Новая жизнь льготной ипотеки, поход девелоперов в Дубаи и старые-новые уральские стройки

Девелоперы молились не зря: льготная ипотека продлена — с изменениями. Тем временем крупные игроки смотрят на ОАЭ, а уральские гиганты перестраивают улицы и подбираются к мега-проекту в центре.

DK.RU совместно с одним из ключевых игроков в стройсфере Уральского региона — НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» — представляет дайджест рынка недвижимости Екатеринбурга. Это главные события, произошедшие в стройсфере уральского мегаполиса за две недели: судьбоносные заявления первых лиц государства, которые повлияют на экономику, прогнозы экспертов и участников рынка, старты новых строек и актуальные мнения местных аналитиков. Все важное — по одной ссылке.

В России продлили льготную ипотеку

Программа льготной ипотеки в России будет продлена до 1 июля 2024 г., ставка по ней вырастет до 8%, сказал президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Текущая программа работает до 1 января 2023 г., по ней ставка составляет 6,5%.

Действие программы семейной ипотеки под 6% также расширят на семьи, в которых есть минимум два несовершеннолетних ребенка. Сейчас семейную ипотеку могут получать семьи с детьми 2018 г.р. и младше. Путин также предложил давать ипотеку под 2% на новостройки в т.н. новых регионах: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Читайте также на DK.RU: Зло или драйвер развития? К чему приведет отмена льготной ипотеки — мнения экспертов

Дискуссии о продлении или непродлении льготной ипотеки шли практически весь 2022 г. Центробанк заявлял, что «строительная отрасль подсела на нее как на иглу». Программа ипотеки на новостройки под 6,5% заработала в апреле 2020 г. и несколько раз продлевалась.

Российские девелоперы нацелились на строительство в Дубае

Крупные застройщики «Пионер» и «Самолет» ищут площадки в Дубае для строительства жилья, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. В первой компании подтвердили эту информацию, во второй не стали комментировать. Рынок недвижимости в Дубае сейчас на подъеме: за январь-ноябрь 2022 г. заключено 87,7 тыс. сделок с жильем — это на 44% больше показателя за весь прошлый год. 52% сделок приходится на первичный рынок, 48% — на вторичный, подсчитали в компании Kalinka.

При этом рынок недвижимости в Москве сейчас лихорадит, говорит гендиректор Kalinka Екатерина Румянцева. За январь-ноябрь 2022 г. в столице и Подмосковье продажи квартир упали на 24% год к году, а, по данным Dataflat.ru, общая выручка столичных застройщиков сократилась на 11%, до 1,47 трлн руб.

Запуск проектов на востребованном рынке Дубая позволит застройщикам выжить и расширить бизнес на зарубежные направления, считает глава зарубежных проектов Becar Asset Management Александр Пестряков. В ОАЭ сейчас довольно много российских клиентов, многие переводят туда бизнес, капиталы и семью, говорит г-жа Румянцева. Присутствие российских девелоперов в Дубае даст им важное конкурентное преимущество, а жилье там не дороже, чем в Москве, говорит председатель совета директоров «Бест-Новостроя» Ирина Доброхотова.

Хотя рынок недвижимости в ОАЭ привлекателен, но монополизирован, новые игроки без помощи местного партнера могут зайти туда только если у них есть административный ресурс. К тому же застройщику жилья нужно также перестраивать транспортные и инженерные сети. А проектного финансирования в ОАЭ нет, на рынок нужно заходить со своими средствами или финансовым партнером, отмечают эксперты. С учетом всех этих факторов создать прибыльный бизнес в ОАЭ смогут единицы зарубежных застройщиков. А более поздний выход на рынок потеряет смысл из-за усиливающейся конкуренции.

Опыт строительства жилья в Дубае уже есть у екатеринбургского девелопера Forum Group: компания еще в 2018 г. реализовала проект закрытой резиденции XXII Carat, состоящей из 22 особняков. Последняя вилла в резиденции была продана в 2021 г. за $32,5 млн, сообщал DK.RU.

Крупный уральский застройщик вложился в масштабную перестройку улиц

Уральский застройщик «Атомстройкомплекс» реконструировал две прицентральные улицы в Екатеринбурге. Заказчиком работ выступила администрация города. В рамках контракта «Атомстройкомплекс» выполнил полномасштабную перестройку двух улиц в районе Южного Автовокзала: это отрезок ул. Циолковского от Московской до Айвазовского и участок ул. Айвазовского от Московской до Авиационной. Проект был реализован в летний сезон 2022 г.

В компании уточнили: расширена проезжая часть с возможностью правого поворота на ул. Московскую, проведено устройство наружного освещения, выполнена реконструкция и установка светофорных объектов, установка малых архитектурных форм (скамеек, урн, велопарковок). Обустроена велодорожка, пешеходные тротуары, проведено озеленение территории — уложен рулонный газон и высажены деревья. При этом в проекте реализовали не только посадку новых деревьев, но и сохранение ранее посаженных кустов сирени.

