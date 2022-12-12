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Скончался один из собственников ГК «Автоплюс»

Скончался один из собственников ГК «Автоплюс»
Иллюстрация: pixabay.com

Обстоятельства смерти бизнесмена, совладельца одной из крупнейших компаний автомобильного рынка Екатеринбурга Валентина Лобанова не разглашаются. По одной из версий он мог умереть от инфаркта.

#УТРАТА#НОВОСТИ

Валентин Лобанов был учредителем группы компаний «Автоплюс» наряду с Павлом Шестопаловым, Андреем Кужелевым, Сергем Попывановым и еще рядом лиц.   

Как сообщает ЕАН, информацию о смерти бизнесмена подтвердили в офисе ГК «Автоплюс».

Редакция DK.RU соболезнует родным, близким и коллегам Валентина Лобанова.

Напомним, ГК «Автоплюс» была основана в 1995 г. Она объединяет 14 дилерских центров и дочерних предприятий в Екатеринбурге, Омске, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском. Продает автомобили Audi, Jaguar, Land Rover, Lexus, Mazda, Skoda, Toyota, Volvo. 

Автор: Виктория Говорковская
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