«Временное правительство дало свободу, но не дало способы решения назревших проблем»

«Этим стали пользоваться различные другие политические силы. Все, что было ограничено и сдавлено царским режимом, начало стремительно развиваться. Активизируются национальные движения».

Память о Гражданской войне в России долгое время оставалась в тени памяти Великой Отечественной войны. При этом Гражданская, по сути, гораздо сильнее разделяет российское общество и ставит перед ним целый ряд актуальных и сейчас вопросов. О начале Гражданской войны рассказывает кандидат исторических наук, руководитель научного отдела музея Бориса Ельцина Евгений Емельянов.

— Дата начала Гражданской войны в России в разные годы определялась по-разному, и разброс в этих датах составляет больше года. С чем это связано? В разные годы советской истории менялось отношение к Гражданской войне и к политике большевиков накануне этого конфликта и в годы Гражданской войны.

Ни для кого не секрет, что лидер большевиков Владимир Ленин еще в начале Первой Мировой войны говорил: «Надо превратить войну империалистическую в войну гражданскую». Подразумевалось, что гражданская война начнется не только в России, но и во всех странах-участницах Первой Мировой: пролетарии вступят в схватку с господствующими классами.

Уже в 1918 г. Яков Свердлов говорил, что надо разжечь гражданскую войну в деревне. Поэтому в первые годы советской истории Гражданская война начиналась с Октябрьской революции, с сопротивления контрреволюционеров.

Постепенно точка зрения на начало Гражданской войны менялась, это связано с поворотом к советскому патриотизму. В 1930-е годы советская идеология постепенно меняется, и вина за начало Гражданской войны возлагается на внешние силы: Антанту, интервентов. И ее началом уже считают восстание чехословацкого корпуса в мае 1918 г. Вообще, появляется термин «Гражданская война и интервенция 1918-1920 гг».

В учебнике по истории КПСС под редакцией академика Пономарева прямо написано: «Советская страна недолго пользовалась мирной передышкой, добытой с таким трудом. Внешние и внутренние враги Советского государства вынудили прервать мирное социалистическое строительство, навязав советскому народу войну». Какой контраст с высказываниями большевиков первых лет советской власти.

Падение идеологической монополии КПСС в годы перестройки породило плюрализм и появился разброс дат: февраль 1917 г., июль и август 1917 г. (Корниловское выступление), октябрьский переворот… Или традиционная советская точка зрения — май 1918 г.

Пройдемся по этим точкам зрения.

Самая ранняя дата — Февральская революция 1917 г. Она началась 23 февраля с демонстрации женщин, работниц в Петрограде (8 марта по новому стилю). Идут забастовки на петроградских предприятиях, демонстрации. 26 февраля демонстрация на Знаменской площади расстреляна войсками, и уже 27-го воинские части в Петрограде переходят на сторону восставших. В тот же день образуется временный комитет Госдумы из либеральных депутатов и Петроградский совет — из депутатов от социалистических партий и участников различных рабочих организаций.

Единодушный порыв общества везде ведет к крушению старой власти и установлению власти новой, революционной. События в Москве развивались примерно также, как в Петрограде. Известный писатель Борис Зайцев в то время был юнкером в Александровском военном училище и писал в своих очерках «Мы военные», как солдаты отказались стрелять в людей и выходить на усмирение революции.

Как Николаю II пришлось отречься от престола

Хотя в первые дни Февральской революции было немало жертв, Гражданской войной эти события назвать нельзя. Общество в едином порыве выступило против монархии, которая была уже дискредитирована в результате информационной антиниколаевской кампании в годы Первой мировой. И 2 марта 1917 г. Николай II отрекся от престола. В тот же день было образовано Временное правительство (В.П.), которое возглавил известный либеральный деятель князь Львов. Конечно, основа для победы революции была заложена массовыми выступлениями в Петрограде. Но решающую роль в отречении сыграло командование русской армии.