Основная сложность при строительстве улиц заключается в том, что по ним проходят инженерные артерии города — например, кабельные линии, питающие близлежащие дома, — рассказывает руководитель проекта компании «Атомстройкомплекс» Наталья Парамонова. — Их расположение обязательно учитывается в проекте реконструкции, чтобы сохранить целостность инженерных сетей. Мы с этой задачей справились.

Разработку проектной документации «Атомстройкомплекс» выполнил по своей инициативе и за свой счет — это позволило ускорить включение улиц в муниципальную программу и быстрее приступить к строительным работам.

Отметим, что АТОМ на протяжении многих лет возводит жилые кварталы в районе Южного Автовокзала (ЖК «Апельсин», ЖК «LIVE», а также «Нескучный сад») и заинтересована в комплексном развитии городской среды. Глава компании «Атомстройкомплекс», председатель комитета по строительству СОСПП Валерий Ананьев уверен, что такая практика — объединение усилий застройщиков и власти — может стать драйвером комплексного развития города.

Теперь дороже. Здание «Харбина» снова выставили на продажу

Здание бывшего ресторана «Харбин» (Куйбышева, 38) может сменить владельца. Оно выставлено на продажу за 290 млн руб. В 2017 г. объект оценивался в 220 млн руб. Собственник сообщил Е1.RU, что не спешит его реализовать.

Площадь здания составляет 3100 кв. м. Есть парковка на 70 мест и земельный участок в 0,48 га. Нынешний владелец приобрел объект в 2004 г. у челябинской компании (запускала по франшизе супермаркет косметики «Арбат-Престиж») ради участка. Напомним, что по соседству с бывшим китайским рестораном более четверти века простоял грандиозный кирпичный недострой гостиницы «Дели». В прошлом году его приобрела и снесла компания, входящая в структуру УГМК.

«Сейчас строится рекордный объем социалки». Бизнес и власть объединились ради метров

На Урале благодаря объединению усилий власти и бизнеса возводится рекордный объем социальной инфраструктуры. Как сообщил глава компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев на пресс-конференции, состоявшейся 20 декабря в пресс-центре «Интерфакс-Урал», АТОМ прямо сейчас строит несколько школ, детский сад, медицинские и спортивные учреждения. В 2023 г. объем ввода социальных объектов компании составит почти 100 тыс. кв. м — в их числе будут введены такие знаковые учреждения, как Дворец водных видов спорта и губернаторский лицей в микрорайоне Солнечный.

В качестве ключевой задачи градостроительного сообщества Валерий Ананьев отметил комплексное развитие городской среды — в первую очередь, синхронизацию строительства жилья и объектов инфраструктуры. На реализацию этой задачи нацелен принятый ранее закон о КРТ. Также эффективной мерой может стать создание программы по строительству сроком на 5-10 лет, определяющей очередность возведения объектов инфраструктуры в районах, где несколько застройщиков реализуют свои проекты.

Также глава АТОМа сообщил: компания в 2022 г. выполнила все планы по строительству. Застройщик возвел 295 тыс. кв. м недвижимости различного назначения, в том числе более 200 тыс. кв. метров жилья. Сопоставимый объем недвижимости запланирован ко вводу и на 2023 г.

В 2023 году начнутся работы над новым залом Филармонии

Глава Екатеринбура Алексей Орлов сообщил, что в бюджете на 2023 г. заложено 150 млн руб. на проектирование нового концертного зала Свердловской филармонии. Как только проект будет готов, местные власти подадут заявку на финансирование стройки из федеральной казны.

Напомним, что в 2018 г. конкурс на лучшую концепцию зала Филармонии выиграло британское архитектурное бюро Zaha Hadid Architects. Команда архитекторов предложила построить большой и камерный залы на 1,6 тыс. человек и 350 человек соответственно. Предполагалось, что его формы будут напоминать о волнах звука и света:

Звук, как и свет, распространяется в форме волн. Волнистая структура здания нашего концертного зала призвана отобразить единство света и звука, архитектуры и музыки. Изогнутая крыша и текучие интерьеры можно воспринимать как застывшие звуковые волны, как физическое воплощение бесконечного движения.

Старт строительных работ был запланирован на октябрь 2020 г., финал — на 2023 г., когда Екатеринбург будет отмечать 300-летие. Но проект встал из-за пандемии, и срок сдачи объекта перенесли на 2025 г.

Уральский строительный гигант подтвердил свой кредитный рейтинг

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ООО «Атомстройкомплекс-строительство» (входит в структуру компании «Атомстройкомплекс») на уровне BBB+(RU) и изменило прогноз со стабильного на позитивный. Кредитный рейтинг крупнейшего уральского застройщика обусловлен сильной рыночной позицией, сильным бизнес-профилем, очень низкой долговой нагрузкой, высокой оценкой обслуживания долга, сильной ликвидностью, прокомментировали в АТОМе. Компания оптимизирует структуру и систему управления, а также наращивает объем портфеля текущего строительства, что повлияло на изменение прогноза по кредитному рейтингу. Объем текущего портфеля строительства составляет 353,5 тыс. кв. м.

