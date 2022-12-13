Фонд национального благосостояния приобрел облигации «Уральских Авиалиний» на 2,3 млрд руб

Это одна из мер господдержки экономики в условиях внешних санкций. Государство также выделило средства на компенсацию стоимости билетов на отмененные рейсы и субсидирует внутрироссийские перевозки.

Фонд национального благосостояния купил облигаций АК «Уральские авиалинии» на сумму 2,299 млрд рублей. Об этом говорится на сайте Минфина России.

В марте Госдума разрешила разместить средства ФНБ в акциях и облигациях российских эмитентов, не связанных с финансированием самоокупаемых инфраструктурных проектов. Авторы соответствующего законопроекта отмечают, что это часть комплекса правительственных мер по поддержке российской экономики в условиях внешних санкций.

Напомним, что в результате санкций часть зарубежных рейсов были отменены, и Росавиация выделила 2,5 млрд руб. на возврат пассажирам стоимости билетов 19 российских авиакомпаний. «Уральские авиалинии» вошли в список субсидируемых компаний. Авиакомпания запросила 302,8 млн руб. на компенсацию пассажирам стоимости билетов несостоявшихся рейсов.

Кроме того, государство субсидирует внутрироссийские перевозки пассажиров. До 31 декабря 2022 г. из столицы Урала можно улететь по льготной цене в 28 направлениях. Размер скидки устанавливает авиаперевозчик, но она может составить до половины стоимости билета.

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