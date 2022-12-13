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В Екатеринбурге появилось место для производства клипов, подкастов, кукол и арт-объектов

Куклы из спектаклей Екатеринбургского театра кукол: «Карлсон, который живет...», «Сказка фей, или Спящая красавица»
Куклы из спектаклей Екатеринбургского театра кукол: «Карлсон, который живет...», «Сказка фей, или Спящая красавица». Автор фото: Антон Репин. Иллюстрация: ЕГТИ

12 декабря в здании Учебного театра ЕГТИ открыли Центр креативных прототипов. Он создан для поддержки частных инициатив, а также МСБ, работающего в сфере креативного производства.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Центр креативных прототипов (ЦКП) — это пять отдельных помещений с разнообразным оборудованием. Он включает инженерно-конструкторский цех, помещение для 3D-печати, швейный и DTF-сектор, тонателье, звукозаписывающую комнату, пространство для фото-видеосъемки.

В Екатеринбурге появилось место для производства клипов, подкастов, кукол и арт-объектов 1

Вместе с оборудованием центр предоставляет услуги специалистов для каждой производственной площадки: мастера по созданию театральных и интерьерных кукол, декораций и бутафории, специалистов по 3D-сканированию и 3D-печати, по работе с фото, видео и звуком.

В Екатеринбурге появилось место для производства клипов, подкастов, кукол и арт-объектов 2

Центр рассчитан на творческих людей, креативные команды, которые уже создают или планируют к выпуску малые тиражи соответствующей нашему профилю продукции или обладают интересными идеями, но не имеют специального оборудования, а также Центр станет производственной базой для наших студентов — рассказывает Анна Глуханюк, ректор ЕГТИ.

В ЦКП можно будет произвести прототипы кукол (профессиональные театральные, ростовые, авторские и т.д.), прототипы арт-объектов, декор и бутафорию, фонограммы, аранжировки, музыкальные треки, а также промо-ролики и клипы.

В Екатеринбурге появилось место для производства клипов, подкастов, кукол и арт-объектов 3

Фото: Юлия Селаври, преподаватель ЕГТИ, главный художник Театра кукол, провела мастер-класс на открытии Центра креативных прототипов

Отметим, в центре представители креативной индустрии смогут не только изготовить продукцию, но и стать участниками тематических мастер-классов и обучающих семинаров.

E-mail: prototype@egti.ru
Тел.: +79995653406

Реклама. ФГБОУ ВО Екатеринбургский государственный театральный инстиут
https://www.egti.ru/

Автор: Гринина Ирина
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