Узнав о революционных событиях в Петрограде, Николай II покинул ставку русской армии в Могилеве и выехал в столицу. Но на станции Дно царский поезд был развернут от Петрограда в Псков, где был штаб Северного фронта. В ночь на 2 марта идут телеграфные переговоры между штабом и временным комитетом Госдумы, в ходе которых комитет заявляет, что массы Петрограда требуют отречения Николая II.

Утром 2 марта начальник штаба, человек №2 в русской армии, генерал Михаил Алексеев организует опрос командующих фронтами, которые единодушно высказываются за отречение Николая II.

Затем эти телеграммы, черновик манифеста об отречении, поступают в Псков, в штаб Северного фронта. Днем генерал Рузский, командующий Северным фронтом, проводит беседу с Николаем II, где ставит перед ним вопрос об отречении. Тот колебался, какое-то время пытался сопротивляться, спрашивал, как к этому отнесется казачество. Рузский заверял его, что казаки не будут выступать против отречения императора. Так и получилось.

Николай II решил отречься сначала в пользу сына, а потом передумал и решил отречься в пользу брата, князя Михаила Александровича. Тот не принял престол, и власть перешла к Временному правительству.

Одним из последних решений Николай II назначает командующим Петроградским военным округом генерала Лавра Корнилова, ему и выпало 8 марта арестовать царскую семью в Царском селе.

Реально в стране устанавливается двоевластие: Временного правительства и его органов, и Советов рабочих, крестьянских, казачьих депутатов. В. П. оказывается под постоянным давлением слева. От него требуют радикализации революции. При этом Временное правительство отменило цензурные ограничения, ограничения на создание партий и объединений. Получается, оно дало свободу, но не дало способы решения назревших социальных проблем. Этим стали пользоваться различные другие политические силы.

Все, что было ограничено и сдавлено царским режимом, начало стремительно развиваться. Активизируются национальные движения. В марте 1917 г. различные украинские общественные организации создают Центральную раду — орган украинского национального движения, который начинает претендовать на власть. Это не единственный орган власти в Киеве. Есть и органы городского самоуправления, которые поддерживает В.П. и Совет рабочих депутатов. Если по всей России двоевластие, то в Киеве — троевластие.

Опала большевиков

В.П. объявляет амнистию, возвращаются политические эмигранты, заключенные из тюрем. 3 апреля 1917 г. в Россию приезжает Ленин. С Финляндского вокзала он едет в особняк балерины Кшесинской, спешно покинувшей столицу к этому времени — его захватили большевики и сделали там свой штаб. И там Ленин озвучивает апрельские тезисы: революция переходит от буржуазно-либеральной к пролетарско-крестьянской, соответственно, надо не оказывать никакой поддержки Временному правительству и бороться за передачу всей власти Советам.

Эти лозунги поначалу вызывают потрясение и недопонимание даже среди многих членов Большевистской партии. Все русское революционное движение исходило из того, что после завершения монархии будет образовано Временное правительство, которое организует Учредительное собрание. Учредительное собрание должно было выработать основные законы России, определить форму правления и решение основных социальных вопросов. Но Ленин смог убедить своих товарищей по партии. Более того, в конце апреля 1917 г. проходит седьмая конференция РСДРП (Российской социал-демократической рабочей партии) большевиков, где они окончательно отмежевываются от меньшевиков.

Между тем В.П. переживает свой первый кризис. Лидер либеральной партии кадетов Милюков публикует ноту о том, что Россия остается верна своим обязательствам перед союзниками по Антанте и будет вести войну до победного конца. А солдатские массы, народ, уже разочаровались в войне и выступают за прекращение боевых действий. В результате акций протеста в Петрограде В.П. обращается за поддержкой к Советам, и образуется первое коалиционное Временное правительство.

Вскоре оно сталкивается со вторым кризисом — июльским. Он начинается с переговоров с Центральной радой, которая начинает играть все большую роль на Украине, и Временное правительство соглашается признать генеральный секретариат Рады высшей распорядительной властью на Украине.

