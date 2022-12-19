Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 17.12
64,60
68,77
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

ПСБ предоставил бизнесу возможность принимать онлайн-платежи через Mir Pay

ПСБ предоставил бизнесу возможность принимать онлайн-платежи через Mir Pay
Иллюстрация: https://unsplash.com/

ПСБ одним из первых России предоставил малому и среднему бизнесу возможность принимать платежи в интернете через Mir Pay, что открывает предпринимателям больше возможностей для работы с покупателями.

#НОВОСТИ

ПСБ отмечает стабильный ежемесячный рост онлайн-платежей в эквайринговой системе банка, что говорит о желании бизнеса развивать дистанционный способ взаимодействия с покупателями, поэтому, ориентируясь на потребности партнеров-предпринимателей, ПСБ продолжает совершенствовать функционал интернет-эквайринга.

Сервис будет интересен  малому и среднему бизнесу, развивающему онлайн-продажи и чьи клиенты ориентированы на совершение покупок в первую очередь со своего смартфона. Новый инструмент не только расширяет для покупателей выбор способов расчета за товар или услугу, но и упрощает сам процесс оплаты, сохраняя при этом высокую степень защиты, так как при проведении платежа через Mir Pay не требуется вручную вводить реквизиты карты при каждой покупке, что также повышает надежность при совершении оплаты на крупные суммы, — сказал Никита Хомутов, вице-президент, директор департамента эквайринга ПСБ.

Услуга автоматически и бесплатно предлагается всем клиентам ПСБ, подключившим интернет-эквайринг банка, а также использующим платежную форму ПСБ. Клиент онлайн-магазина, подключенного к эквайрингу ПСБ, совершая покупки с Android-смартфона и расплачиваясь за них картой «Мир», сможет на странице оплаты среди представленных способов выбрать платежный сервис Mir Pay. Система сама переадресует его в приложение Mir Pay, где необходимо будет выбрать загруженную в сервис карту для списания суммы покупки и подтвердить операцию. Поддержка возможности приема платежей обеспечивается в приложении Mir Pay, начиная с версии 1.16.2.341.

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ)
https://www.psbank.ru/

Автор: Гринина Ирина
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Фотоаппараты могут запретить ввозить в Россию: поставки ноутбуков уже упали на 65%Фотоаппараты могут запретить ввозить в Россию: поставки ноутбуков уже упали на 65%
  • В НПО автоматики смена руководства: Андрей Мисюра переходит на новое место работыВ НПО автоматики смена руководства: Андрей Мисюра переходит на новое место работы
  • Льготную ипотеку в России все-таки решили продлить. Но на других условияхЛьготную ипотеку в России все-таки решили продлить. Но на других условиях
  • В Екатеринбургских ТРЦ пустует до 18% торговых площадейВ Екатеринбургских ТРЦ пустует до 18% торговых площадей
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.