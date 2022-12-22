В ВТБ рассказали о тренде альтернативных инвестиций в 2022 г.

Эксперты банка отметили, что ежемесячный прирост спроса на золото составляет 20%. В следующем году внимание инвесторов к золоту продолжит расти в условиях инфляции и отмены НДС.

После того, как в марте 2022 г. в России отменили НДС на инвестиционное золото для физических лиц, интерес состоятельных граждан к этому драгоценному металлу стал расти. Как рассказали в пресс-службе ВТБ, до конца текущего года банк планирует реализовать более 30 тонн инвестиционного золота. Ежемесячный прирост спроса на этот драгоценный металл составляет 20%, средний объем каждой сделки — 10 кг.

Золотые слитки в этом году стали трендом альтернативных инвестиций. Чаще всего их приобретают с целью диверсификации и сохранения своего капитала в долгосрочной перспективе. Исторически сложилось, что в кризисные периоды золото менее волатильно, быстрее восстанавливает свою цену. В настоящее время его доля в структуре резервов мировых Центробанков рекордно велика и достигла таких значений впервые за последние полвека. Центробанки увеличивают покупку металла для диверсификации золотовалютных резервов, что подстегивает на него спрос. Слитки считаются хорошим защитным инвестиционным инструментом, работающим на длительном горизонте от 5 лет, — прокомментировал Евгений Береснев, заместитель начальника управления продаж инвестиционных продуктов Private Banking и «Привилегии» ВТБ.

Отметим, ВТБ одним из первых на рынке запустил продажу инвестиционных драгоценных мерных слитков, произведенных российскими аффинажными заводами. Состоятельные клиенты могут приобрести золото высшей 999-й пробы весом от 1 до 100 кг без НДС 20%.

В пресс-службе банка пояснили, что стоимость золотых слитков рассчитывается в день покупки в соответствии с рыночными котировками. Для их приобретения необходимо сделать предварительный заказ, а оплатить покупку можно рублями или иностранной валютой, в рамках № 55-ФЗ. Также золотые слитки можно оставить на ответственное хранение в банке.

Эксперты ВТБ прогнозируют, что в следующем году внимание инвесторов к золоту продолжит расти в условиях инфляции и отмены НДС, а также на фоне сужения рынка капиталов.