После этого министры-кадеты уходят в отставку, не желая смириться с таким поворотом в политике Временного правительства. Кадеты 1917 г. выступали не за самоопределение окраин, а за жесткую централистскую политику: возможна культурная автономия, но не политическая.

Отставкой кадетов решают воспользоваться социалисты в Петрограде, большевики, анархисты. Начинаются вооруженные демонстрации: матросы входят в город, некоторые демонстрации расстреливаются. 4 июля был расстрел демонстрации на Невском проспекте: стрельба велась с крыш и до сих пор неизвестно, кто же стрелял. Большевики очень быстро утрачивают контроль над солдатской массой и потом заявляли, что не организовывали эти события.

В итоге казаки смогли подавить выступления, а на следующий день, 5 июля, в центральных газетах публикуется информация о том, что Ленин является немецким шпионом. Эти обвинения так и были потом подтверждены исторической наукой. Большевики оказываются фактически под запретом, часть лидеров арестованы, Ленин вынужден уйти в подполье.

Июльские события вызывают серьезные перемены в составе Временного правительства. Князь Львов заявляет, что необходимо пролить кровь, но он взять это на свою совесть не может, и подает в отставку. Новым главой В.П. становится Александр Керенский. Формируется второе коалиционное В.П., где большинство уже у социалистов, эсеров и меньшевиков.

Как Керенский настроил против себя всех

Но, устранив опасность слева, Керенский сталкивается с опасностью справа. В стране нарастает анархия, дезертирство из армии, неразбериха на транспорте, в тылу. Под влиянием Керенского русская армия пытается перейти в наступление, но солдаты митингуют, комитеты не подчиняются командованию. И наступление захлебывается с большими жертвами для русской армии.

После этого 19 июля верховным главнокомандующим назначается Лавр Корнилов. По его требованию устанавливается смертная казнь на фронте, затем Корнилов выступает с программой наведения порядка в тылу и на транспорте. Керенского пугала популярность Корнилова, он видел в нем угрозу своей власти. Тем не менее, Керенский ведет с Корниловым переговоры, чтобы он ввел в Петроград войска для ликвидации остатков большевизма.

Затем между ними возникает недопонимание, Керенский начинает думать, что Корнилов хочет его свергнуть и убить.

Корнилов, соблюдая первоначальные договоренности, 26 августа отдает приказ о движении войск на Петроград. На следующий день Керенский отдает приказ отправить войска в места прежней дислокации и объявляет об отстранении Корнилова от должности верховного главнокомандующего и принятия командования на себя. Корнилов заявляет, что произошла чудовищная провокация и приказывает войскам продолжать движение на столицу. Он объявлен мятежником, и в этой ситуации активизируются левые силы. Большевики выходят из подполья, создают отряды Красной гвардии из петроградских рабочих для защиты города от Корнилова. До столицы его войска так и не вошли: Корнилов выступал за наведение порядка на транспорте, поэтому железнодорожники всячески препятствовали продвижению его войск к Петрограду.

30 августа Керенский вызывает к себе генерала Крымова, командующего войсками, вышедшими к Петрограду. После этой беседы Крымов застрелился. Корнилов и его сподвижники были арестованы.

Ни Февральскую революцию, ни Корниловское выступление нельзя назвать началом Гражданской войны. Ситуация меняется осенью 1917 г. Керенский вроде бы устранил всех политических конкурентов, но при этом полностью подорвал свой авторитет и у левых, и у правых сил, он стал для них предателем. Он объявляет Россию республикой, но авторитет Керенского это не спасает. Зато растет авторитет большевиков, которые твердо выступили в дни корниловщины против вылазки реакции. Троцкий освобождается из тюрьмы и 20 сентября 1917 г. становится председателем Петросовета.

Продолжение следует. Материал подготовлен на основе выступления Евгения Емельянова в Ельцин Центре