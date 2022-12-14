«Если мы сейчас эти вопросы для наших инвесторов не решим, то грош нам цена»

На территории ООПТ можно строить, землю из них можно вывести. Но все это сложно. Пока конкретных решений в Свердловской области нет. Но этот вопрос обострился, и его важно решить как можно скорее.

ООПТ (особо охраняемые природные территории) — это территории, которые находятся под защитой на законодательном уровне. Работать с ними сейчас практически невозможно, но для бизнеса они интересны. Они как нельзя лучше подходят для строительства объектов туристической инфраструктуры.

Отсюда вопрос, который пытались решить эксперты на межрегиональной стратегической сессии «PRO-туризм от prофессионалов» — как и что нам делать с ООПТ? В диалоге принимали участие три заинтересованных стороны — власть, общественность, бизнес. DK.RU собрал мнения экспертов.

Скриншот видеозаписи мероприятия

Почему обострился вопрос, связанный с землей и ООПТ, почему его важно решить

Эльмира Туканова, директор департамента туризма и гостеприимства Свердловской области:

— 10 лет назад к внутреннему туризму относились очень несерьезно. Сейчас многие туроператорские компании переориентировались на внутренний туризм, и те стандарты, которые они нарабатывали на зарубежном туризме, перенесли на внутренний турпродукт.

У нас очень активное туристическое сообщество. В этом году мы вошли в топ-три региона, которые получили самое большое количество федеральных средств на 2023 г. 585 млн на развитие событийных проектов и развитие туристической инфраструктуры региона.

Поддержку получат 70 проектов в туризме — это не только строительство кемпингов и глемпингов, не только обустройство пляжей, строительство бассейнов, создание туристических маршрутов, это 37 млн руб. на проведение Уральской ночи музыки.

Мы очень надеемся, что эти проекты нам удастся реализовать вместе с предпринимателями, компаниями, которые готовы вкладываться в территории. Для нас важна такая тема, как наличие земель, которые подходят под строительство объектов инфраструктуры.

Когда к нам приходит бизнес за поддержкой, мы сталкиваемся с тем, что на решение вопросов, связанных с землей, уходят годы. Это связано и с формой собственности, и с коммуникациями.

Сейчас на федеральном уровне решаются вопросы возможности строительства на ООПТ, на землях лесного фонда. Если ждать, когда федеральное законодательство придет в соответствие с требованиями инвесторов, любой инвестор вложится в другую отрасль — куда угодно, только не в туризм…

И еще такой прогноз: когда федеральное законодательство будет доработано, а это произойдет в течение пяти-семи лет, на нашу территорию придут федеральные инвесторы и начнут здесь строить на готовеньком, а местные предприниматели потеряют всякую инициативность. Если мы сейчас эти вопросы для наших инвесторов не решим, то в принципе грош нам цена.

Почему ООПТ — это камень преткновения для развития туризма

Евгений Кононов, руководитель УК «БАДЕН ГРУПП»:

— Крупные бизнесы и все уровни власти обратили внимание на туризм — в нынешних реалиях это точка роста. По нашей стране стало приятно путешествовать — улучшились дороги и инфраструктура в целом. Но сложностей тем не менее немало. В большинстве случаев приходится сталкиваться с административными вопросами.

Очень много вопросов возникает, когда смотришь, какую выбрать площадку. Понятно, что сюда входит и земля, и сети, и доступность. Это синергия с существующими природными объектами. Много моментов, которые предстоит решать, но и решить их бизнесу можно только сообща с властью и обществом.

Есть сложности по размещению наших объектов на территории ООПТ, но мы понимаем, что востребованы, а время для развития внутреннего туризма более чем подходящее.

Михаил Вяткин, председатель экспертного советарегионального отделения союза архитекторов России

— Мы смотрели проект «Баден-Бадена» на берегу озера Шарташ, он получил одобрение губернатора, все вроде бы «за», но вот проект стоит — не движется. Этот проект регионального уровня по вместимости и по качеству. Но вот почему он стоит — виной тому наше законодательство.

Мне приходилось разрабатывать правила землепользования и застройки, они принимались при мне. Все эти нюансы там расписаны, но их трудно пройти. Американская система зонирования городских территорий в определенной степени сдерживает развитие городов. И чем дальше, тем больше она усложняется — нужно проходить массу различных согласований — с комиссиями, депутатами, экологами… Систему надо упрощать.

