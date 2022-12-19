Праздник, который запомнится: где прочувствовать волшебство новогодней ночи?

Новый год по праву считается волшебным праздником. В эту ночь хочется испытать приятные эмоции, получить массу незабываемых впечатлений, забыть о заботах и просто порадоваться улыбкам близких людей.

Во встрече Нового года дома мы ценим тепло и уют традиционного семейного ужина, веселый смех друзей. А в путешествиях и в отпусках — возможность получить удовольствие от сервиса и гастрономических открытий, почувствовать беззаботность и расслабление.

Как объединить все эти преимущества и не тратить время и силы на утомительную дорогу и перелеты? Как, не покидая Екатеринбург, почувствовать себя как будто на одном из лучших курортов мира?

Высокий уровень сервиса, разнообразный досуг, яркие воспоминания о новогодней ночи и идеальных каникулах — все это можно получить в Hyatt. Сеть отелей Hyatt в Екатеринбурге подготовила для горожан и гостей мегаполиса несколько привлекательных предложений. Встретить Новый год под бой курантов в окружении любимых и близких можно и в Hyatt Regency Ekaterinburg, расположенном на ул. Бориса Ельцина, 8, и в Hyatt Place Ekaterinburg на Репина, ½.

Hyatt Regency 5* — хорошо знаком жителям Урала с 2009 года как премиум-отель с высоким уровнем обслуживания и уникальным расположением на набережной городского пруда. Hyatt Place 4* — новый отель, который уже чуть больше года встречает гостей города в уютных номерах с зоной отдыха. Обе гостиницы, по-своему, отражают в дизайне культурный код Урала, а также максимально продуманы с точки зрения инфраструктуры и эргономичности. В обоих отелях мы можем предложить разные варианты размещения, благодаря большому выбору номеров и их удобному оснащению. Новогодние праздники — прекрасный повод открыть для себя новое место для отдыха или вернуться к нам вновь», — говорит Екатерина Лоншакова, управляющий гостиницами.

Новогодняя ночь на пять звезд

Начнем с самого вкусного — с угощений, которые подготовила гостям звёздная команда поваров отеля Hyatt Regency. Итак, встретить Новый год в уютном семейном кругу, попробовать традиционные зимние блюда в новом прочтении предлагает ресторан CUCINA. Гостей здесь ждут с 20:00. Причем, маленьким посетителям тоже будут рады — для юных принцев и принцесс будет работать детская комната с аниматором. Гости смогут отведать шедевры кулинарного искусства от шеф-повара Сергея Сивунова: мясное и рыбное ассорти, пате из куриной печени, салат ростбиф вителло тоннато, запеченные устрицы с сыром грюйер, медальоны из говядины с соусом из красного вина. В течение вечера будет выступать кавер-группа Midnight, а также повара продемонстрируют настоящее мастерство приготовления пиццы. В пакет услуг входит: безлимитное вино, безалкогольные напитки и обязательный спутник Нового года — бокал игристого.

Стоимость предложения начинается от 14 900 руб. на одного гостя.

Позаботились в Hyatt Regency и о тех, кто хочет провести новогоднюю ночь более активно. 31 декабря с 22:00 в баре Fireside начнется модная вечеринка с участием диджея, зажигательным ведущим, безлимитными напитками и розыгрышем ценных призов. Угощать гостей здесь будут в формате шведского стола: оливье, мимоза с угрем, роллы, спринг-роллы, шашлычки из говядины и курицы, лосось терияки — все эти блюда украсят общий стол и придадут гостям сил танцевать до самого утра.

Новогодняя вечеринка Black Bunny в баре Fireside стоит от 16 900 руб. на одного гостя.

Отдохнуть после яркого празднования Нового года можно в премиальных номерах Hyatt Regency Ekaterinburg, встречая первое январское утро 2023 года видами из панорамных окон на самый центр города. 1 января гостям отеля будет предложен поздний завтрак. После этого можно отправиться в спа-центр, поплавать в бассейне, сходить на массаж. К услугам самых активных гостей — тренажерный зал, из которого открывается шикарный вид на акваторию городского пруда. Проживание в номере стандартной категории с 30 декабря по 2 января составит от 18 900 руб. в сутки. В эту стоимость входит: проживание на двоих, завтрак в формате «шведский стол», поздний выезд до 14:00, посещение спа-зоны с бассейном на 20 этаже.

