Скончался один из собственников ГК «Автоплюс»
Обстоятельства смерти бизнесмена, совладельца одной из крупнейших компаний автомобильного рынка Екатеринбурга Валентина Лобанова не разглашаются. По одной из версий он мог умереть от инфаркта.
Валентин Лобанов был учредителем группы компаний «Автоплюс» наряду с Павлом Шестопаловым, Андреем Кужелевым, Сергем Попывановым и еще рядом лиц.
Как сообщает ЕАН, информацию о смерти бизнесмена подтвердили в офисе ГК «Автоплюс».
Редакция DK.RU соболезнует родным, близким и коллегам Валентина Лобанова.
Напомним, ГК «Автоплюс» была основана в 1995 г. Она объединяет 14 дилерских центров и дочерних предприятий в Екатеринбурге, Омске, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском. Продает автомобили Audi, Jaguar, Land Rover, Lexus, Mazda, Skoda, Toyota, Volvo.