Школы Екатеринбурга уходят на дистант и готовятся к преждевременным каникулам

Решение было принято в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом на основе рекомендаций Роспотребнадзора. На аналогичный шаг пошли и в других городах Свердловской области.

С понедельника, 19 декабря, школьников Екатеринбурга переводят на домашнее обучение. А с 26 декабря у детей раньше времени начнутся новогодние каникулы. Об этом официально заявили в администрации Екатеринбурга.

К выходу школьников на дистант родителей начали готовить незадолго до того, как власти официально объявили о принятом решеним — им стали поступать сообщения в родительских чатах.

Как рассказала в ходе онлайн-брифинга заместитель начальника Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева, на прошлой неделе в регионе зарегистрировали 59 тыс. заболевших ОРВИ и гриппом, в основном — это вирус гриппа А — H1N1. Количество случаев в полтора раза превысило среднероссийский показатель.

Из-за роста заболеваемости к настоящему моменту в школах Екатеринбурга карантин введен в 234 классах (в каждом из них заболели более 25% детей). Как пояснила заместитель главы города Екатерина Сибирцева, на сегодня на дистант были переведены около 2 тыс. детей.

С понедельника занятия в школах Екатеринбурга будут проходить онлайн. Тем, ученикам, у кого нет технической возможности к ним присоединиться, на время дистанта выдадут необходимое электронное оборудование. Работа учреждений дополнительного образования также будет организована с применением технологий электронного обучения.

При этом детские сады будут работать в штатном режиме. Решение о закрытии групп в каждом учреждении будет приниматься отдельно.

Добавим, что помимо Екатеринбурга Роспотребнадзор рекомендовал отправить на дистант школьников Каменска-Уральского, Богдановича и Сухого Лога.

Между тем, новогодние елки и утренники пока не отменяются. Как рассказала заместитель министра образования и молодёжной политики Свердловской области Нина Журавлева, организаторам мероприятий предложили провести в более поздний срок елки в классах, которые были отправлены на карантин.

Читайте также на DK.RU: В Екатеринбурге до конца года сдадут две крупные школы