ФОТО: Номера люкс обладают большей площадью, отдельной рабочей зоной, а у резидентов есть доступ в Regency Club Lounge на 18 этаже с вечерним коктейлем и закусками

Многие гости Hyatt Regency не ограничиваются однодневным посещением отеля, а бронируют номера на два-три дня, чтобы оценить все разнообразие услуг и насладиться новогодней атмосферой. Не выходя на улицу, можно попасть во все бары и рестораны отеля и посетить заведения соседней Башни «Исеть». Также у гостей появляется возможность погрузиться в мир спокойствия и релакса в спа-центре отеля The Myst. Незабываемое эстетическое удовольствие доставит вид из любого номера Hyatt Regency. В непосредственной близости от отеля расположены Ельцин Центр, каток «Исеть» и приятная для пеших прогулок набережная пруда. Стоимость номера стандартной категории в новогодние каникулы со 2 по 9 января составляет от 13 900 руб. в сутки. В эту стоимость входит: проживание на двоих гостей, завтрак в формате «шведский стол», поздний выезд до 14:00, посещение спа-зоны с бассейном на 20 этаже.

Hyatt Place Ekaterinburg: подарить себе праздник

Hyatt Place Ekaterinburg — не менее комфортный отель 4*, предлагает насыщенную новогоднюю программу. Удобное расположение в центре города рядом со стадионом «Екатеринбург Арена» делает выбор еще более привлекательным, ведь здесь немало мест для прогулок и наслаждения праздничной иллюминацией.

31 декабря бар отеля 5:0 будет наполнен звоном бокалов, вкусными угощениями, заливистым смехом и отличным настроением. В 20:00 гостей ждут на стильную вечеринку с авторским ужином, яркой шоу-программой, диджеем и лотереей.

Меню, которое включает всеми любимые традиционные новогодние блюда, а также авторские уникальные позиции с использованием деликатесов. Хорошо известно, что качество и свежесть продуктов, из которых мы готовим, соответствуют самым высоким требованиям, — говорит Сергей Сивунов, шеф-повар отелей Hyatt в Екатеринбурге.

Стоимость праздничного ужина и развлекательной программы в баре 5:0 начинается от 8 900 руб. на одного гостя.

И, конечно же, особенное наслаждение принесет проживание в комфортных номерах Hyatt Place. Не надо торопиться с отъездом — здесь, как и в Hyatt Regency, есть чем занять себя на новогодних каникулах. После посещения ресторана или бара с широким выбором сытных завтраков, обедов и ужинов, можно насладиться прекрасным панорамным видом на город или отправиться в wellness-центр с полностью оборудованным тренажерным залом, финской и инфракрасной саунами. Гости могут записаться на расслабляющие или уходовые процедуры.

Стоимость проживания со 2 по 9 января в номере стандартной категории — от 6 900 руб. в сутки. В стоимость включено: проживание на двоих гостей, завтрак в ресторане ZOOM и доступ в wellness-центр с тренажерным залом и саунами.

Особенный корпоратив

Конец года — традиционное время для выбора площадки под корпоративное мероприятие. Hyatt Place и Hyatt Regency готовы взять на себя организационные хлопоты и предоставить площадки под новогодние корпоративы. Hyatt Regency предлагает несколько эксклюзивных локаций, которые подойдут и большим корпорациям, и небольшим коллективам. Бальный зал отеля делится на три части мобильными стенами. Высокие потолки, стены с декором из синего бархата и множество вариантов освещения придают площадке аристократичность и шарм. Питание гостей может быть организовано по специально разработанному банкетному меню, необходимая для празднования техника предоставляется в аренду. Если провести праздник хочется более кулуарно, можно выбрать Пентхаус на 20 этаже отеля, который рассчитан на 20-25 гостей. Здесь, в окружении панорамных окон, можно провести незабываемую новогоднюю вечеринку.

Отель Hyatt Place Ekaterinburg не уступает количеством возможностей. Под корпоративные мероприятия здесь отведено: четыре зала для мероприятий на отдельном этаже, спортбар 5:0 и ресторан ZOOM. Локации вмещают от 16 до 80 гостей. Отдельная парковка, вкусные угощения, современное техническое оснащение и обслуживание на самом высоком уровне — все, что нужно для идеального проведения корпоратива.

Сеть отелей Hyatt в Екатеринбурге предоставляет гостям и жителям города много возможностей для встречи нового 2023 года. Мы относимся с особенным вниманием ко всем пожеланиям и учитываем все детали. Мы знаем, как организовать праздник для каждого гостя, — резюмирует Екатерина Лоншакова.