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Названы лучшие садики Екатеринбурга по качеству условий образования

Названы лучшие садики Екатеринбурга по качеству условий образования
Иллюстрация: unsplash.com

В Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области подвели итоги независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

В 2022 г. в независимой оценке приняло участие 1134 образовательных учреждения. Независимая оценка (НОКО) охватила образовательные организации, расположенные в городских и сельских населенных пунктах из 73 муниципальных образований. Онлайн-анкетирование прошли более 110 тыс. родителей. В лидерах итогового рейтинга семь образовательных организаций, набравших 100 баллов.

Среди них четыре детских сада из Чкаловского района Екатеринбурга (№341, 277, 148, 300), два детских сада из Железнодорожного района (№90, №116) и детский сад №2 Артёмовского ГО.

Отмечается положительная динамика среднего итогового балла НОКО: в 2019 г. этот показатель составил 86,91, в 2022 г. — 93,06. На практике это означает, что с каждым годом происходит качественное изменение и совершенствование самого образовательного процесса через информационную открытость организации, комфортность условий пребывания ребенка в детском саду, доброжелательность сотрудников детских садов и доступность услуг для инвалидов.

Как подчеркнули в Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области, по итогам проведения независимой оценки образовательные организации сформируют планы мероприятий по устранению недостатков. Каждой организации будет дано время на их устранение.

Мы видим достаточно высокую мотивацию всех участников независимой оценки: родители заинтересованы в том, чтобы их дети находились в детском саду в комфортных условиях, и дают обратную связь об условиях образовательной деятельности, а руководители образовательных организаций получают вектор, относительно которого они будут развиваться в последующие годы, — отметили в министерстве.

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Автор: Гринина Ирина
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