Мы строим во всех районах города жилье разного класса, в портфеле квартиры площадью от 20 до 366 кв. м. Это и жилье массового спроса (студии и однокомнатные квартиры), и линейка квартир нишевого спроса (пентхаусы, двухуровневые квартиры, варианты с террасами и т.д.). Однако основу сбытового ядра традиционно составляют семейные квартиры с эффективными планировками, — говорит Данил Кузнецов, коммерческий директор компании «Атомстройкомплекс». — При сохранении основных параметров базового продукта, мы активно развиваем опциональность: даем покупателям максимальную свободу в выборе комплектации квартир. Такой подход к формированию портфеля предложений обеспечивает нам устойчивый покупательский интерес. Несмотря на снижение объемов продаж по итогам 2022 г. на рынке в целом, «Атомстройкомплекс» увеличит свою рыночную долю относительно показателей 2021 г.

В компании напоминают также о наличии собственной промышленной базы, высоких компетенций и полного объема ресурсов для выполнении проектных и подрядных работ.

В Екатеринбурге распродают памятник архитектуры напротив вокзала

Одно из зданий памятника архитектуры регионального значения, ансамбля «Мельница Борчанинова-Первушина», выставили на продажу на Авито. Этот корпус находится по адресу Азина, 22/5 между зданием мельницы и жилым домом №1. Площадь двухэтажного здания с подвалом составляет 1,1 тыс. кв. м.

В объявлении указано, что помещение можно использовать под медицинский центр, детский клуб, картинную галерею, ивент-студию, офис или собственное производство одежды. Возможна как продажа, так и аренда здания. Можно приобрести как все помещения сразу, так и их часть. Заявленная стоимость объекта — 96,3 млн руб. Также на Авито выставили три объявления о продаже отдельных помещений в этом здании. Площадь объектов — от 150 до 325 кв. м, стоимость — от 20,2 до 39,5 млн руб.

Ансамбль «Мельница Борчанинова-Первушина» был построен в 1906-1908 гг. Представляет собой образец промышленного зодчества начала XX века в стилевых формах эклектики с элементами «кирпичного» стиля. Как ранее писал DK.RU, территорию, на которой находится этот памятник архитектуры и бывший Мукомольный завод, в 2016 г. решили вовлечь в проект редевелопмента. Эксперты разрешили снести целый ряд объектов на территории, не представляющие культурной ценности. Оставшуюся красную мельницу, столярные мастерские, силовой цех и проходную должны были превратить в офисно-гостинично-апартаментный комплекс, детский игровой клуб или фитнес-центр соответственно.

За реализацию проекта взялась компания «Проспект Девелопмент». Площадку мельницы застройщик приобрел весной 2014 г. у УГМК. Реконструкцию здания мельницы завершили в 2021 г., часть отдали под жилую недвижимость. Также застройщик возвел несколько новых жилых домов.

В Екатеринбурге построят девятиэтажное медучреждение

В Академическом районе Екатеринбурга началось строительство поликлиники для взрослых пациентов на 1200 посещений в день. Площадь участка застройки составляет 5,5 тыс. кв. м. Строительство осуществляет один из крупнейших застройщиков Екатеринбурга — компания «Атомстройкомплекс».

Известно, что новое медучреждение появится в границах ул. Академика Вавилова и Академика Парина. Это будет девятиэтажное здание необычной формы общей площадью более 16 тыс. кв. м. Проект предусматривает также один подземный этаж, что функционально увеличит возможности поликлиники до 10 этажей. Ориентировочная численность задействованного здесь медицинского персонала составит более 550 человек.

Строительство медучреждений требует особых компетенций. У нашего коллектива уникальный опыт работы над сложнейшими, передовыми медицинскими объектами. В портфолио — строительство Областного перинатального центра ОДКБ №1, Екатеринбургского медицинского научного центра Роспотребнадзора, Центра медицины катастроф, нескольких подразделений НМТК «Микрохирургия глаза», «Клиники сердца» и др. Этот опыт позволяет компании уверенно браться за сложные, нужные городу проекты, реализация которых позволяет повышать доступность и качество медицинского обслуживания горожан, — сообщили в пресс-службе АТОМа.

Территория вокруг поликлиники также будет приспособлена для нужд медучреждения. Здесь оборудуют удобные подъездные пути для автотранспорта, организуют пешеходные дорожки с жестким, нескользким покрытием. Передовые решения применят и для освещения пространства, чтобы обеспечить пациентам комфорт. Первых посетителей поликлиника примет в 2024 г.

Фото: НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс»