Заработайте на желании людей быть красивыми и здоровыми

Франшиза федерального фитнес-бренда, вышедшего на биржу еще в 2019 г., предполагает как строительство фитнес-центра с нуля, так и ребрендинг залов, не приносящих желаемого дохода.

Тренд на здоровье и красоту — один из самых сильных в современном мире. Все, что связано с миром фитнеса, востребовано уже не один год, причем волна интереса не снижается. Напротив, все больше людей «идет в спорт», начинает следить за собой, еще и с привлечением профессионалов — тренеров, диетологов, массажистов и т. д.

Сфера стабильно работает и приносит регулярный доход как в городах-миллионниках, так и в небольших населенных пунктах.

Bright Fit — федеральный фитнес-бренд, команда которого (более 1000 человек) создает первоклассный клиентский сервис на территории 26 спортивных клубов. Качество, чистота, доброжелательность, ответственность и скорость — это не просто перечень ценностей компании, это устоявшаяся норма отношений сети Bright Fit с клиентами и партнерами.

Bright Fit первая из фитнес-компаний России вышла на биржу, получив в 2019 г. облигационный займ. Сейчас облигации компании свободно конвертируются на бирже ММВБ.

В собственной экосистеме сети спортивных клубов Bright Fit маркетинг, продажи, фитнес и аналитика соединены в единую ERP-систему, в которой ведется учет клиентов и CRM, глубокая бизнес-аналитика POWER BI. Кроме того, у Bright Fit есть собственные тренерское и клиентское мобильные приложения, свой интернет-магазин, терминалы оплаты в клубах и библиотека для FACE ID.

Франчайзинговое предложение:

Инвестиции в запуск от 2 до 100 млн руб., (зависит от того, будет ли клуб строиться с нуля или предстоит ребрендинг существующего фитнес-клуба. Пощадь клуба должна составлять не менее 800 кв. м.).

Роялти 3% с момента запуска продаж. Построение финансовой модели и согласование с собственником на старте.

Паушальный взнос 500 тыс. руб. единоразово.

Окупаемость от года.

Что входит во франшизу:

— Переупаковка и перезапуск действующего фитнес-клуба. В случае, если у потенциального франчайзи есть действующий фитнес-клуб, который не приносит ожидаемой доходности, команда BRIGHT GROUP сделает аналитику по гео, наполнению фитнес-клуба, просчитает финансовую модель, предложит реконцепт клуба и визуал для ребрендинга.

— Помощь. Команда управляющей компании «Брайт Фит» помогает с операционной деятельностью и дает необходимую для работы базу знаний. Собственный софт — возможность управлять клубом более эффективно.

— Разработка концепции и строительство нового клуба. Команда «Брайт Фит» разработает дизайн-бук, планировочные решения, составит строительные сметы и осуществит авторский надзор по строительству.

Обучение франчайзи:

— Повышение квалификации на базе учебного центра UPWARD. При подготовке проекта и далее каждые шесть месяцев сотрудники нового (или обновленного) клуба проходят аттестацию для сохранения и повышения квалификации.

— Передача ИТ-разработок и комплекса софта.

— Передача системы учета клиентов, CRM-системы, телефонии, POWER BI, клиентского приложения, тренерского приложения, сайта, FACE ID, техподдержка всех систем.

Маркетинг для франчайзи:

— Команда управляющей компании делает дорогой и «сочный» контент, фото и видео. Франчайзи получают доступ к нему и к архиву макетов. Кроме того, специалисты «Брайт Фит» берут на себя настройку таргетированной и контекстной рекламы.

— Команда «Брайт Фит» постоянно сопровождает франчайзи и подсказывает, какую маркетинговую стратегию выбрать и как собрать качественные лиды.

https://франшиза.брайтфит.рф/

Иван Моисеенко +7 909 700-54-55

moiseenko.i@brightfit.ru

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