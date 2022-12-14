Зачем идти в банк? Россиянам привычнее оформить вклад онлайн, а кредит — в отделении

Теперь в банковские отделения ходят менее 20% активных клиентов — чаще это люди старше 46 лет. Но многие из них также активны онлайн, и в офисе хотят скорее получить консультацию.

По ежеквартальной статистике доля посетителей офисов в ВТБ составила 19% от общей базы активных клиентов против 22% годом ранее, рассказали в банке. При этом общее число клиентов, приходивших в отделения, выросло на 500 тысяч.

28% от общего числа визитов приходится на клиентов в возрасте 46-60 лет, 25% — на долю людей в возрасте от 36 до 45 лет, каждый пятый — 26-35 лет и старше 60 лет. На молодежь до 25 лет пришлось только 9% всех обращений.

При этом половина клиентов, посещающих офисы, одинаково активны онлайн. Только четверть из них не пользуются онлайн-банком (в среднем это люди старше 50 лет). При этом на них приходится две трети безналичных операций в банкоматах.

Чаще всего люди приходят в банк, чтобы оформить кредит (21%), изменить личные данные (18%) и получить карту (около 10%). В то же время почти половина розничных продуктов в ВТБ оформляется онлайн — это в 1,5 раза больше, чем год назад. Любопытно, что вклады открывают онлайн чаще (78%), чем берут кредиты (более 50%).