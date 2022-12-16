«Удобство, приватность, безопасность»: в чем сила бренда «Атлас-Девелопмент» на рынке

Анастасия Стройкова — о том, как застройщики работают над своим продуктом, и благодаря чему жилая экосистема компании стала лучшим концептуальным решением в России

Если проанализировать рекламу современных ЖК, можно заметить, что девелоперы практически перестали рассказывать про материальный товар — описывать параметры квартиры, высоту потолков, толщину стен. Вместо этого они делают акцент на составляющих комфорта и безопасности, которые получит покупатель. Как отметила коммерческий директор «Атлас Девелопмент» Анастасия Стройкова, сегодня материальный товар — это лишь ядро продукта, который представлен на рынке. Все большее значение играют дизайн, услуги по продаже, качественный сервис.

Анастасия Стройкова рассказала о том, как внедряется продуктовый подход в девелопменте, и представила жилую экосистему как универсальный формат современного жилья.

О концепции продукта

— Сейчас продуктовый подход внедряют компании из разных сфер, не только девелоперы. Раньше предприятия работали по сбытовой модели: у них была задача просто продать материальный товар. Сейчас принцип работы с продуктомменяется: материальный товар остается прежним, но обрастает культурологическими понятиями.

Я отслеживаю рекламные ролики девелоперов, анализирую, какой посыл они в них вкладывают. И давно никто не рекламирует сам материальный товар — квартиры конкретных форматов. Девелоперы говорят о новом качестве жизни, о безопасности. Последнее время на фоне экономических событий, они все чаще стали говорить об ипотечных ставках и специальных программах. Парадокс, но получается, что потенциальный покупатель все меньше знает о своей будущей квартире.

Как сейчас создается продукт в девелопменте?

Квартира остается ядром продукта . По-прежнему на рынке представлены дома с железобетонным каркасом, помещения с прямыми углами.

. По-прежнему на рынке представлены дома с железобетонным каркасом, помещения с прямыми углами. Следующий уровень — упаковка и дизайн . Сейчас многие девелоперы продают квартиры с готовой отделкой и мебелью, оснащают перекрытиями, которые помогают усилить звукоизоляцию.Обустраивают красивые дворы, устанавливают камеры видеонаблюдения.

. Сейчас многие девелоперы продают квартиры с готовой отделкой и мебелью, оснащают перекрытиями, которые помогают усилить звукоизоляцию.Обустраивают красивые дворы, устанавливают камеры видеонаблюдения. Далее — уровень, который можно назвать «опция + услуги по продаже и эксплуатации». Эксплуатация — очень важный момент. Большое количество девелоперов измеряют индекс удовлетворенности покупателей NPS. Клиентовспрашивают, насколько они готовы порекомендовать застройщика по шкале от 1 до 10, где 10 — это наилучший результат. Так после продажи квартиры, когда все счастливы, NPS — 80% и выше. Дальше индекс может снижаться: на результат будут влиять качество жилья и эффективность работы управляющей.

Эксплуатация — очень важный момент. Большое количество девелоперов измеряют индекс удовлетворенности покупателей NPS. Клиентовспрашивают, насколько они готовы порекомендовать застройщика по шкале от 1 до 10, где 10 — это наилучший результат. Так после продажи квартиры, когда все счастливы, NPS — 80% и выше. Дальше индекс может снижаться: на результат будут влиять качество жилья и эффективность работы управляющей. И верхний уровень продукта — бренд-идея. Решение о покупке квартиры у конкретного девелопера может быть принято не потому, что товар обладает какими-то качественными характеристиками, а потому что это бренд. Так работает наше потребительское сознание.

Чтобы стало понятнее, приведу аналогию из нашей повседневной жизни. Мы приходим в магазин за мороженым: оно холодное, а значит вряд ли кто-то будет поочередно доставать упаковки из холодильника и изучать состав. Скорее всего, решение будет принято с учетом бренд-идеи: у кого из производителей более узнаваемая упаковка, кто больше вкладывается в продвижение — тот и победит. Только мороженое человек съедает в этот же день, а квартиру многие покупают на всю жизнь.

О формировании бренда

Есть девелоперы с развитым продуктом, с сильным брендом на рынке. Они экспериментируют и воспроизводят удачные решения в своих новых проектах, масштабируют их. Какие решения могут стать стандартными в проектах продуктового девелопера?

Во-первых, это форматы квартир . Конечно, в ЖК должны быть представлены востребованные планировки. Но девелопер может по каким-то причинам уйти от типовых решений и создать уникальный продукт, например, квартиры с террасой.

. Конечно, в ЖК должны быть представлены востребованные планировки. Но девелопер может по каким-то причинам уйти от типовых решений и создать уникальный продукт, например, квартиры с террасой. Во-вторых, это архитектура — элементы фасадов, входные группы, наружная отделка дома. На это покупатель обращает внимание после того, как нашел квартиру необходимой планировки.

