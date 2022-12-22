Быстрый тест на качество и новая продукция. Каким был год для Завода керамических изделий?

В 2022 г. екатеринбургский «Завод керамических изделий» создал множество дизайнерских коллекций и выпустил на рынок новый вид продукции. Подробнее про достижения и планы — на DK.RU.

Продукция АО «ЗКИ» широко известна под брендами ALMA CERAMICA, Alta Cera, Delacora, Newtrend. В этом году завод выпустил более 8 млн кв. м облицовочной плитки и керамогранита и дополнил линейку продукции крупноформатным керамогранитом размером 57х114 см. Он подходит как для отделки общественных помещений, например, торговых центров, так и для использования в квартирах и домах. Мощности предприятия позволяют выпускать свыше 1,3 млн такой продукции в год. В планах — увеличение объемов.

Запуску новой продукции предшествовала большая подготовительная работа: предприятие модернизировало три производственные линии. Технологическое обновление завод проводит постоянно, чтобы выпускать на рынок востребованную продукцию на любой вкус. В этом году была приобретена еще одна машина цифровой печати последнего поколения. За счет дополнительных цветов и спецэффектов, наносимых на поверхность плитки, получилось достичь еще более высокой четкости передачи изображения.

Кроме того, завод продолжает активную работу в области контроля качества продукции. В лабораториях АО «ЗКИ» регулярно проводят химический анализ сырья и исследуют готовую продукцию на самые разные параметры — термостойкость, механическую прочность, износостойкость, пятнообразование, химическую стойкость глазурного покрытия. Благодаря современному оборудованию анализы, которые раньше делались неделю, теперь выполняются буквально за несколько часов.

Мода на дизайнерские решения в интерьере постоянно меняется. Специалисты «Завода керамических изделий» стараются сделать так, чтобы в ассортименте продукции каждый покупатель мог выбрать то, что придется по вкусу именно ему, предложив как классические, так и новые нестандартные решения.

В 2022 г. предприятие выпустило 98 новых коллекций — вдвое больше, чем в прошлом. Это разнообразные и востребованные серии настенной плитки в форматах 249х500, 200х600, 246х740 и 300х900 см. Лидером продаж стали коллекции керамогранита в форматах 600х600, 570х570, 200х900 см, а также новинка этого года — широкоформатный керамогранит 570х1140 см.

Над коллекциями трудилась целая команда дизайнеров. Ценителям экостиля предлагаются варианты, в которых сочетаются природные текстуры камня и дерева. Например, в новой коллекции Bilbao глянцевая поверхность базовых плиток подчеркивает благородную деревянную текстуру ясеня и разноцветную текстуру терраццо. Акцентными элементами выступают рельефы в виде сот и разноразмерных прямоугольников.

Кроме того, появился керамогранит, имитирующий металлические поверхности. Такие коллекции популярны у дизайнеров. Особенные экземпляры новой линии ALMA CERAMICA — изделия серии Oxide, имитирующие металлы шести разных оттенков. Для создания этой текстуры в лабораторию завода были доставлены фрагменты промышленных металлических листов, графику которых получилось перенести на поверхность керамогранита и произвести яркие, многоцветные градиенты оксидного металла.

Ассортимент дополнился универсальными сериями бетонов 12 разных цветов, которые могут использоваться самостоятельно или выступать в качестве компаньонов к декоративным элементам коллекций Ricci, Country, Evolution. Например, к многоцветным гексагонам Evolution подойдет любой из предложенных бетонов, а геометрия многоцветных сот гармонично соединяется между собой в единый рисунок. Стыковка элементов также предусмотрена и в коллекции Sahara, поэтому такие дизайны в интерьере будут смотреться неповторяющимся цельным полотном.

В новых коллекциях технологи и дизайнеры екатеринбургского предприятия внедрили ноу-хау — так называемый «сахарный эффект». Он достигается за счет нанесения глазури с добавлением мелкодисперсных гранул с последующим обжигом в печи. В процессе запекания гранулы частично расплавляются в глазури, тем самым создают мерцающий блеск и мягкую, немного шероховатую поверхность. Преимущество поверхности с sugar-эффектом состоит в том, что она препятствует скольжению. Ее можно использовать на улице и в любых других зонах, где необходимо безопасное покрытие.

В производстве новых серий керамогранита задействовано несколько вариантов рельефа. Объемная плитка производится методом прессования с использованием штампа с дизайнерским рельефом. Именно фактура помогает сделать интерьер дорогим, изысканным и при этом минималистичным, поскольку дополнительное декорирование помещения уже не требуется. По эксплуатационным свойствам рельефный керамогранит идентичен гладкому.

Сильная команда менеджеров завода активно работает над продвижением продукции. Сейчас АО «ЗКИ» расширяет сотрудничество со строительными компаниями России. В том числе благодаря участию в строительном форуме и выставке 100+ TechnoBuild.

В ходе мероприятия подтвердилось: в условиях санкций многие компании стараются найти альтернативу зарубежной продукции. При этом заказчикам необходимо, чтобы российская плитка по качеству не уступала европейской, а по цене была более демократичной. Гости выставки убедились: продукция «Завода керамических изделий» соответствует высоким требованиям, при этом доступна по стоимости.

За ростом спроса на продукцию последовало и увеличение числа розничных точек продаж. Например, розничная сеть магазинов под брендами CASA CERAMICA и УРАЛКЕРАМИКА расширилась: сейчас в ней 14 салонов (было десять). Только в октябре 2022 г. открылись три салона в Сургуте. В каждом магазине представлено более 400 коллекций плитки и керамогранита екатеринбургского производства. Консультанты помогают покупателям создавать индивидуальные проекты.

Изделия АО «ЗКИ» представлены во всех крупных городах России — от Калининграда до Владивостока (более 1500 магазинов).

В 2023 год предприятие смотрит с оптимизмом: у завода есть все ресурсы для успешного развития и главное — планы. Ведется работа над новыми коллекциями, готовится к запуску крупноформатная продукция с новой поверхностью.

Фото в тексте: Алексей Колчин.