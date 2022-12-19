Комитеты и комиссии СОСПП подвели итоги года и поделились планами на 2023-ий

Всего в СОСПП работают 7 комитетов и 9 комиссий. Это основной инструмент деятельности Союза как площадки для установления диалога между членами Союза, деловыми сообществами и госструктурами.

Цель деятельности комитетов и комиссий — содействие формированию благоприятных условий развития предпринимательской деятельности на территории Свердловской области и выработки предложений СОСПП для решения задач социально-экономического развития региона.

На мероприятии руководители комитетов рассказали об итогах 2022 г. и озвучили основные направления деятельности на следующий год.

Так, заместитель председателя Комитета по транспорту и логистике СОСПП Александр Салаутин охарактеризовал текущую ситуацию в отрасли:

Для транспортников год выдался особенно тяжелым, так как основные экономические изменения были связаны с переориентацией логистических процессов, выработку новых цепочек доставки внешнеэкономических грузов. Санкционное давление со стороны ЕС практически полностью блокировало поток российского грузового транспорта в/из Европы. Из-за ограничений, введенных в 2020 году из-за Covid 19 со стороны КНР, вдвое снизился объем автомобильных грузоперевозок через границу с Китаем. Тем не менее, за прошедший год в кооперации с другими союзами нам удалось решить несколько значимых вопросов. После нескольких лет доработок в регионе запущена система автоматического весогабаритного контроля грузовых транспортных средств. С участием представителей Комитета проведены комиссионные замеры ТС, которые подтвердили соответствие работы автоматических пунктов (АПВГК) установленным федеральным нормативным актам. Губернатором подписан закон о продлении льготного режима налогообложения для международных автоперевозчиков. Требующим системной проработки остается вопрос подготовки профессиональных кадров. Развитие «Сухого порта» в Екатеринбурге еще одна тема в повестке Комитета на следующий год.

Комитет по строительству СОСПП в 2023 г. продолжит участвовать в общей работе градостроительного сообщества по выработке программы по строительству сроком на 5-10 лет, в рамках которой будет определена очередность строительства объектов инфраструктуры в районах с наибольшим вводом жилья, а также распределены источники финансирования (включая альтернативные).

Помимо решения вопроса оснащения города объектами социальной инфраструктуры, в 2023 году комитет привлечет внимание к сохранению и переосмыслению архитектурной традиции: восстановлению и приспособлению объектов культурного и исторического наследия под современные нужды, выработке эффективных архитектурных решений и единого архитектурного подхода, направленного на формирование цельного, узнаваемого образа города. Также участники комитета по строительству СОСПП продолжат реализацию мероприятий, направленных на развитие профессионального образования и кадрового потенциала строительного комплекса; инициирование мер по развитию импортозамещения в строительстве, развитие производства строительных материалов, — рассказала секретарь комитета по строительству СОСПП Анна Устюгова.

В 2022 г. комиссия по налоговой и финансовой политике СОСПП была перезапущена и активно работает в «экспертном» формате — разъяснения, комментарии, семинары по возникающим вопросам в сфере налогообложения, отметила секретарь комиссии по налоговой и финансовой политике Екатерина Супивник.

Планы на 2023 год — продолжить работу в том же формате. Развить и укрепить межкомиссионное взаимодействие — это необходимо для выявления в разных сферах вопросов по налогообложению, требующих проработки, — добавила спикер.

В завершении мероприятия первый вице-президент СОСПП Александр Породнов отметил памятными наградами самые активные комитеты.

За самое большое количество проведенных мероприятий, разнообразие тематик и форматов был отмечен комитет по энергетике.

За весомый вклад в экспертную работу (анализ и предложение законодательных инициатив был отмечен комитет по промышленности.

За активное взаимодействие со СМИ был отмечен комитет по транспорту и логистике.