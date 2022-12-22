Международная экспертиза и внимание каждому клиенту: за что ценят private banking Росбанка

Private banking предполагает конфиденциальность в работе c клиентами, большой объем экспертизы, комплексное финансовое сопровождение бизнеса владельца капиталов и обслуживание интересов его семьи.

Анна Воробьева, управляющий директор Росбанк L’Hermitage Private Banking на Урале и на Дальнем Востоке, подчеркивает важность продолжительных доверительных деловых отношений, которые выстраиваются между банкиром и клиентом. В беседе с DK.RU спикер рассказала, об изменениях запросов клиентов private в новых реалиях и о возможностях, которые может предложить Росбанк L’Hermitage Private Banking.

Анна, расскажите, пожалуйста, об особенностях private banking в Росбанке?

— Направление private banking развивается в Росбанке с 2000 года, он один из старейших в данной нише. Мы продолжаем придерживаться международных стандартов качества, международного подхода в работе с клиентами, не давим, не навязываем решения, информируем о возможных рисках.

Важно понимать, что работа с состоятельными клиентами — это не предложение готового набора стандартных продуктов и сервисов. Это управление капиталом, комплекс финансовых решений и нефинансовых возможностей, чтобы закрыть все потребности клиента private banking по принципу одного окна.

Безусловно, важны продолжительные доверительные деловые отношения с клиентами, которые измеряются не годами, а, в идеале, поколениями. У нас горизонт планирования — от 10 лет. Задача — не получение разовой мгновенной выгоды, а поддержка в управлении капиталом в соответствии с намеченными клиентом финансовыми целями.

Так как речь идет о долгосрочном сотрудничестве, выбирая финансового партнера, владельцы капиталов оценивают надежность и устойчивость банка, его историю и возможности.

У Росбанка, как вы знаете богатая история. Большой опыт работы на российском рынке и глубокая накопленная международная экспертиза. Это позволяет нам осуществлять качественное финансовое сопровождение private-клиентов.

Наконец, надежность банка можно оценить по ряду оцифрованных критериев. Так, Росбанк включен Банком России в перечень 13 системно значимых кредитных организаций, имеет наивысшие кредитные рейтинги национальных рейтинговых агентств (АКРА, ААА (RU), «Эксперт РА», ruААА). Росбанк на протяжении последних пяти лет стабильно входит в высшую группу надежности кредитных организаций по версии журнала Forbes. И мы продолжаем развитие как современный универсальный и стабильный банк.

Какие сервисы и услуги доступны клиентам private banking?



— Как я уже отметила ранее, private banking предлагает индивидуальные, «бутиковые» решения отталкиваясь от конечной цели, которую преследует клиент. В распоряжении Росбанк L’Hermitage Private Banking — уникальная экспертиза. Собственно, связи, опыт работы на международном уровне и максимальная вовлеченность — это то, зачем клиенты приходят к нам. В условиях трансграничных ограничений мы имеем и продолжаем находить новые пути и способы обеспечения интересов наших клиентов.

Как вообще себя чувствует Росбанк L’Hermitage Private Banking сейчас в условиях ограничений? Вырисовываются ли новые тренды на рынке?



— Да, появились определенные ограничения, продиктованные внешними и внутренними факторами. Но все истории, связанные с общей турбулентностью не новы для финансового рынка. И мы постоянно адаптируемся к новым условиям.

Если говорить о трендах, появляющихся в сфере private banking, можно выделить интерес клиентов к альтернативным инвестициям — например, в арт-объекты. Пока, конечно, это не массовое явление, но постепенно набирает обороты. Интерес к такому роду инвестиций объясняется просто: клиентам больше не хочется быть богатыми «виртуально», им нужны физические атрибуты состоятельности, коими и являются различные арт-объекты. Кроме того, картины и предметы искусства — это очень ограниченный продукт, и, правильно подобранные, они растут в цене.

Также наблюдается интерес к инвестициям в редкоземельные металлы и цифровые финансовые активы. Я сейчас говорю не о криптовалюте, а о токенах, которые представляют собой цифровую оболочку актива, позволяют быстро совершать сделки и делать портфель инвестора более диверсифицированным. Интерес к инвестициям в золото, мы считаем, еще долгое время будет сохраняться как в натуральном, так и более удобном цифровом формате — мы покрываем оба варианта спроса.

Если продолжить говорить о трендах в private banking, то клиентам стало важно всегда и оперативно получать обратную связь от своего банка. Начиная с весенних событий, мы достаточно напряженно работаем, зачастую буквально в режиме 24/7, стараемся поддержать и проконсультировать клиентов, решить срочные вопросы.

