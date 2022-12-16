США ввели санкции против Потанина и его компаний. Но не «Норникеля»

Владимир Потанин, один из богатейших бизнесменов России, долго не попадал в санкционные листы благодаря большому значению «Норильского никеля» для мировой экономики.

США ввели блокирующие санкции против руководителя «Норильского никеля» Владимира Потанина, а также его же холдинга «Интеррос» и принадлежащего тому Росбанка, сообщил Минфин страны. В SDN-лист попали также структуры банка ВТБ, вице-премьеры Андрей Белоусов и Дмитрий Чернышенко, замминистра финансов Алексей Сазанов, руководитель РЖД Олег Белозеров и ряд российских губернаторов.

Минфин США выдал лицензию на завершение операций с Росбанком до 15 марта 2023 г. В самом банке заявили, что санкции не окажут существенного влияния на работу организации.

Сам «Норникель» не попал под санкции. Компания — крупнейший мировой производитель никель и палладия, металлов, важных для мировой экономики. Ранее благодаря значению «Норникеля» Потанину удавалось избегать персональных санкций США и ЕС, хотя Великобритания, Канада и Австралия ввели против него санкции. Бизнесмен говорил, что ограничения не влияют на работу «Норильского никеля».

«Интерросу» принадлежит 36,14% акций «Норникеля», Потанин возглавляет компанию с 2012 года. Еще 26,39% «Норникеля» принадлежит UC Rusal, основанная Олегом Дерипаской.