Россияне стали реже мониторить курс валют и оптимизировали расходы

Согласно результатам опроса, который ВТБ провел среди клиентов российских банков, в следующем году многие респонденты планируют рациональнее относиться к тратам и больше сберегать.

ВТБ провел большой опрос среди клиентов российских банков в возрасте от 18 до 60 лет. В нем приняли участие 1,5 тыс. жителей городов с населением 100 тыс. чел. и более. Их расспросили об интересе к курсам валют, стратегиях сбережения и финансовой активности. DK.RU публикует основные результаты исследования.

39% респондентов перестали следить за курсом валют

Эксперты отмечают, что чаще всего это было связано с сокращением поездок за рубеж.

При этом, чаще валютным курсом стали интересоваться клиенты молодого и среднего возраста (об этом заявили 32% и 24% респондентов этих возрастных групп), а по территориальному признаку – москвичи (28%). В основном, это те, чья работа и доход зависят от курса валют.

Самым востребованным финансовым инструментом стал накопительный счет

Его открыли 57% опрошенных россиян. Также половина участников опроса ответили, что в этом году открыли рублевый вклад. Эти инструменты чаще всего оказывались и наиболее эффективными – так считают соответственно 47% и 43% клиентов, которые их использовали.



Четверть россиян используют для сбережений инвестиционные продукты (вне городов-миллионников — только каждый пятый). Женщины проявляют большую осторожность к инструментам фондового рынка по сравнению с мужчинами. Более склонны к инвестированию молодые люди, которые также чаще отмечают его эффективность, в меньшей степени – люди старше 45 лет.

Большинство респондентов стали рациональнее тратить деньги

В первую очередь они оптимизировали траты на развлечения (66% от тех, кто начал экономить), кафе и рестораны (59%), а также на путешествия (57%) и предметы роскоши (56%).

У каждого пятого (21%) расходы выросли, а 17% респондентов даже увеличили свою сберегательную активность (в том числе 26% - в группе 18-24 года).

В финансовой сфере в стране в 2022г. происходили позитивные изменения

Это заметили почти половина опрошенных. Среди них таких изменений респонденты отмечают укрепление национальной валюты (28%), повышение ставок по вкладам (21%). Клиенты младше 25 лет добавляют к этому возросшую социальную ответственность финансовых институтов (22%).

О финансовых планах на 2023 г.

В числе намеченных перемен в финансовом поведении половина опрошенных говорит о намерении рациональнее относиться к тратам (49%), больше сберегать (31%), использовать новые финансовые продукты для получения дохода (24%) и начать вести бюджет (18%).

Многие намерены искать источники дополнительного дохода. Более половины респондентов сообщили о планах найти подработку (58%), каждый пятый собирается начать инвестировать, еще 13% планируют продавать продукцию собственного производства. Каждый десятый заявил о готовности открыть свой бизнес, еще 10% считают достаточным существующий источник дохода.