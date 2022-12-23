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Хватит молиться на отпуск и подводить итоги года. Как сохранить равновесие в 2023 г.?

Хватит молиться на отпуск и подводить итоги года. Как сохранить равновесие в 2023 г.?
Иллюстрация: личный архив Татьяны Бажовой

2022 г. подходит к концу, но возникает ощущение, что никто не спешит подводить их итоги. Да и итог у этого года почти у всех один - тревога. Как с ней работать?

#СПЕЦПРОЕКТЫ#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Татьяна Бажова, психолог, основательница психологического центра «Дом на холме», о том, как сделать первый шаг навстречу светлому будущему.

— Неважно, в каких взаимоотношениях с тревогой вы находитесь сейчас. В любом случае она уже повлияла на вас, и с этим опытом придётся двигаться дальше. Чаще всего ко мне обращаются не за руководством, как конкретно действовать, чтобы продолжать движение вперёд, а где найти силы на первый шаг.

Поэтому хочу поделиться наводками, где и как эти силы отыскать.

1. Не ждите отпуска

Соблюдайте баланс работы и отдыха уже сейчас, даже если под конец года горят все возможные из невозможных дедлайнов, и даже если до новогодних праздников остались считанные дни. Учитесь делать перерывы во время работы: заведите будильники на весь рабочий день, по которым будете просто вставать из-за стола. Пройдитесь по офису, выпейте воды, посмотрите в окно. Учите себя выдыхать.

Цепляться за отпуск или выходные, как за спасительный круг, вообще довольно вредная привычка. Можно перестать получать удовольствие от работы и довести себя до выгорания.

Намного полезнее — помнить о необходимости отдыхать каждый день, а отпуск воспринимать, как время полной перезагрузки и «выдоха-вдоха».

2. Познакомитесь со своим ресурсом

В вашей копилке должны быть разные способы, с помощью которых можно восстанавливать силы. Это должно быть что-то, кроме отпуска. Способы восстановления ресурса могут быть разными по длительности, затратам и сложности:

  • Долгие и требующие финансовых вложений — отпуск за границей, путешествие за город, спа-процедура, баня, посещение салона красоты. Любое занятие из этого списка гарантировано восстановит силы, если человек не находится в стадии сильного выгорания.
  • Краткосрочные и относительно недорогие — заварить чашку любимого чая или кофе на работе, запланировать вечер «настолок» с коллегами/друзьями после рабочего дня, провести перерыв на лавочке около офиса, пойти на работу по новому маршруту. Важно не только знать о своих глобальных желаниях, но использовать более доступные способы восполнения энергии.
  • Особый ресурс «из детства» — эти способы особенно хорошо выручают, когда кажется, что рутина захватила с головой. Вспомните, что доставляло вам радость в детстве: танцы перед зеркалом с расчёской вместо микрофона, любимый мультфильм перед сном, очень простой деликатес, который казался раньше «пищей богов» (печенье с маслом, например). 

Это не просто восстановит силы, но еще и ободрит внутреннего ребёнка, который поможет не раскиснуть в рабочие будни.

3. Пробуйте и экспериментируйте

В тревоге, в экзистенциальном ли кризисе — в любой трудной жизненной ситуации, чтобы найти смысл жизни, его нужно искать. Только методом проб и ошибок можно понять, действительно ли вам подходит та или иная деятельность. 

Кроме того, постарайтесь выбраться из ловушки ожиданий — попробуйте заняться делом просто так, потому что интересно, потому что никогда до этого ничего подобного не делали.

Очень часто мы разочаровываемся в деле, да и в жизни в целом, только потому, что всё сложилось не так, как мы планировали.

4. Хватит итогов

Всем хорошо известно, что и 1 января жизнь продолжится. Если вы спокойно и уверенно подводите черту уходящего года — чудесно, но если вам кажется, что итогов и результатов просто нет, просто выдохните. Пусть ресурсом станет знание, что вы — хозяин своего времени и можете распоряжаться им спокойно и без суеты.

В конце концов, начать «новую жизнь» — сменить работу, вылечить зуб, улететь в Аргентину — можно и в феврале. Время для изменений обязательно найдётся и в новом году.

Автор: Гринина Ирина
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