс»

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Обстоятельства смерти бизнесмена, совладельца одной из крупнейших компаний автомобильного рынка Екатеринбурга Валентина Лобанова не разглашаются. По одной из версий он мог умереть от инфаркта.