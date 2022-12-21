Банк «Траст» продал уральскую птицеферму почти за 4 миллиарда рублей

Ферма считается крупнейшей на Урале. Покупателем стало местное предприятие — михайловский агропромышленный комплекс, который входит в группу компаний «Черкизово».

Банк непрофильных активов «Траст» продал на открытых торгах бройлерное направление группы компаний «Здоровая Ферма». Сумма сделки составила 4,03 млрд руб. Победителем торгов стало ООО «АПК «Михайловский», которое входит в группу «Черкизово», сообщают «Моменты».

В ГК «Здоровая ферма» входят такие компании, как ООО ТД «Здоровая Ферма», АО «Уралбройлер», ООО «Уральская Мясная Компания», ООО ГК «Здоровая Ферма», ООО «Здоровая Ферма Деликатесы».

Данное производство мяса птицы считается самым большим на Урале. За 2021 г. выручка бройлерного направления ГК «Здоровая Ферма» составила более 10 млрд руб. Компания занимает 30% рынка мяса птицы Челябинска. Торговый дом «Здоровая Ферма» выпускает 250 наименований продукции.

«Группа компаний «Здоровая ферма» перешла банку непрофильных активов «Траст» в 2018 г. За четыре года под управлением «Траста» компания преобразовалась в крупнейшего производителя мяса птицы на Урале. Здесь была проведена модернизация производственных корпусов, выросли все производственные показатели, а также доля продаж продукции в сети», — сообщили в пресс-службе банка.

Напомним, что банк «Траст» в начале 2022 г. приобрел 90% акций банка «Точка» у «Открытия». Оставшиеся 10% принадлежат Catalytic People Limited (Кипр).

Но уже в декабре этого года стало известно, что «Траст» планирует продать «Точку». Дальше всего переговоры зашли с банком «Тинькофф».

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