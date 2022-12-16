Миллиарды на обновление и планомерная работа с должниками. Как заканчивает год «Т Плюс»

Компания «Т Плюс» провела большую межрегиональную пресс-коференцию, на которой подвела итоги работы за год и обозначила основные векторы развития на 2023 г.

Перед участниками мероприятия выступил генеральный директор компании Андрей Вагнер. Он отметил, что несмотря на все сложности, с которыми столкнулась в 2022 году экономика России, компания «Т Плюс» выполнила все запланированные мероприятия и вошла в зиму полностью готовой.

В этом году мы сохранили инвестиционную программу на уровне свыше 40 млрд руб., а также обеспечили высокие темпы перекладок тепловых сетей — более 700 км. Тем самым остались высокими и темпы перекладок — 4% от общего объема сетей компании. Сегодня мы одни из немногих компаний ТЭК, кому это удается. В среднем по стране перекладывается 1,2% трубопроводов. «Т Плюс» провела необходимые ремонты основного оборудования на ТЭЦ и котельных. Выполнены все запланированные мероприятия в рамках цифровой трансформации бизнеса. В частности, завершено концептуальное проектирование проекта «цифровая станция», он уже внедряется на двух ТЭЦ в Екатеринбурге: Академической и Ново-Свердловской, — отметил гендиректор «Т Плюс».

За последние три года компания значительно нарастила инвестиции в модернизацию тепловых сетей и станций регионов. Во многом хороших показателей удалось добиться за счет отнесения 16 городов к ценовым зонам теплоснабжения. Механизм «альткотельной» подтвердил свою эффективность. Он предусматривает регулирование сферы теплоснабжения — все договорные отношения строятся на цене, определенной соглашением сторон. Фиксируется только предельная — так называемая цена альтернативной котельной, выше которой установить стоимость нельзя. По словам Андрея Вагнера, переход на «альткотельные» должен стать обязательным для регионов.

Свердловский филиал «Т Плюс» заканчивает 2022 г. с выполнением всех плановых показателей. Так, на ремонты и техперевооружение объектов генерации было потрачено более 1,6 млрд руб. Это на 7% больше, чем в 2021 г.

Екатеринбургская теплосетевая компания в ходе летней ремонтной кампании заменила 68 км сетей и вложила в благоустройство после ремонтов 130 млн руб. Плановые затраты на ремонт и техническое перевооружение теплосетевого комплекса составили 3,5 млрд руб.

Большого успеха свердловские энергетики добились в сфере цифровизации объектов. Продолжается модернизация ТЭЦ «Академическая», где расположен мобильный щит управления централизованной системой теплоснабжения Екатеринбурга — «цифровой двойник». Он охватывает всю сетевую инфраструктуру, автоматически контролирует ее работу и выстраивает оптимальные режимы.

Надо понимать, что создание цифровой электростанции – не конечная цель, а лишь один из этапов выстраивания системы управления тепловым узлом. Сейчас технологии, отточенные на Академической ТЭЦ, будут масштабироваться на еще один объект — ТЭЦ «Ново-Свердловская». К реализации этого проекта мы приступим в следующем году, — отметил директор филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс» Владимир Бусоргин.

Автоматизируются и ремонтные процессы. В этом году Свердловский филиал «Т Плюс» на всю мощность использовал робота для внутритрубной диагностики. Если в 2021 г. протяженность обследованных роботом сетей составила 4,2 км, то в этом году — уже 8,5 км. Правда, отмечают в компании, это предел возможностей робота. Чтобы выполнять большие объемы, необходимо и больше персонала, и больше самих устройств.

Говоря о планах на будущее, Владимир Бусоргин отметил, что на ремонтную кампанию в 2023 г. планируется затратить 5,5 млрд руб., их них 2 млрд руб. — в объекты генерации и 3,5 млрд — в теплосетевой комплекс. В Екатеринбурге планируется реконструировать и заменить свыше 70 километров сетей.

В следующем году будем заканчивать замену сетей на ул. Победы до ул. Бакинских комиссаров. Продолжим мероприятия по замене магистральных тепловых сетей на Эльмаше: по ул. Красных командиров и ул. Бабушкина. Хотим там значительно снизить уровень повреждений. Закончим ремонт магистрали по ул. Токарей. Кроме того, большой объем работ по перекладке магистрелей запланирован в зоне улиц Луганской, Переходной, Машинной. Там необходимо добиться нормативного качества подачи горячего водоснабжения», — рассказал исполнительный директор АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» Андрей Шмельков.

Намеченные планы по реконструкции сетей, благоустройству и пр. будет гораздо проще выполнить при осознанном подходе граждан и организаций к погашению долгов перед энергетиками. На текущий момент общая задолженность потребителей Свердловской области перед компаниями ПАО «Т Плюс» и АО «ЭнергосбыТ Плюс» составляет более 18 млрд руб., из них 8,2 млрд — за тепловую энергию и 10,6 млрд — за электроэнергию. В Екатеринбурге объем просроченной задолженности за теплоресурсы превысил 6 млрд руб.