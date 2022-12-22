«У наших предпринимателей огромный потенциал. Мы верим в них и хотим помочь»

Что объединяет владельцев компаний и инвесторов? Правильно, финансовые вопросы. Первые озабочены привлечением капитала на развитие предприятий, вторые — в том, чтобы их деньги работали.

Как объединить запросы бизнеса и частных инвесторов, как привлечь в стартап средства населения? На эти и другие вопросы DK.RU ответил Роман Павло́вич, директор по продукту инвестиционной платформы Bizmall, руководитель клиентского офиса в Екатеринбурге.

Начинающие и опытные предприниматели нередко сталкиваются с нехваткой стартового капитала или средств, необходимых на развитие бизнеса. Самый очевидный способ получить деньги — взять кредит в банке. Краудлендинг и краудинвестинг не так распространены. Есть ли у этих способов привлечения финансов очевидные преимущества перед банковскими займами?

— Российские реалии ведения бизнеса таковы, что практически каждый предприниматель хотя бы однажды сталкивался с проблемами при взаимодействии с банками. По разным причинам. Случается, что даже достаточно крупным и устойчивым предприятиям отказывают в займах. Краудлендинг и краудинвестинг в данном случае могут стать простым способом привлечения средств. Кроме того, есть компании, которые исчерпали лимит кредитования. Таковых довольно много, но за счет краудфандинга они могут и принимать деньги, и грамотно ими распоряжаться, и возвращать их инвесторам. Самый простой пример — продавцы на маркетплейсах. Сегодня условный производитель делает белые футболки. Завтра они уже не в моде, и ему необходимо резко переориентироваться на красные. Для этого нужно закупить новый материал, а банки требуют с них огромные залоги. В таких случаях и спасает краудфандинг. Это просто, удобно и быстро.

Краудинвестинг и Краудлендинг — в чем принципиальная разница?

— Краудинвестинг — это инвестиции в капитал компаний путем приобретения акций, краудлендинг — краткосрочные коллективные займы. Поясню на примере нашей платформы. Одной из главных задач Bizmall является вовлечение населения в развитие бизнеса.

Предположим, вы часто покупаете готовую продукцию в условном «Магазине», следите за развитием его филиальной сети, читаете о нем новости и т. д. Внезапно вам попадается предложение «Магазина» по привлечению инвестиций путем эмиссии акций. Покупая эти акции, вы становитесь акционером «Магазина», приносите ему прибыль, в дальнейшем получаете дивидендный доход, но при этом становитесь и частью его жизни: можете, к примеру, вносить предложения по улучшению, одним словом, влиять на его работу.

Справедливо будет заметить, что в отличии от фондового рынка и котируемых на нем акций крупных предприятий локальный малый и средний бизнес значительно меньше подвержен политическим рискам, различным макро-факторам и иным манипуляциям со стороны маркетмейкеров и инсайдеров. Он требует со стороны инвесторов меньшей квалификации и исправно генерирует стабильный пассивный доход.

Краундлендинг — более простой и понятный инструмент. С одной стороны, есть население, которое хочет защитить свои накопления от инфляции и получать больший доход, чем от традиционных банковских инструментов. С другой стороны стоит малый и средний бизнес, который регулярно нуждается в деньгах. Bizmall — мост между первыми и вторыми.

Насколько я понимаю, Bizmall открывает доступ инвесторам и предприятиям как к формату краудинвестинга, так и к краудлендингу. Значит, платформа многофункциональна?

— Именно так. Платформа адаптирована под три вида инвестиций. Два — краудинвестинг и краудлендинг — мы уже назвали. Третье направление нашей деятельности — размещение высокодоходных коммерческих облигаций. Многофункциональность — одно из наших главных конкурентных преимуществ. Мы фокусируемся на всех возможностях привлечения инвестиций в малый и средний бизнес, способный в краткосрочной перспективе совершить кратный рост. Ключевая стратегическая цель «БИЗМОЛЛ» — создание удобного и эффективного финансового инструмента, способного повысить благополучие граждан и расширить возможности для создания и развития отечественного бизнеса.

Давайте поговорим подробнее про краудинвестинг на Bizmall.

— Мы уверены, что у предпринимателей из Екатеринбурга и области огромный потенциал. Наша задача — помочь им и донести до них мысль, что есть способ масштабного и быстрого развития бизнеса. И называется этот способ краудинвестинг. С компаниями, которые размещаются на Bizmall, чтобы получить инвестиции таким образом, ведется серьезная и большая работа.

Так, команда Bizmall оказывает консалтинговые услуги по всем направлениям: это и финансы, и эйчар-стратегии, и ИТ. Кроме того, мы помогаем перевести ООО в непубличное акционерное общество с эмиссией не только обыкновенных, но и привилегированных акций. Набор необходимых параметров предприниматель формирует самостоятельно в зависимости от уже имеющихся у него компетенций.

Так же проект, приходящий к нам за инвестициями, получает все услуги «в одном окне» — специалисты Bizmall проведут комплексное исследование по более чем 20 ключевым параметрам, выявят и расскажут о слабых местах. Такая «упаковка» проекта даст владельцу не только повод для размышлений, но и послужит новым инициациям в развитии бизнеса.