Как бизнес может использовать земли ООПТ, что для этого нужно сделать

Александра Пономарева, начальник отдела ООПТ Министерства природы Свердловской области:

— ООПТ занимают 7,5% от общей территории Свердловской области. Развитие туристических инфраструктурных объектов на ООПТ возможно. Естественно, ООПТ не может быть без ограничения хозяйственной деятельности. Это понятно, потому что в противном случае просто теряется смысл создания такой территории.

Сейчас мы приходим к тому, что нужно находить некий баланс между охраной и использованием ООПТ, но в щадящем режиме, не допускающем деградацию этой территории. Реальность такова, что общественникам и экологам необходимо находить разумный баланс с бизнесом.

В законодательстве существует и порядок, и практика изменения границ ООПТ, с 2012 г. изменение границ происходит только с компенсацией равновеликой площади. Но тем не менее сейчас процесс изменения границ очень сложный, очень тяжелый, он проходит через множество кругов ада.

Сейчас более жизнеспособным мы видим другой механизм — функциональное зонирование ООПТ. Это разделение территории на зоны с разными режимами использования. Зоны, которые можно использовать в целях развития туризма и строительства серьезных капитальных объектов. И зоны покоя, которые оставались бы совершенно нетронутыми.

Руслан Габдрахманов, начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга:

— Мы проработали и определили те зоны, которые должны развиваться. Приоритет развитию отдается околоводным территориям. В генеральном плане Екатеринбурга, который был утвержден год назад, мы ввели новую территорию — «Зону отдыха».

Как бы нам ни хотелось ускорить какие-то административные процессы, надо пройти сложный путь, когда появится опыт и договоренность всех сторон — это и власть, и общественность, и бизнес. К сожалению, пока баланса между природой и бизнесом нет. Надо внимательно оценить риск, который будет нанесен природе.

Артур Зиганшин, председатель комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга:

— Ни для кого не секрет, что я, отдав четыре года природе в Екатеринбурге, в начале своей деятельности выносил оттуда незаконный бизнес. Тогда я слышал от населения: оставьте нам хотя бы это, потому что других мест для отдыха у нас нет.

Сейчас я занимаюсь вопросами экологии и у нас другая проблема: мы получаем на ООПТ от недобросовестных арендаторов и граждан нелегальные свалки. То есть предприниматель берет в аренду кусочек ООПТ и устраивает там свалку.

Надеемся, что разворот государства в сторону туризма позволит легальному бизнесу выстраивать деятельность в угоду населению, а не в угоду своему карману, как это складывается у предпринимателей вчерашнего дня, которые ставят нелегальные мангальные зоны и беседки, вызывающие недовольство экологов.

Что касается объектов притяжения, то в Екатеринбурге их недостаточно. Везде очереди. Это касается не только Баден-Бадена.

Алексей Куковякин, член правления регионального отделения союза архитекторов РФ:

— Я хотел привести два противоположных примера того, что касается непосредственно связи с природой. Один из примеров — озера на севере Италии: Лаго-Маджоре, Комо, Гарда. Это самые красивые объекты в мире, места, куда люди стремятся, где гостиницы и жилые дома расположены не только на берегу, но иногда и над водой. Также хочу упомянуть огромнейшие национальные парки секвойи в Калифорнии. Это парки, в которых внутри стоят прекрасные мини-гостиницы с великолепными условиями для жизни.

Второй пример — сердце Урала — Тальков камень, куда можно прийти и поесть на коленке... Вот два примера, как можно использовать ООПТ. На такие зоны, которые будут привлечением именно культурной среды, на зоны отдыха, нужно обращать серьезное внимание большому бизнесу.

Алексей Стоянов, директор АНО УК «СТК Шерегеш»:

— В сегодняшних условиях более интересное, более правильное и более простое решение — зонирование ООПТ.

Должны быть созданы три зоны — заповедная, на территорию которой вообще никто не допускается, туристско-рекреационная зона, где прописано какая именно туристическая инфраструктура здесь должна быть, и хозяйственая зона, в которой возможно даже строительство. Это наиболее оптимальная история, которая позволяет развивать ООПТ в том числе и с помощью бизнеса, сохраняя среду обитания федеральных краснокнижников.

Конечно, хотелось бы чтобы был консенсус, чтобы люди договаривалась и находили общие точки, чтобы никто не шел на поводу ни у бизнеса, ни у защитников природы. Понятно, что у каждого свои интересы, но система и законодательство позволяют нам найти компромисс.

Читайте также на DK.RU: Каким бы стал Екатеринбург, если бы архитекторам не мешали «Бесконечно учимся у природы»