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Ежегодной декабрьской пресс-конференции Путина в этом году не будет

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Иллюстрация: Пресс-служба Кремля

Общения президента с прессой и гражданами в традиционных ежегодных форматах не будет: вероятно, прямая линия также не состоится. Возможно, Путин пообщается с журналистами Кремлевского пула.

#ПУТИН#НОВОСТИ

Традиционная предновогодняя встреча президента России Владимира Путина в этом году не состоится, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он не уточнил причины такого решения. Возможно, Путин встретится с журналистами Кремлевского пула, в который входят прежде всего государственные СМИ.

Не будет в этом году в Кремле и большого новогоднего приема. По Конституции до конца года должно пройти послание президента Федеральному собранию, по его поводу в Кремле «еще будут ориентировать». Неясно также, состоится ли в этом году прямая линия с гражданами — решение будут принимать в том числе с учетом ситуации в зоне СВО.

Напомним, итоговая пресс-конференции президента проходила в декабре с 2012 г. В прошлом году она состоялась 23 декабря. Послание Путина Федеральному собранию было 21 апреля, прямая линия с гражданами — 30 июня.

Автор: Андрей Пермяков
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