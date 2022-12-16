Новую развязку у концерна «Калина» планируют сдать в августе 2023 г.

Это на год раньше, чем прописано в контракте. Обновление развязки поможет разгрузить территорию от пробок. Ее пропускная способность должна увеличиться в два раза.

Власти Екатеринбурга планируют досрочно сдать новую развязку у концерна «Калина». Предполагалось, что объект введут в эксплуатацию в декабре 2024 г. Однако, как рассказал замглавы администрации по строительству Рустам Галямов, это может произойти уже в следующем году.

Губернатором и главой города поставлена задача пустить движение по новым путепроводам к августу 2023 г. И мы для себя такую задачу понимаем и делаем все для того, чтобы действительно сделать и разгрузить территорию от пробок, которые есть на сегодняшний день, — цитирует Рустама Галямова ЕАН.

Общая протяженность новой развязки составит почти 10 км. С введением в эксплуатацию новых объектов пропускная способность этой развязки увеличится в два раза: с 5 до 12 тыс. машин в час.

Сейчас проект реализован примерно на 10%. Строители занимаются возведением эстакад правого и левого проездов с двумя полосами движения на каждом проезде. Параллельно строится новый мост через железную дорогу. Идут подготовительные работы для строительства подземного пешеходного перехода от ул. Анны Бычковой до ул. Комсомольской.

Как ранее писал DK.RU, работы у «Калины» начались в ноябре 2021 г., их ведет московская компания «АльмакорГруп», с ней заключен контракт на 6,3 млрд руб. В апреле этого года губернатор Евгений Куйвашев дополнительно выделил муниципалитету еще полмиллиарда рублей на строительство развязки.