Зачем ехать на лечение в Германию. Клиники, которые работают с пациентами и врачами из РФ

Что делать, если вы или ваши близкие столкнулись с онкологическим заболеванием. На что обратить внимание в первую очередь, и нужно ли рассматривать вариант лечения за рубежом, — мнение эксперта.

Почему пациенты предпочитают лечить онкологические заболевания в Германии, какие услуги они там получают, рассказала Анжелика Дробот, генеральный директор компании «Рулаком» — официально аккредитованного сервисного партнера по сопровождению русскоговорящих пациентов в клиниках «АСКЛЕПИОС» в Гамбурге.

— Лечение онкологических заболеваний на определенном этапе требует расширения горизонта и спектра медицинских возможностей. Если таковые исчерпаны в своей стране, стоит обратиться к альтернативным возможностям лечения за рубежом, чтобы максимально оптимизировать ситуацию. При этом нужно учесть два фактора:

Фактор преемственности медицинских действий. Фактор комбинаторности.

В первом случае важно донести до иностранных специалистов всю информацию относительно пройденного на родине лечения и его результатов, чтобы избежать повторения медицинских манипуляций или потенциальных осложнений. Во втором случае важно понять, как пациент сможет следовать рекомендациям (частично или полностью) по месту жительства. Ведь ситуации бывают разные: иногда лечение занимает годы или носит постоянный симптоматический характер. Тогда основной процесс лечения должен осуществляться дома.

Нужно понимать, что ресурсы требуют планирования. И речь не всегда идет о деньгах. Часто нужно планировать и свои временные и эмоциональные ресурсы. Это влияет на успех лечения.

Достижение результата зависит в первую очередь от выбора оптимальной зарубежной клиники и специалиста. У Германии есть ряд существенных преимуществ:

Прозрачность ценообразования. Системы расчетов с пациентами регулируются тарифами, действительными для граждан Германии и иностранных пациентов.

Личная ответственность врачей. Каждого пациента видят как единый организм, несмотря на высокую степень специализации докторов.

Четкие диагностические протоколы, статистически аргументированные стандарты лечения. Колосальный опыт проведения элективных (плановых) вмешательств.

Системно функционирующий процесс всех лечебных подразделений от регистрации и постановки диагноза до операции, реанимации, станции переливания крови, гистологических лабораторий и постоперационного ведения пациента.

Клиники Германии, специализирующиеся на лечении онкологичексих заболеваний

Все лечебные учереждения Германии разделены на три группы: федеральные клиники (университетские научно-исследовательские центры), частные медицинские группы и муниципальные клиники. Если рассматривать долевое участие на рынке медицинских услуг, следует отметить, что порядка 49-52% приходится на клиники системы «АСКЛЕПИОС». Другая половина рынка разделена между федеральными клиниками и оставшимися конкурентными сетями.

При этом университетские клиники (федеральные медучреждения) выполняют ряд дополнительных задач, включая организацию образования студентов, проведение научно-исследовательских работ. «АСКЛЕПИОС» концентрируется в основном на лечении пациентов, поэтому в этой сети особенно развиты онкологические центры (как амбулаторные, так и стационарные), ведь онкопациенты требуют большого внимания к себе. «АСКЛЕПИОС» обьединяет порядка 100 центров по всей Германии. Нет такой федеральной земли, где бы ни присутствовала клиника этой медицинской группы.

СПРАВКА Идея основания «АСКЛЕПИОС» принадлежит немцу американского происхождения доктору юридических наук Бернарду Броерману. Его основная идея заключалась в постоянном обновлении медицины. Создать такие медцентры на базе государственных клиник, работающих на бюджетные средства, невозможно. Поэтому медцентры должны работать на уровне, по меньшей мере, самоокупаемости, а при обслуживании частных пациентов приносить прибыль. С момента появления клиник системы «АСКЛЕПИОС» в Германии все заработанные средства были реинвестированы концерном в медицинские обновления.

