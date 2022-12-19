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ЕС вводит потолок цен на газ, кому запретят удаленку за рубежом. Главное 19 декабря

ЕС вводит потолок цен на газ, кому запретят удаленку за рубежом. Главное 19 декабря
Иллюстрация: Pixabay.com

Евросоюз готов установить потолок цен на газ на уровне 2000 евро за 1 тыс. куб. м газа. Работникам транспортного, банковского и финансового сектора хотят запретить удаленку за границей.

#САНКЦИИ#УДАЛЕНКА#НОВОСТИ

Министры энергетики стран Евросоюза согласовали потолок цен на российский газ, об этом сообщило Reuters. Потолок будет установлен, если цены превысят 180 евро за мегаватт-час (около $2 тыс. за 1 тыс. куб. м) в течение трех дней по контракту на первый месяц работы газового хаба Dutch Title Transfer Facility. Ограничение может быть введено с 15 февраля 2023 г. 

Переговоры стран ЕС об ограничении цен длились несколько недель. Мера направлена на снижение цен на газ преодоление энергетического кризиса: в этом году европейские страны столкнулись с максимальной за последние 30 лет инфляцией, а Россия прекратила большую часть поставок газа в Европу.

В Кремле назвали неприемлемым ввод потолка цен на российский газ, действия России будут такими же, как в случае с потолком цен на нефть, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Правительство определит специальности, по которым нельзя будет работать удаленно за границей

Перечень специальностей, представители которых не смогут заключать договор об удаленной работе, находясь за границей, определит кабинет министров. Об этом журналистам сообщил депутат от ЕР, член комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Андрей Исаев. Ограничения могут коснуться людей, которые работают в транспортных, финансовых, банковских организациях, имеют доступ к корпоративной почте или к базе данных клиентов.

Если доступ к этому будет находиться за рубежом в недружественных странах, то мы понимаем, что это может обернуться большими издержками для наших граждан,— заявил депутат (цитата по РИА Новости).

 
Автор: Андрей Пермяков
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