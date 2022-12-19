Правительство отказалось согласовать продажу актива Mondi в России: цену хотят снизить

Структуры, которые согласовывают выход иностранных инвесторов из российских активов, отказались утверждать сделку по продаже крупнейшего производителя бумаги из-за слишком высокой цены.

Российские власти не стали согласовывать продажу Сыктывкарского лесопромышленного комплекса, принадлежащего австрийской компании Mondi, пишет РБК со ссылкой на источники. ЛПК в Коми является одним из основных предприятий целлюлозно-бумажной промышленности России и, по собственным данным, крупнейшим производителем бумаги (бренд «Снегурочка»), его планировала купить совладельца «Фармстандарта» Виктора Харитонина за 95 млрд руб., о сделке было объявлено в августе 2022 г.

По словам одного из собеседника издания, сделку не согласовала ФАС, по данным другого — правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Вероятная причина — «несоответствие к подходам по реализации активов международных компаний в России в рамках прекращения работы». Одобрение комиссии является необходимым условием для сделки, в пресс-службе Mondi указали, что процесс получения разрешений продолжается.

Mondi объявила о намерении покинуть российский рынок в мае 2022 г., компания зарабатывала здесь примерно 12% от всей выручки и 20% EBITDA — 7,7 млрд евро и 1,5 млрд евро соответственно. По данным компании, выручка ЛПК в Сыктывкаре в 2021 г. составила 821 млн евро, EBITDA — 334 млн евро. Оценка всего российского бизнеса компании на конец 2021 г. составляла 687 млн евро, а на 30 июня 2022 г. оценка только комбината в Коми выросла до 1,2 млрд евро.

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Компания провела конкурсный отбор претендентов на покупку Сыктывкарского ЛПК и 12 августа договорилась о сделке с инвесткомпанией Augment Investments Limited Виктора Харитонина за 95 млрд руб., что значительно выше, чем были готовы предложить другие претенденты.

Российские власти не согласовывают продажу активов уходящих из России инвесторов, если их стоимость выше трех годовых EBITDA, рассказал один из участников конкурса. Министр финансов Антон Силуанов говорил об этом еще в июне и предупреждал, что дисконт должен составлять не менее 50% от последней официальной оценки. «Если хотят уходить, пусть испытывают определенные издержки на выходе из этого актива», — отмечал он.