Одним из значимых кластеров клиник «АСКЛЕПИОС» является федеральная земля Гамбург. Здесь сосредоточено пять клиник группы, каждая со своей специализацией.

«АСКЛЕПИОС» НОРД Хайдберг. Это академический онкологический центр с фондом в 1200 коек. Центр представляет собой университетскую клинику в миниатюре с короткими медицинскими шагами. Здесь сосредоточены все медицинские дисциплины, связанные с онкологией. Это позволяет осуществить междисциплинарный подход в рамках лечения онкологических заболеваний, включая высокий уровень диагностики, онкологической хирургии, химиотерапии. Клиника обладает собственной гистологической лабораторией, что позволяет существенно снизить время и затраты на проведение сложнейших гистологических исследований. В клинике работает звездный медицинский состав: профессор, доктор Мальцфельд (руководитель радиологического отделения), профессор, доктор Херрлингер (руководитель отделения гастроэнтерологии), доктор Кутуп (заведующий отделением хирургии), доктор Фризе (руководитель патологоанатомической лаборатории) и другие профессионалы.

«АСКЛЕПИОС» клиника Бармбек. Клиника уникальна своей архитектурой и логистикой, в нее интегрировано родильное отделение. Но больше всего клиника известна благодаря работе профессора, доктора Гросса, заведующего отделением урологии, а также профессора, доктора Олдхафера, заведующего отделением висцеральной хирургии и хирургии печени.

«АСКЛЕПИОС» клиника АЛЬТОНА. В настоящий момент клиника находится на реконструкции. Через год-два она станет одним из самых современных многопрофильных центров севера Германии.

«АСКЛЕПИОС» клиника Харбург. Многопрофильный медицинский центр с центром подготовки специалистов в области оказания неотложной медицинской помощи.

«АСКЛЕПИОС» клиника святого Георга. Клиника трансплантации костного мозга под руководством профессора доктора Эмачагли. В ее стенах есть центр кардиохирургии под руководством профессора доктора Шмекерль, центр электрофизиологической абляции под руководством профессора доктора Вильямса.

Клиники, не относящиеся к системе «АСКЛЕПИОС», но расположенные в Гамбурге:

Медицинум — междисциплинарный диагностический центр со специализацией в области аутоиммунных и онкологических заболевании под руководством профессора, доктора Ахмади.

Клиника святои Марии — крупный гинекологический центр под руководством доктора Хаине, специализирующийся на маммологии и ряде гинекологических заболеваний. В клинике есть родильное отделение с направленностью в области перинатальной медицины.

Дерматологикум — клиника под руководством профессора доктора Штаинкраус, работающая только в области дерматологических заболеваний: от банальной угревой сыпи до системной меланомы и псориаза. Клиника разработала свою линейку косметики для людей с заболеваниями кожи.

Клиника НОРДВЕСТ специализируется в области бариатрической хирургии. В медцентре используют все хирургические и неинвазивные методики для коррекции веса.

Университетская клиника Гамбург Эппендоф — академическая база для образования студентов и альма-матер многих известных гамбургских специалистов.

Все эти клиники долгое время работали и продолжают работать с российскими пациентами. Это обеспечило тесный контакт со специалистами в России, что служит гарантией преемственности в лечении пациентов, обеспечения комбинаторности и дополняемости медицинских действий. Сделав в Германии сложную операцию, можно продолжить процесс реабилитации в России или получить назначение по химиотерапии и провести ее по месту жительства с дистанционной коррекцией. Это экономит ресурсы пациента (финансовые, временные и эмоциональные) и помогает достичь цели — сохранить здоровье.

Rulacom Consult GmbH

Официальныи сервис-партнер медицинской сети «АСКЛЕПИОС»

Lohmühlenstraße 5

Haus WH

20039 Hamburg

Медучреждения находятся и осуществляют деятельность исключительно на территории иностранного государства.

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