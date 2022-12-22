«Этот фитнес-клуб станет одним из лучших не только в Екатеринбурге, но и в стране»

«УГМК-Застройщик» и международная сеть World Class открыли в центре города уникальный центр с бассейном, SPA и панорамными окнами. Его особенность — в сочетании фитнеса и медицины.

В Екатеринбурге запустили новый фитнес-клуб международной сети World Class. Он открылся в жилом квартале бизнес-класса «Нагорный», возведением которого занимается «УГМК-Застройщик». Клуб стал одним из крупнейших в городе и уникальным по своей концепции: для достижения высоких результатов с резидентами будут работать не только лучшие тренеры Екатеринбурга, но и врачи.

Церемония открытия состоялась 20 декабря. Символическую ленточку в ходе официальной части мероприятия перерезали управляющий World Class «Нагорный» Алексей Циммерман, директор по франчайзингу сети клубов World Class Екатерина Лопатина и генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.

Новый фитнес-клуб расположился на трех этажах семиэтажной галереи. Его площадь составляет 3,8 тыс. кв. м, одновременно там может заниматься около 500 чел.

Само здание «УГМК-Застройщик» спроектировал и построил с учетом рекомендаций компании World Class: для клуба оборудовали просторный тренажерный зал с панорамными окнами, зоны функционального тренинга, зал единоборств, залы групповых программ. Для занятий на улице проектом предусмотрены большие террасы — их откроют в следующем году. Отдельного внимания заслуживают 25-метровый бассейн на 4 дорожки, а также зона SPA, где можно отдохнуть всей семьей.

Совмещение фитнеса с медицинскими процедурами — это особенность World Class «Нагорный», мы первыми в Екатеринбурге реализовали такую концепцию, — рассказывает управляющий фитнес-клуба Алексей Циммерман. — Часто резиденты, желая улучшить свою фигуру или поднять жизненный тонус, ограничиваются посещением тренажерного зала. Но, чтобы достичь лучшего эффекта, важно учитывать и состояние здоровья. В World Spa Clinic будут доступны не только релаксовые процедуры и косметология. Там можно будет сдать анализ крови, получить консультацию врача-эндокринолога, вместе с диетологом составить план питания. А тренировки в фитнес-клубе будут проходить под руководством высококлассных тренеров: каждый из них в результате отборочных испытаний выдержал конкурс около 10 человек на место.

Долгое время концепция развития сети World Class предполагала рост преимущественно в Санкт-Петербурге и Москве. Кроме этого, в Екатеринбурге не было помещений, подходящих под стандарты компании. «УГМК-Застройщику» удалось предложить лидеру российской фитнес-индустрии премиальные локации в центральных районах города.

Так проект в ЖК «Нагорный» стал возможен благодаря двум сильным брендам, которые успешно сотрудничают уже не первый год. Из трех клубов сети World Class, открытых в Екатеринбурге, два находятся в жилых комплексах «УГМК-Застройщика».

Мы начали проектировать клуб в «Нагорном» еще в начале пандемии коронавируса, когда в Екатеринбурге один за другим закрывались фитнес-центры. Принципиальная позиция «УГМК-Застройщик» заключается в том, что наши жилые комплексы должны быть обеспечены качественной инфраструктурой, необходимой для комфортной городской жизни. Вместе нам удалось создать уникальный фитнес-клуб, оснастить его современнм оборудованием. Уверен, он станет одним из лучших клубов не только Екатеринбурга, но и всей страны. А наше сотрудничество с сетью World Class продолжится, — отметил гендиректор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.

Отметим, инвестиции «УГМК-Застройщик» в создание фитнес-клуба в ЖК «Нагорный» составили около 600 млн руб. А совокупный объем вложений компании в фитнес-индустрию за последние время составил 2,5 млрд руб. Помимо двух клубов World Class (еще один в 2021 г. открылся в ЖК «Макаровский») застройщик запустил премиальный фитнес-клуб Encore в Башне Исеть, а в следующем году готовится открыть Bright Fit в жилом районе «Изумрудный бор». Объекты будут доступны не только резидентам жилых комплексов, но и всем жителям города, которые заботятся о своем здоровье.

В материале использованы фотографии Дениса Полуэктова