— элементы фасадов, входные группы, наружная отделка дома. На это покупатель обращает внимание после того, как нашел квартиру необходимой планировки. В-третьих, это отделка квартиры и оборудование . Здесь все очень индивидуально. Есть будущие жители квартир, которые хотят сделать весь ремонт самостоятельно. Кому-то нужна отделка «под чистовую». Универсальное решение участники рынка пока не нашли. Поэтому оно лежит строго в продуктовой плоскости.

. Здесь все очень индивидуально. Есть будущие жители квартир, которые хотят сделать весь ремонт самостоятельно. Кому-то нужна отделка «под чистовую». Универсальное решение участники рынка пока не нашли. Поэтому оно лежит строго в продуктовой плоскости. И четвертое, это комфортная среда и безопасность. В Пирамиде Маслоу это базовые потребности человека. Но, когда речь идет о долгосрочной покупке, они отходят на второй план. Клиента в первую очередь интересует планировка и стоимость квартиры.

После того, как все эти решения проработаны, девелопер начинает их комбинировать в новых проектах. Допустим, 80% проекта отводит под стандартные квартиры, а остальные 20% — под уникальные планировочные решения. Так он создает лучшие предложения для разных клиентов. Если это проект комфорт- или бизнес-класса, девелопер определяет, какой тип архитектуры и дизайна будет использовать, что уже проверено потребителями.

Об успешных решениях «Атлас Девелопмент»

Сейчас наша компания работает над развитием своего продукта в нескольких направлениях.

Удобство

Мы начали внедрения технологий умного дома. Сначала сконцентрировались на такой базовой опции, как система защиты от протечек. Многие жители боятся, что их затопят соседи. А в результате повреждения инженерных сетей может появиться плесень. Так мы внедрили функцию управления подачей воды через мобильное приложение. Житель и сотрудники управляющей компании могут дистанционно перекрыть кран в любой момент. А в случае возникновения аварийной ситуации, подача воды в доме будет автоматически перекрыта.

Да, это неочевидное преимущество покупки квартиры у конкретного девелопера. Но здесь нужно вспомнить про NPS. После того, как клиент получил ключи, его интересует не только состояние его собственной квартиры, но и то, как эксплуатируются все системы в доме. Тут мы работаем на уровне «опция + услуги по продаже и эксплуатации» — постоянно улучшаем мобильное приложение, и напоминаем клиенту о связи его управляющей компании «AtlasService» с застройщиком.

Приватность

Концептуальным решением во всех наших ЖК стала охрана. Кроме этого, мы экспериментируем с современными системами контроля доступа. Например, внедрили «FaceID»: этим решением на этапе покупки квартиры интересовались многие будущие жители, но в реальности пользуются всего 20% жителей. Еще одно любопытное решение — популярный сейчас вход с помощью мобильного приложения. В одном из наших ЖК уже несколько месяцев идет дискуссия:не стоит ли полностью отказаться от обычных ключей и домофонов?Я думаю, это вечный спор, и пока рано полностью переходить в поле технологий.

Также мы экспериментируем с приватным двором. Мы в «Парке Столиц» рискнули сделать его максимально закрытым: дома и коммерческая галерея защищены по периметру, и, гуляя во дворе, житель не видел улицу. Будем тестировать, понравится ли людям это решение, и насколько комфортно они будут себя чувствовать.

Комфорт

Мы сделали в квартирахприточную вентиляцию с системой очистки воздуха. Теперь жители не чувствуют посторонние запахи, если, например, их соседи готовят блюда азиатской или узбекской кухни. В доме установили трехступенчатую систему очистки воды. Вне зависимости от того, в каком районе вы живете, и пьете ли воду из-под крана, система очистки воды должна быть, чтобы сохранить сети и приборы.

Сделали пешеходные галереи, по которым можно гулять, обеспечили во дворе Wi-Fi. Оборудовали зону разгрузки в паркинге. На мой взгляд, это важнейшая опция. Застройщики часто говорят, что у них двор без машин, и дают жителям час на разгрузку, но специальные места для этого не оборудуют. У нас на Урале важно иметь возможность разгрузить машину в тепле и при этом не мешать другим автомобилистам. Еще одно практичное решение, которое доступно нашим клиентам — локеры. Сегодня они также необходимы, как и парковочные места.

Все эти решения мы объединили в жилую экосистему. Это концептуальная архитектура. Это инфраструктура «all-in-one» — в нашей пешеходной галереи жителям доступно все, что нужно для жизни. Мы продаем коммерческие помещения только тем предпринимателям, которые готовы предоставлять заложенные нами в проекте функции. Это двор, приватность которого мы подняли на новый уровень. Это здоровый образ жизни: помимо детских площадок во дворе есть инфраструктура для занятий спортом, которую оценят люди разных возрастов. Это умный дом, сервисное приложение и безопасность, которая обеспечивается на высоком уровне.

За концепцию «жилой экосистемы» в 2021 г. наша компания получила звание «Девелопер года» по версии UrbanAwards. Было очень приятно, что мы стали лучшими, соревнуясь с девелоперами из Москвы и Санкт-Петербурга.

Колонка подготовлена на основе выступления Анастасии Стройковой на интерактивном диалоге «Атлас Девелопмент» с риелторами в «Точке кипения» в Екатеринбурге