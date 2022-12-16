«Это история не про сверхприбыль. Мы делаем оборудование, чтобы помочь людям»
Как уральский производитель «Аспект Медикал», который разработал уникальное реабилитационное оборудование, выводит свою продукцию на зарубежный рынок.
Свердловские предприятия продолжают наращивать экспорт своей продукции. Среди них — производитель реабилитационного оборудования «Аспект Медикал». Предприятие громко заявило о себе летом, когда представило на ИННОПРОМе свой аппаратно-програмный комплекс «Крисаф» для реабилитации пациентов с нарушениями двигательных функций.
Прогрессивную методику уже внедрили в шести медучреждениях России — в Москве, Екатеринбурге, Тюмени и Уфе, а сейчас выводят на мировой рынок. Руководители предприятия рассказали DK.RU, в чем уникальность их разработки, с какими сложностями они сталкиваются, выводя продукцию на рынки других стран, и какую поддержку компании оказывает Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства.
Мария Поздеева (слева) и Екатерина Кузнецова. Фото: предоставлено героями материала
Компания «Аспект Медикал» появилась в 2012 г. В это время часть сотрудников работала на крупном промышленном предприятии, другая часть — в небольшом конструкторском бюро, которое занималось разработкой медицинского оборудования. Идеей создания аппарата «Крисаф» с ними поделился практикующий врач, который занимался реабилитацией детей с ДЦП и очень хотел создать оборудование, облегчающее труд врача и повышающее эффективность реабилитационного процесса. Первое регистрационное удостоверение на флагманский продукт было получено в 2019 г.
Нашей команде очень импонирует медицинский бизнес, — говорит коммерческий директор компании Екатерина Кузнецова. — Дело даже не в том, что мы раньше были связаны с крупным предприятием, которое работало в этой сфере. Медицинский бизнес — это история не про сверхприбыль. Мечта сотрудников компании — создать отечественное высокотехнологичное оборудование, которое поможет людям. Сейчас в России есть компании, которые производят конкурентное медицинское оборудование и у нас в стране замечательная инженерная база. Российские компании способны производить медицинское оборудование экспертного уровня.
Группы компаний «Аспект Медикал» осуществляет свою деятельность на четыре производственных площадках, в штате работает более 50 человек. Сейчас основной акцент в своей работе производитель делает на развитие аппаратно-программного комплекса для реабилитации пациентов с ДЦП, после операций и инсультов и тех, у кого были спинномозговые травмы. С помощью комплекса можно моделировать движения, которые человек совершает во время ходьбы и бега, плаванья и прыжков. Это помогает восстановить двигательные функции организма.
В компании отмечают, что разработка не имеет аналогов в мире. В отличие от существующих на рынке комплексов, на «Крисафе» пациент может заниматься не в вертикальном, а в горизонтальном положении, находясь в безопорном состоянии. Уникальность технологии подтверждена пятью патентами.
В производстве аппаратно-программного комплекса используются импортные комплектующие, в том числе — из Китая и Швейцарии. Но введенные в этом году санкции развитию проекта не помешают.
Вопрос независимости и возникшие логистические сложности мы уже решили своими силами благодаря хорошим отношениям с поставщиками. Небольшая зависимость от импорта остается, но это естественный процесс, невозможно развивать высокотехнологичный продукт внутри одной страны — отметила Екатерина Кузнецова.
Разработкой «Аспект-Медикал» заинтересовались не только в России, но и за рубежом. К настоящему моменту производителю удалось зарегистрировать свое оборудование в Казахстане, Беларуси и Кыргызстане (в разных странах на регистрацию медоборудования уходит от 12 до 18 мес., — прим. ред.). Для каждой регистрации было необходимо провести новые клинические, технические и токсикологические исследования, подготовить большой объем документов.
Сейчас представители компании активно выезжают на конгрессы и выставки чтобы рассказать о разработке представителям медучреждений СНГ и стран дальнего зарубежья. Например, на «Российской Неделе Здравоохранения», которая прошла в Москве в начале декабря, удалось провести переговоры с представителями Ирана и Пакистана.
Рынок каждой страны — уникален. В одних регионах уже используют самые прогрессивные решения, и нам есть, чему у них поучиться. В других — реабилитация находится в зачаточном состоянии, и нам предстоит помочь врачам внедрить эти технологии в их работу. Реабилитация сегодня становится важной частью лечения пациента: недостаточно провести высокоточную хирургическую операцию, нужно помочь человеку восстановиться, чтобы жить дальше.
Первые шаги на зарубежных рынках «Аспект Медикал» делает вместе с сотрудниками Центра поддержки экспорта СОФПП. Они оказывают компании консультационную поддержку и помогают вести конгрессно-выставочную деятельность.
Например, в ноябре «Аспект Медикал» выставлял свою продукцию на коллективном стенде Свердловской области на международной выставке Africa Health-2022 в г.Йоханесбурге (ЮАР). После этого были организованы переговоры с врачами-реабилитологами, представляющими ведущие клиники в разных странах Африки. Также при поддержке фонда «Аспект Медикал» принял участие в бизнес-миссии в Бишкек и в выставке в Казахстане.
Следующий год компания также проведет под знаком экспорта. В частности, руководители «Аспект Медикал» намерены начать поставки оборудования в страны где уже получены регистрационные удостоверения, а также планируют открыть для себя и новые зарубежные рынки.
Также предприятие рассчитывает вернуться к планам по расширению производства в ОЭЗ «Титановая долина».
Мы являемся резидентами площадки «Уктус». В 2022 г. планировали начать там строительство нового цеха. Но в конце февраля на фоне ситуации в экономике наши инвесторы поменяли свое решение, и нам пришлось отложить этот проект. Надеемся, что приступим к строительству нового цеха в «Титановой долине» в 2023 г., — поделилась Мария Поздеева.