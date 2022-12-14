ПСБ открыл 200-й офис в новых регионах

ПСБ за короткий срок развернул широкую сеть присутствия в 86 населенных пунктах, предоставляя надежное и бесперебойное обслуживание различных категорий клиентов и оказывая банковское сопровождение социальных функций.

С приходом ПСБ жители и бизнес получили доступ к развитой финансовой инфраструктуре системно значимой кредитной организации: среди предоставляемых банком услуг — потребительское кредитование, открытие текущих, накопительных счетов и депозитов, оформление банковских карт, проведение оплаты услуг поставщиков, развитие ежедневного банкинга для клиентов. Также в регионах представлена удобная банковская инфраструктура: сеть банкоматов и платежных терминалов в точках продаж.

Справка

ПСБ входит в составляемый Банком России перечень системно значимых кредитных организаций, а также входит в ТОП-10 банков страны по объёму активов.

С 2019 года ПСБ является опорным банком для осуществления операций по государственному оборонному заказу и крупным государственным контрактам.

На конец 2020 года сеть банка насчитывала около 300 офисов продаж в России ПСБ входит в десятку банков по объёму выдачи ипотеки, в сентябре 2020 года он занял девятую строчку в ТОП-10 банков по выдаче льготной ипотеки Госпрограмма-2020.

Кроме того, ПСБ занимает порядка 40 % рынка военной ипотеки. По объёмам кредитного портфеля для предприятий малого и среднего бизнеса ПСБ также входит в ТОП-5 банков страны с суммарным объёмом портфеля почти в 100 млрд рублей по итогам 2019 года