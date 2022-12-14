Лучшие коммуникационные проекты в сфере ESG отметят на премии «Серебряный Лучник» – Урал

«Магнит» выступит стратегическим партнером региональной премии «Серебряный Лучник»–Урал и вручит спецприз в номинации «Коммуникации в сфере устойчивого развития: социальные и экологические проекты"

«Магнит» третий год подряд выступает стратегическим партнером уральской премии, вручая специальный приз в номинации, посвященной коммуникациям в сферах ESG. В жюри премии в этом году вошла Дарья Маршук, руководитель по внешним коммуникациям и связям с госорганами «Магнита» по Уральскому округу (регионы УрФО, ПФО).

В прошлом году в номинации, связанной с ESG, победила «Азбука устойчивого жилья», совместный проект компании «Брусника» и интернет-издания Strelka Mag. К ESG-коммуникациям относятся кампании и проекты в сферах экологии, инклюзии, корпоративной социальной ответственности и других направлений устойчивого развития.

«Развитие направления устойчивого развития является одним из приоритетов деятельности для "Магнита". Как самостоятельно, так и вместе с партнерами компания реализует множество инициатив, в том числе по поддержке местных сообществ, развития волонтерства и др. Для нас "Серебряный Лучник" на Урале — не только уникальная площадка для расширения круга единомышленников, но и прекрасная возможность ознакомиться с самыми интересными проектами в сфере ESG-коммуникаций», — прокомментировала Дарья Маршук.