Как я уже сказала ранее, за последние 3-5 лет у людей появилось больше понимания, а значит, доверия к финансовым институтам и разным формам инвестирования. При этом, в текущей ситуации владельцы крупных капиталов все чаще предпочитают делегировать управление активами эксперту — либо в форме advisory (когда клиенты желают сохранять контроль над своими активами, участвовать в принятии решений относительно портфеля), либо, что все чаще — через доверительное управление, прекращая погружаться в детали решений, и передают управление активами команде Росбанк L’Hermitage Private Banking.

У банка с его развитой партнерской сетью всегда больше возможностей и экспертизы удовлетворить запрос клиента, будь то запрос по валютным активам в стране или их юридическому сопровождению за периметром.

Также нужно отметить: еще не так давно, мы говорили о том, что средний возраст нашего клиента это 55-60 лет, но сейчас сегмент private banking молодеет. Мы видим много клиентов до 30 лет из числа спортсменов, программистов, которым важно сохранить свои свежесформированные активы. Очень отрадно наблюдать, насколько изменились задачи таких клиентов, желающих не растратить, а сформировать пассивный доход.

Насколько прочно цифровизация проникла в сегмент private banking?

— Цифровизация сейчас присутствует на всех рынках. Несмотря на это, private banking был, есть и остается с человеческим лицом. Да, большую долю работы делает искусственный интеллект (например, решает, какой валютой необходимо «заправить» тот или иной банкомат), но финальное решение, заключение и передача информации private-клиенту – это всегда личное общение.

Современный мир — это эффективное сосуществование человека с технологиями. Они, к примеру, позволяют нам быстро найти информацию о том или ином клиенте. У нас есть приложение, в котором клиенты могут посмотреть, каким образом себя ведет их инвестиционный портфель.

Там же, с помощью искусственного интеллекта собираются новости, которые соотносятся с их активами. Алгоритм сжимает эту новость до однострочного или двустрочного формата сториз, а клиент, открывая свое приложение, видит короткое информационное сообщение со знаком плюс или минус для его портфеля.

Вы отметили, что одно из важных правил private banking – доступ к международному опыту. А существуют ли только отечественные стандарты?

— Зачем изобретать велосипед, когда можно посмотреть на опыт, который успешно зарекомендовал и протестировал себя на протяжении более 150 лет? Российский private, естественно, опирается на европейские стандарты и не может существовать отдельно от них. Например, очень ценится европейский опыт наследования капитала. У нас эта культура только начинает зарождаться, тем не менее мы предлагаем такие решения своим клиентам, как на базе российского права, так и за рубежом.

Что нужно сделать, чтобы стать клиентом Росбанк L’Hermitage Private Banking? Какой порог входа?

— В Москве минимальный порог входа в сегмент составляет сегодня около одного миллиона долларов (эквивалент в любой валюте или бумагах). К регионам у нас более либеральная система требований, что никак не ущемляет продуктовую линейку, доступ к экспертизе или к уровню контроля за сервисом. Кроме того, у управляющего директора по региону есть полномочия по дисконтированию размера входа при понимании перспектив клиента вплоть до нуля.

Например, клиент в стадии продажи бизнеса или другого имущества, или ожидает окончания срока хранения активов в другом финансовом институте. Подобные задачи мы решаем в индивидуальном порядке, если понимаем, что можем быть полезны уже сейчас, без условий о минимальных порогах.

В целом, профиль, структура доходов должны быть понятны и прозрачны для банка. Такой консервативный подход к оценке рисков в интересах и самого клиента.

Если резюмировать: почему клиенты выбирают именно Росбанк L’Heritage Private Banking?

— Это, конечно, накопленный опыт работы на российском рынке в сочетании с международной экспертизой, подбора персонала и управления командой, взвешенный подход к оценке рисков. Это обеспечение строжайшей конфиденциальности относительно любой информации, касающейся клиентов. Нацеленность на долгосрочное сотрудничество и скорость в принятии решении. В Росбанк L’Heritage Private Banking достаточно «плоская» структура управления. На каждом уровне есть свой объем компетенций, и когда необходима подстройка –согласования происходят очень быстро. В работе с регионами я бы выделила еще длинный операционный день, мы успеваем решить больше задач за счет разницы во времени.

В целом, личное отношение к клиенту и его вопросам, постоянная адаптация и глобальный трансконтинентальный подход, несмотря ни на что – это основное, что делает притягательным и выделяет Росбанк L’Hermitage Private Banking.

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