Помощь на платформе получают не только владельцы компаний, но и инвесторы. Персональный консультант поможет сформировать инвестиционный портфель в зависимости от задач инвестора, сориентирует по каждому из продуктов, расскажет, как снизить риски. Одним словом, всеми компетенциями, которыми мы обладаем сами, мы делимся с пользователями Bizmall.

У вас, наверное, большая команда, раз вы оказываете настолько всесторонние услуги.

— Основные компетенции — управление, ИТ-разработки, маркетинг — мы культивируем внутри компании. Для отраслевой экспертизы привлекаем специалистов. Сотрудничаем с экспертами в области управления и оценки рисков проектов, корпоративных финансов и т. д. При необходимости можем подключить к работе профи из любой отрасли, который знает, как выстроены бизнес-процессы того или иного сектора экономики и производства изнутри. У нас уже есть отработанная на практике механика реализаций подобного взаимодействия.

Любые инвестиции всегда сопряжены с рисками. Какие гарантии вы даете инвесторам?

— В свою работу мы закладываем и некую образовательную функцию. Рассказываем начинающим инвесторам о том, по каким правилам живет рынок инвестиций, о том, что не нужно нести все свои деньги в одну компанию, что портфель должен быть диверсифицирован. Это первое.

Второе. На платформе организована комплексная система оценки лиц, привлекающих инвестиции. Ненадежные компании, которые не прошли скоринг, просто не допускаются к привлечению средств. Все соискатели инвестиций, вне зависимости от способа привлечения средств, проходят проверку в целях определения вероятности дефолта компании.

Третье. Инвестиционная платформа Bizmall создана в соответствии с законом №259-ФЗ и включена в Реестр операторов инвестиционных платформ Банка России. Наш продукт регулярно проходит проверки и полностью функционирует в правовом поле России. Это значит, что у нас есть эффективные инструменты защиты прав инвесторов и возможности для минимизации их рисков.

Предпринимателей из каких отраслей вы ждете на платформе? Есть ли какие-то ограничения?

— Наша команда делает акцент на компаниях, бизнес-модели которых предусматривают масштабирование. Каких-то жестких ограничений по проектам нет. Смотрим, к примеру, в сторону рекреаций, которые получают активную господдержку. На одном из таких проектов мы и хотим продемонстрировать всю прелесть краудфандинга, когда у инвестора появляется возможность пользоваться определенными преференциями и быть соучредителем. Огромный потенциал видим в проектах, связанных с коммерческой недвижимостью. Уже готов проект по инвестициям в доходные дома Санкт-Петербурга.

Давайте перейдем к финансовой стороне вопроса. На какие суммы могут рассчитывать предприниматели, размещающие свои проекты на платформе, а на какую доходность — инвесторы?

— Все очень индивидуально. Например, в краудлендинговой модели можно начинать инвестировать даже с 10 тыс. руб. В нашем представлении частным инвестором может быть любой человек. Средний срок займа — шесть месяцев. Как правило, бизнес разово привлекает около трех млн. руб. под 16-35% в зависимости от рисков.

Краудинвестинг — очень индивидуальная история. Поделюсь статистикой Банка России по рынку. Средний размер привлеченного финансирования на одного эмитента в 2021 г. - I квартале 2022 г. составил 26,5 млн руб. Самое крупное завершенное размещение выпуска ценных бумаг в 2021 г. было осуществлено субъектом МСП на сумму 253,7 млн руб. Общий объем инвестиций в капитал компаний за 2021 г. составил 4,74 млрд руб.

Как начать работать с платформой предпринимателям и инвесторам?

— Заявка на краудлендинг подается очень просто. Пользователь заходит на платформу, указывает необходимый набор данных о своей компании. После согласования заявки и условий финансирования мы открываем клиенту номинальный счет в банке-партнере. Далее соискатель инвестиций готовит совместно с нашим менеджером инвестиционное предложение и размещает его на платформе. Вся процедура занимает несколько дней.

При составлении заявки на краудинвестинг схема примерно та же, но занимает больше времени, так как необходимо готовить эмиссионную документацию и регистрировать выпуск акций. В целом с момента составления заявки до размещения инвестиционного предложения проходит несколько месяцев.

Инвестор получает доступ к проектам после регистрации в личном кабинете и прохождения идентификации.

Раз вы привлекаете к работе на платформе бизнесы, способные масштабироваться, значит и сами планируете развиваться. Какие планы на следующий год?

— Официальный релиз инвестиционной платформы Bizmall намечен на конец I квартала 2023 г. Пока мы занимаемся привлечением проектов, заинтересованных в инвестициях. Одновременно с запуском будем открывать новые клиентские офисы в Москве, Тюмени, Казани и Нижнем Новгороде. Они станут офлайн–центрами проведения мероприятий и нетворкинга. Для удобства пользователей будет разработано мобильное приложение Bizmall. Также запланировано развитие отдельных сервисов. Должен появиться департамент работы с франчайзи для проектов, развивающихся по франшизе, институт наставничества и аналитический центр.

Мы встали на путь поддержки талантливого предпринимателя, населения, крупных инвесторов и предоставили такой продукт, который способен всех объединить и всех удовлетворить.

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