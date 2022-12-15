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В НПО автоматики смена руководства: Андрей Мисюра переходит на новое место работы

В НПО автоматики смена руководства: Андрей Мисюра переходит на новое место работы
Иллюстрация: DK.RU

Новым генеральным директором объединения стал Михаил Изюмов из самарского РКЦ «Прогресс». Какую должность получил прежний руководитель, пока неизвестно.

#НАЗНАЧЕНИЯ#НОВОСТИ

Гендиректор АО «Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова» Андрей Мисюра переходит на новое место работы, сообщает «Ъ-Урал» со ссылкой на пресс-службу НПО. На его место назначен Михаил Изюмов, ранее работавший в самарском РКЦ «Прогресс».

Андрей Мисюра возглавлял «НПО автоматики» с 2016 года. Под его руководством было обеспечено 94 безаварийных пуска ракеты-носителя «Союз-2», создана и внедрена система управления для пилотируемых ракет.

В 2017 году по инициативе Андрея Мисюры была создана служба по производству гражданской продукции.

В 2022 году на фоне антироссийских санкций предприятие оперативно выстроило новые логистические цепочки, заменило элементную базу для гражданских приборов и начало выпуск импортозамещающих устройств для нужд отечественных машиностроительных предприятий.

В этом году Андрей Мисюра получил «Премию №1», которая вручается лучшим промышленникам и предпринимателям Урала в номинации «Номер один» в кооперации с наукой.

Читайте также на DK.RU колонку Андрея Мисюры о том, какую роль в его жизни, сыграл УрФУ: «Когда первый раз зашел в УПИ, сразу понял: буду здесь учиться, это мое».

Автор: Татьяна Юстус
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